На Львівщині позначили наліпками аптеки, які беруть участь у програмі “Доступні ліки”

До цієї програми на Львівщині долучилось майже 500 аптек

Нагадаємо, 1 квітня 2017 року в Україні стартувала урядова програма «Доступні ліки», за з якою хворі на серцево-судинні захворювання, діабет 11 типу та бронхіальну астму можуть отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою. Єдина умова – мати рецепт від лікаря.

На Львівщині до цієї програми долучилось майже 500 аптек. Подаємо перелік аптек міста, в яких можна отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою за програмою «Доступні ліки».

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