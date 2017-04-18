У Львові відновили опалювальний сезон

Як повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР, опалювальний сезон у Львові триває.

Щоб приймати рішення про закінчення опалювального сезону середньодобова температура протягом трьох діб повинна бути вищою за 8 градусів. На разі такої температури не спостерігається.

Станом сьогодні на ранок опалення подається до усіх споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго»: опалення отримують 1624 споживачі, а гарячу воду 1115 споживачів.

«Опалювальний сезон триває. Температура зовнішнього повітря поки не дозволяє приймати рішення про закінчення опалювального сезону. Щоб припинити подачу опалення потрібно, щоб середньодобова температура протягом трьох діб була вищою 80С. На разі такої температури не спостерігаємо» – повідомив Олександр Одинець, начальник управлінні інженерного господарства ЛМР.