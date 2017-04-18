Оновлену «Юність» відкриють вже цього року

У Львові триває активна ремонтна кампанія закладів освіти, закладів спорту та культури. Зокрема, цьогоріч розпочато ремонт стадіону «Юність», на якому триває капітальний ремонт правої трибуни та гардеробних.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Хороша новина для спортивної громадськості міста, адже розпочато ремонтні роботи з відновлення стадіону «Юність». Зокрема триває капітальний ремонт правих трибун стадіону та буде здійснено ремонт з розширення гардеробних з душовими. Спорт посідає важливе місце у житті кожного. Нам важливо, щоб львів’яни були сильними та здоровими. Бо якщо ти сильний у спорті, то потім завжди знайдеш себе в житті»,- зазначили у дирекції Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.

Капітальний ремонт правих трибун стадіону «Юність» здійснює Комерційно виробничо-приватна фірма «Будекстра», яка виграла тендер і запропонувала виконати роботи на суму 12 823 992,62 грн. Роботи планують завершити до кінця вересня 2017 року.

А також буде здійснено реконструкцію цегляної будівлі гардеробних з душовими з розширенням за рахунок надбудови та пристосуванням під адміністративно-господарський комплекс на території стадіону «Юність» на загальну суму 5 876 352,2 грн. Виконавець робіт – ТОВ «Будмонтажресурс», який виграв за результатами тендеру. Роботи планують завершити у грудні 2017 року.