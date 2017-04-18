Політ Львівщиною на повітряній кулі. Фото

5 червня 1783 року в невеличкому містечку Анноне, що у Франції, брати Монгольф’є підняли повітряну кулю, виготовлену з грубого льняного полотна.

Вона наповнювалася гарячим повітрям, завдяки чому піднімалась угору. В літопису повітроплавання говориться, (а можливо це – давня легенда), що першими пасажирами повітряної кулі братів були баран, півень і качка. Всі тварини політ витримали, тільки у півня було зламане крило. Власники кулі вважали, що під час приземлення він отримав травму від удару барана. З тих пір, як гласить історія, баранів у польоти більше не беруть…

За час існування повітроплавання здійснено дуже багато цікавих та захоплюючих мандрівок та встановлено багато рекордів. У 1785 році Жан-П’єр Бланшар і Джон Джефферіс стали першими, хто зміг на повітряній кулі перетнути протоку Ла-Манш. 1808 рік увійшов в історію тим, що на повітряних кулях відбулася перша дуель. Куля одного парижанина-дуелянта була прострелена і він розбився. Сучасні повітроплавці встановлюють ще більш відчайдушні рекорди. Приміром, у 1999 році Б. Джонс і Б.Пікар стали першими, хто без зупинок зумів здійснити на кулі кругосвітню подорож. Черговий світовий рекорд було встановлено у 2013 році у Франції, коли у небо одночасно злетіло 408 повітряних куль. До речі, Львів також увійшов в історію. Саме у нашому місті 4 березня 1784 року було запущено першу у світі повітряну кулю з автоматичним пальником на рідкому пальному для підігріву повітря в балоні. Тому й недаремно місто Лева славиться своїми повітроплавцями, серед яких Петро Рибка, Анатолій Копча, Микола Рубель, Віктор Негай і Сергій Неупокоєв.

Українські і зокрема львівські пілоти також демонструють зразки високопрофесійного управління кулею, здійснюють польоти в Карпатах, в районі Олеського та Свіржського замків. А також беруть активну участь у фестивалях повітряних куль, які проходять у Кам’янець-Подільському, Східниці, Києві та інших містах Європи.

Політ на повітряній кулі дарує його учасникам море незабутніх вражень, які назавжди залишаються в людській пам’яті. Що може бути прекраснішим, аніж побачити світ з висоти пташиного лету!