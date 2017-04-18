Донеччанка привезе до Львова виставку “Українське вишиття”

З 24 квітня до 20 травня у Музеї Івана Франка, що за адресою вул. Ів. Франка, 150/152, триватиме виставка «Культурний простір Донеччини. Людмила ОГНЄВА: Українське вишиття».

Це лише частина вишиваних робіт Людмили Огнєвої – те, що її друзям вдалося врятувати й вивезти з окупованої території.

Ця виставка від 2015 року мандрує Україною: Київ (двічі), Івано-Франківськ, Чернігів (двічі), Бахмут, Краматорськ, тепер – Львів. Є запрошення від Дніпра, Чигирина, Чернігова (втретє). Минулого року за цю виставку в Івано-Франківську Людмилу Огнєву нагородили «Орденом Семена Височана».

Людина незламної вдачі, цілеспрямована й невтомна трудівниця, пані Людмила після вимушеного переселення з рідного Донецька до Києва продовжує активну творчу діяльність. Вона розшукує, вивчає та власноруч відтворює на полотні вишиті мініатюри, узори рушників та вишиванок видатних українців. Здається, вишиття стало її життям, спасінням, ниточкою, яка невидимою пуповиною пов’язує її з багатостраждальним Донбасом. Невтомно працюючи, скромна й невибаглива в побуті жінка знаходить сили допомагати колегам-союзянкам та українським патріотам, які залишилися на окупованій ворогом донецькій землі, і щиро переймається їхніми проблемами.

Не полишає пані Людмила й журналістську та видавничу діяльність. Вона не лише спецкор, а й заступник головного редактора газети «Україна козацька», продовжує досліджувати життя і творчість українських патріотів-шістдесятників. 2015 року видавництво “Смолоскип” випустило впорядковану нею велику книгу “Алла Горська. Душа українського шістдесятництва”, яка на останньому 23 Форумі видавців у Львові була внесена до списку найкращих видань Форуму.

А книга Людмили Огнєвої «Воїн Армії Безсмертних» дала поштовх для створення на державній студії документальних фільмів фільму про Василя Макуха, що спалився в 1968 році на Хрещатику. На презентації цього фільму в травні минулого року були провладні особи, які підтримали ініціативу донеччан встановити меморіальну дошку на місці спалення. Вона була відкрита 26 січня ц.р. у Києві на Хрещатику, 27.

Довідка

Людмила Родіонівна ОГНЄВА – за освітою радіофізик, за покликанням громадська діячка, журналістка, дослідниця й майстриня. 19-ь з 20-и років очолювала Донецький відділ «Союзу Українок», заступник директора громадського музею «Смолоскип», що кілька років був острівцем українства в обласному центрі, а нині залишився в окупованій «ДНР».

Пані Людмила є лауреатом V Всеукраїнського конкурсу «Український вишитий рушник» і міжобласного (Донецьк-Луганск) конкурсу «Жінка Донбасу – 2007». У різний час була натхненницею та організатором кількох клубів народної творчості в Донецьку, таких як «Світлиця», «Чарівниця».

Вона автор понад 45 брошур і книг. Експозиція виставки висвітлює доробок Людмили Огнєвої – майстрині та журналістки.

Вхід на відкриття виставки – вільний, в інші дні – за вхідним квитком.

Вартість квитка: 30 грн. – для дорослих, 9 грн. – для студентів, школярів, пенсіонерів.

Музей працює щодня, з 10:00 до 17:30, окрім понеділка та останнього вівторка місяця.