Львівську молодь запрошують на Екстремальну дорогу Світла

У Світлий тиждень, який стартує після Великодня, а саме в ніч із п’ятниці на суботу, з 21 на 22 квітня 2017 року, католицька молодь Львова вирушає в екстремальну ходу, присвячену Воскресінню Христа та Його зустрічам із людьми.

21 квітня, о 18:30, з каплиці Українського католицького університету (вул. Хуторівка, 35а) розпочнеться Світла хода, яка буде тривати до 06:00. Організатор — католицька парафія св. Йоана Павла ІІ (о. Григорій Драус).

Про це повідомляє сайт Дивенсвіт.

Така хода пройде вулицями нічного Львова вперше. Подібно, як в Екстремальній Хресній Дорозі, люди будуть ходити малими групами, зупиняючись біля храмів чи у символічних місцях.

Особливістю буде те, що в межах програми прочани відвідають спеціально приготовлені для цього християнські родини, з якими в домашній атмосфері будуть обговорювати буденність сімейного життя і Божу допомогу в ньому.

Також в одній із церков відбудеться нічна молитва під проводом гурту “Lux Mundi“. Дорога Світла завершиться адорацією і сніданком в костелі св. Антонія.

Зареєструватися на захід можна за посиланням.

Довідка

Дорога Світла — це католицьке богослужіння, яке відправляється в часі великоднього періоду, і побудоване на основі Хресної Дороги. Було створене у 80-х рр ХХ ст. італійськими монахами-салезіянами. Так як стояння (стації) Хресної Дороги представляють історію Страстей Христових, так Дорога Світла нагадує об’явлення Воскреслого Христа та Його зустрічі з людьми.

Адорація, Поклоніння Святим Дарам (лат. adoratio — “поклоніння”) — у Католицькій Церкві різновид позалітургійного пошанування Святих Дарів, освячених у ході Євхаристії. Як правило має форму виставляння Святих Дарів на вівтар у спеціальній посудині — монстранції, варіанті дароносиці, і проведення спеціального богослужіння; або приватної молитви віруючих перед виставленими Дарами (Вікіпедія).

Джерело: ДивенСвіт