Львівська політехніка кличе на наукові фестини 

Організатори фестин гарантують всім хорошу весняну погоду, святковий настрій і запашний козацький куліш

У суботу, 22 квітня 2017 року на території, прилеглій до головного корпусу Національного університету “Львівська політехніка”, утретє поспіль пройдуть традиційні наукові фестини.

Урочисте відкриття свята відбудеться на майданчику поблизу головного корпусу о 10.00, повідомляє прес-служба НУ “Львівська політехніка”.

Усі навчально-наукові інститути та інші навчальні заклади Львівської політехніки презентуватимуть у своїх наметах наукові цікавинки — прилади, апарати з демонстрацією фізичних та хімічних дослідів тощо. Такі речі особливо зацікавлять дітей і підлітків, для яких, власне, і проводиться це свято. Адже багато мріють навчатися в нашому університеті.

Цьогорічна програма наукових фестин насичена й різноманітна:

• представники всіх 18 навчально-наукових інститутів та 7 коледжів продемонструють свої наукові розробки і винаходи, зокрема, науковці Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки представлять глядачам можливості 3D-принтера;

• буде проведено екскурсію історичною актовою залою головного корпусу та музеєм історії Львівської політехніки, котра торік відзначила свій 200-річний ювілй. Учасники та гості фестин відвідають також астрономічну обсерваторію, побувають на “сьомому небі” — на даху другого навчального корпусу, де геодезисти покажуть їм дослідницькі квадракоптери;

• відбудеться сеанс одночасної гри у шахи з відомим львівським гросмейстером Андріаном Михайльчишиним та II Міжнародний дебатний турнір Lviv Open;

• захопливий конкурс на найцікавіший намет;

• майстер-клас з виготовлення витинанок та паперової інсталяції;

• виставка унікальних робіт всесвітньо відомої майстрині Дарії Альошкіної, твори якої нещодавно експонувались у Парижі;

• на святі виступлять творчі колективи Народного дому «Просвіта»;

• не обійшли своєю увагою організатори Наукових фестин і різноманітних спортивних змагань: присутні побачать запеклі двобої з настільного тенісу, показові виступи каратистів, шоу велоекстремалів;

• відбудуться демонстраційні заїзди роботів-машинок у приміщенні студентської бібліотеки;

• пройде благодійна виставка-аукціон картин, створених митцями Львівської політехніки, кошти від якої підуть фонд підтримки героїв АТО;

• а ще буде майстер-клас з бальних танців, конкурс стрит-арту з наукової тематики, конкурс на кращий малюнок історичної будівлі головного корпусу університету, досліди на детекторі брехні, фотовиставка з маркуванням Наукових фестин, тест-драйв автомобілів, які представить автомобільно-дорожній коледж, працюватиме лаунж-зона, де можна відпочити й поїсти.