Прокуратура не дозволила Львівській міськраді віддати шматок Стрийського парку в користування

Землі Стрийського парку і надалі будуть використовуватись для рекреаційних цілей громади міста Львова

Прокуратура Львівської області не дала можливості Львівській міській раді незаконно передати в користування земельну ділянку у межах пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк».

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Львівський окружний адміністративний суд постановою від 6 квітня 2017 року задовольнив позов прокуратури та скасував ухвалу Львівської міської ради про надання ТзОВ «Вежа» дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки площею 0,0129 га на вул. І.Франка, 160, у м. Львові, на яку буде поширюватись право сервітуту у межах пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк», йдеться у повідомленні.