З’явилися фото зіткнення поїздів на вокзалі у Львові

У мережі з’явилися фото, на яких показано зіткнення товарного поїзда, локомотива і маневрового тепловоза на залізничному вокзалі у Львові.

Знімки опублікували в співтоваристві Varta 1 в соціальній мережі ВКонтакте.

“Укрзалізниця — їдемо в Європу? Спустили вагон з гірки не на ту гілку. Пощастило в електровозі нікого не було”, — наголошується в коментарі до фото.

Нагадаємо, зіткнення відбулося рано вранці 17 квітня, в результаті аварії зійшли з рейок вісім товарних вагонів і електровоза. Постраждалих в ході цієї НП не було, рух поїздів не затримувався. Попередньою причиною зіткнення був названий проїзд поїзда на заборонений сигнал світлофора.