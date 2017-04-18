У Львові собака покусав підлітка

Тварина втекла з дому і не була зареєстрована

Подія сталася вчора, близько 21.00, на вулиці Драгана, повідомляє Патрульна поліція Львова.

На телефон гарячої лінії 102 зателефонував підліток та повідомив, що його покусав собака на вулиці Драгана. Патрульні прибули на місце та побачили 14-річного заявника, який розповів, що в дворі його будинку на нього накинувся собака та вкусила за руку.

Інспектори встановили власницю тварини. Під час спілкування з господарем собаки патрульні дізналися, що тварина втекла з дому. Власниця не зареєструвала собаку, що є обов‘язковою вимогою утримання собак у місті Львові. На неї склали протокол за порушення правил тримання собак. Також інспектори провели профілактичну бесіду з жінкою.

Тим часом батьки дитини заяву вирішили не писати і після приїзду швидкої поїхали до медичного закладу.