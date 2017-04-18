Львів’ян просять допомогти знайти хулігана, який кинув смітник в озеро у Шевченківському гаю

Контейнер зі сміттям, який один з відвідувачів кинув в озеро на території скансену, вже прибрали. Очевидців інциденту просять зголоситись, аби встановити особу хулігана.

Про це повідомив директор Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Роман Назаровець.

«Відвідувачі Музею бачили, як чоловік у синій куртці кинув в озеро контейнер зі сміттям, розташований на відстані 20 м від водойми. Вже все сміття з озера ми прибрали, контейнер також витягнули. Така поведінка неприпустима. Просимо усіх, хто був свідком цього інциденту, зголошуватись, аби знайти хулігана. Ще раз закликаємо усіх до правопорядку і культурної поведінки під час відвідування Музею, адже це надбання нашого міста», – зазначив Роман Назаровець, директор Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького.

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