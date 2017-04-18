У Львові поліція шукає водія, який в’їхав у вітрину магазину і втік 

Унаслідок ДТП постраждав охоронець торговельного закладу

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 18 квітня, об 11.20, на вулиці Базарній у Львові.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що власниця автомобіля «ВАЗ 11183», 37-річна мешканка Жовківського району, з наміром продати свій транспортний засіб зустрілася з ймовірними покупцями, молодим чоловіком та його матір’ю. Невідомий сів за кермо, не впорався з керуванням та в’їхав у вітрину магазину, після чого він разом з матір’ю зник з місця події.

УВнаслідок автопригоди за медичною допомогою звернувся охоронець магазину.

Правоохоронці встановлюють особу водія та його місцеперебування. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Поліцейські просять зголоситися свідків автопригоди! Якщо вам відома особа водія та його місцезнаходження, звертайтесь у найближчий відділ поліції, або телефонуйте на оперативний номер 102.