У Львові стартував Тиждень іспанського кіно (програма)

Сьогодні, 18 квітня, у Львові розпочався XV фестиваль іспанського кіно CineFIESTA, який триватиме до 23 квітня.

Тиждень іспанського кіно у Львові та інших українських містах відбувається за сприяння посольства Іспанії в Україні. У Львові покази пройдуть у Львівському палаці мистецтв, інформують організатори на сторінці фестивалю у Фейсбук.

Фільми демонструватимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами.

ПРОГРАМА

ПАЛЬМИ В СНІГУ

Іспанія, 2015, 163 хв. / мелодрама. У ролях: Маріо Касас, Адріана Уґарте, Берта Васкес.

Історія про велике кохання, зв’язок часів і поколінь. Красуня Кларенс живе у холодних горах. Якось вона знаходить загадкового листа й вирішує дізнатися правду про минуле свого батька. Дівчина вирушає на африканський острів Фернандо-По і ніби потрапляє до раю. Вона йде слідами сімейних таємниць, в яких знаходить і заборонене кохання, і зради, і визначальні події, що стали частиною світової історії.

ТРУМЕН

Іспанія/Аргентина, 2015, 108. / драма, комедія. У ролях: Рікардо Дарін, Хав’єр Камара.

До Хуліана несподівано приїздить друг з Канади Томас, коли дізнається, що той вирішує облишити свою боротьбу з раком. Двоє друзів, разом із собакою Хуліана на кличці Трумен, переживають чотири насичених дні.

НІЧНІ ІСТОРІЇ

Іспанія, 2016, 93 хв. / романтична комедія. У ролях: Карра Елехальде, Пілар Лопес де Айяла, Кармен Мачі, Ернесто Альтеріо, Мікі Еспарбе, Нора Навас, Фернандо Альбісу, Еміліо Паласіос, Крістофер Торрес, Хулія Отеро.

Барселона. Однієї довгої серпневої ночі, різні люди переживають різні події, що справляють на них великий вплив: після трирічних стосунків, Люсію кидає її хлопець Іван, бо думає, що та більше його не кохає; Пако – водій вантажівки – ніяк не насмілиться зізнатися в коханні жінці своєї мрії; підлітки Коке та Луїсіто роз’їжджають по місту на краденому автомобілі в пошуках пригод; водій карети швидкої допомоги Альберто готується почати нове життя з новою роботою та новою дівчиною; а водій таксі Педро усвідомлює, що в їхніх із дружиною Марією стосунках не все гаразд. Усіх героїв поєднує нічна радіопрограма, усі вони пересуваються містом і не усвідомлюють, що їхні долі несподівано перетнуться…

НІЧОГО НАТОМІСТЬ

Іспанія, 2015. 93 хв. / драма. У ролях: Міґель Ерран, Антоніо Бачіллер, Луїс Тосар, Марія Міґель, Антонія Ґузман.

16-річний Даріо тікає з дому від безладу, який уже несила витримувати. Відданий друг Луїсмі, нещасний невдаха Каралімпія, що вдає з себе переможця, та бабуся Антонія, яка на своєму триколістому автомобілі збирає покинуті меблі, – вони стануть новою родиною для Даріо. Представники трьох поколінь зустрінуться в місті, що є надто великим для самотності. Надворі літо.

Розклад показів

18 квітня, вт, 20:00 – Фільм «Пальми в снігу»

19 квітня, ср, 20:00 – Фільм «Нічого натомість»

20 квітня, чт, 20:00 – Фільм «Трумен»

21 квітня, пт, 20:00 — Фільм «Нічні історії»

23 квітня, нд, 20:00 – Фільм «Пальми в снігу»