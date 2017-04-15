Великодні послання архиєреїв Львова

Уже завтра ми будемо відзначати свято Світлого Христового Воскресіння – одне з найбільших, найурочистіших та найдавніших християнських свят. Це особливий час духовної віднови, роздумів, радості та змін на краще. Саме у Великодній час Церква та її духовні лідери закликають нас відкласти щоденні справи та задуматись над тим, чого ми прагнемо від свого життя, як маємо стати кращими, добрішими людьми, які будуть володіти великими багатствами душі своєї. Ці багатства – це любов, милосердя та сміливість бути вірним Господові й залишатись людьми честі, совісті та гідності навіть у найскладніші часи свого життя та у найбуремніші дні історії своєї держави і світу.

Публікуємо найбільш важливі уривки Великодніх звернень архиєреїв нашого міста та країни, щоб спільно підготуватись до благодаті зустріти Воскреслого Христа, впустити Його у свій дім та свої серця.

Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк)

Христос Воскрес!

Христа зрадили, видали в руки ворогам, знущалися й катували, вчинили несправедливий засуд, розіп’яли на хресті й поховали у гробі. Мертве тіло спочило. Однак, воно не давало спокою первосвященикам й фарисеям, які аж на другий день прибули до Пилата, бо пам’ятали, що він говорив: «…Я по трьох днях воскресну». Крім воїнів, гробницю пильно стерегли наставлені первосвящениками та фарисеями. У світі такого не трапляється, щоб стерегли мерця. Тіло кладуть в гріб, засипають землею й усі розходяться. А тут сторожа з римських воїнів та представників синагоги, які, до усього цього, поставили на гробі свої печаті. З цього можна уявити про дорогоцінний скарб, який спочивав у гробі й про що не відали юдеї! Невідомо, як би розвивалася справа воскресіння, коли б не було сторожі? Воскресіння Сина Божого ніхто не міг зупинити, бо людські сили та задуми марні.

Усе вийшло на яв. Особи, що були ворожо наставлені проти Ісуса Христа, уважали, що сторожею та печатями перешкодять здійснитися Христовому Воскресінню. Але нічим не завадили, хоч застосували всю свою силу, хитрощі, гроші та становище. Прорахувалися! Важкий камінь, воїни, сторожа, печаті, бажання, щоб часом Христос не воскрес і не залишив гробу порожнім, не допомогло й не порадувало провід юдейської старшини та релігійних наставників. Дуже смішні твердження наводили особи вороже наставлені до Христа, але проти Божої правди та Господнього Провидіння усякі хитрощі не проходять, бо правда Божа торжествує! Христос воскрес! Зчинився великий землетрус. Появився ангел, видом, неначе блискавиця, який відкотив камінь, а сторожа перелякалася, затремтіла

й стала, наче змертвіла (пор. Мт 28,2-4).

Щиро вітаю усіх вірних нашої Церкви з великим святом Воскресіння Христового! Хай Бог огорне усіх духовною радістю, дає щастя та добре здоров’я гідно верстати вік свого життя! Пресвята Богородице, виблагай нам ласку постійної пам’яті про Христове воскресіння та воскресіння наших душ до вічного щасливого життя!

Блаженніший Макарій, Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель УАПЦ

Дорогі брати і сестри!

Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа з мертвих стало завершенням справи нашого спасіння, здійсненої через Його втілення, страждання та хресну смерть за гріхи людей. Тому у віровченні Церкви та у богослужіннях хрест і Воскресіння нерозривно поєднані між собою. Пасха для християнина – не тільки день споминів про подію, яка сталася у свій час, але й празник, який розкриває нам таємницю майбутнього оновлення створіння. Подібно до того, як Пасха Старозавітна стала прообразом Воскресіння Христового, так Пасха Новозавітна є прообразом майбутнього загального воскресіння.

Закликаю Вас до щирої молитви до Воскреслого Господа, щоб спасіння Боже прийшло і до нас, до нашого українського народу та інших націй, які живуть на українській землі. Молімось, щоб Господь захистив нас від усякого ворога, який нищить життя наших батьків, чоловіків та синів на нашій благословенній Богом українській землі.

Митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП Димитрій (Рудюк)

Дорогі у Христі Воскреслому отці, брати і сестри!

Радість Пасхи Христової, подих весни, торжество воскреслого життя знову завітали до наших храмів і домівок. Знову піднесено зазвучали привітання “Христос Воскрес – Воістину Воскрес!”, в яких переплітається воєдино все високе, глибоке і чисте, що може бути в людині, яка святкує Великдень.

Новим днем, днем першим нового часу, нового життя, що засяяло із гробу, і над яким, за словом апостола, смерть вже не має ніякої влади (Рим., 6, 9), є Великдень – Світле Воскресіння Христове. Не доказами, не теоріями, не догматами перемагає християнство, а пасхальною ніччю, радістю і світлом. “Воскресіння день і просвітімося торжеством і один одного обіймемо і промовмо браття і тим, хто ненавидить нас, простимо заради воскресіння“. Якщо хтось знає про мир і спокій слова більш переконливі, то забуде про ті, які зараз почув. Але таких слів просто немає. Немає таких слів, які б так яскраво і просто висвітлювали перемогу, віру в те, що не зло і ненависть, а світло і любов панують на небі, на землі і в темних підземеллях.

Нехай нас нічого не бентежить цього дня і не дивує. Господь змушений був перетерпіти страшні муки, наругу, ганьбу і зійти на Хрест, щоб померти і в славі воскреснути. Так само і ми переживаємо непрості часи. Важкі випробовування лягли на долю нашого народу, але він стоїть твердо, непохитно і звитяжно. Наш солдат-герой ще несе знамено перемоги. Воїн світла ще бореться за те, щоб народ український жив вільно на своїй Богом даній землі.

Архиєпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський РКЦ

Улюблені у Христі Брати і Сестри!

Як навчає Папа Франциск, Воскресіння — це основа християнської віри і надії. Перебуваючи тут, на землі, ми живемо тимчасовими, минаючими справами, реаліями. Натомість у потойбіччі, після воскресіння, бачитимемо і переживатимемо все в інший, перемінений спосіб, по Божому. До цього покликана і призначена кожна людина, адже спасіння, воскресіння, принесене Ісусом Христом, є для кожного з нас.

З нагоди Свята Воскресіння Господнього хочу скласти побажання благословенного, глибокого і радісного переживання Пасхальних Тайн. Нехай Воскреслий Христос силою свого страждання і своєї слави, зміцнить віру, укріпить надію, примножить любов та щедро обдарує благодаттю свого миру.

Єпископ Львівський і Галицький УПЦ Філарет (Кучеров)

Возлюблені у Христі! Дорогі браття і сестри!

Пасха Господня – це свято радості. І, незважаючи на його тривалість – 40 днів, здається всієї цієї радості не осягнути і вмістити у своєму серці.

Смертю та Воскресінням Господь зруйнував гріх, який не дозволив людині приблизитись до Отця Небесного. Син Божий став Сином людським, аби повернути людину, загублену у темних лабіринтах гріха до світла та життя. «Перемагаючи смерть, Христос Господь освячує, благословляє та стверджує воскресіння всіх, хто вийде від землі, як колоски з насіння», – каже святитель Феофан Затворник.

Милістю Божою нам дана ще одна Пасха, а з нею радість і торжество. У цю святу великодню ніч ми повинні побачити один в одному брата і сестру: «Воскресіння день, і просвітімось торжеством, і один одного обіймімо…» Тільки в єдності ми зможемо з Божою допомогою подолати ті труднощі та проблеми, які так гостро сьогодні стоять перед нами. Тільки в єдності наша сила і впевненість у майбутньому. Віддаймо ж Воскреслому хвалу, подяку і поклоніння. Осяяні променями Воскресіння Христового, будемо і самі носіями світла, радості і досконалості.