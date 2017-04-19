На Львівщині реалізовуватимуть проект з працевлаштування безробітних

Проект реалізовуватимуть за підтримки Світового банку

Днями Міністерство соціальної політики України за підтримки Світового банку розпочало реалізацію пілотного проекту з працевлаштування безробітних отримувачів державної соціальної допомоги та внутрішньо переміщених осіб. Пілотний проект “Рука допомоги” реалізовуватимуть у трьох областях України – Харківській, Полтавській та Львівській. Державний бюджет на 2017 рік передбачає виділення на його реалізацію 20 млн грн, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Головна мета проекту – вивести малозабезпечені сім’ї та внутрішньо переміщених осіб із стану бідності: допомогти їм працевлаштуватися чи започаткувати власну справу.

Місцеві органи влади і центри зайнятості надаватимуть учасникам пілотного проекту всебічну адміністративну та юридичну допомогу. Безвідсоткову поворотну фінансову допомогу їм надаватимуть шляхом оплати рахунків на придбання обладнання та матеріалів. Середній розмір допомоги для започаткування бізнесу на час проведення експерименту становитиме понад 60 тис грн.

Реалізацію проекту мають завершити у 2018 році. За підсумками планують розробити законопроект щодо розповсюдження успішного досвіду на всю територію України.

Зазначимо, пілотний проект “Рука допомоги” є складовою частиною проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, який реалізовують за підтримки Світового банку.

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