На Сокальщині п’яний мотоцикліст влетів у ВАЗ

21-річного водія мотоцикла госпіталізовано

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 квітня о 1.45 у селі Волиця, Сокальського району.

Як встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Мустанг», 21-річний житель одного з сіл Сокальського району в’їхав у задню частину автомобіля «ВАЗ-2105», який рухався у попутному напрямку,

Унаслідок автопригоди мотоцикліста госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, алкогольне сп’яніння».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.