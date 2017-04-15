Вітання з Великоднем мера Львова Андрія Садового

Свято Великодня – це символ великої віри, самопожертви і відданої любові, перемоги світла над темрявою, любові над ненавистю, добра над злом.

Нехай Христове Воскресіння додасть нам радості, наповнить новими сподіваннями, спонукає до прийняття сміливих рішень.

Просімо у Спасителя, щоб дарував українській землі мир, скроплений жертовністю наших захисників на передовій. Бо завжди після темряви настає світло, після ночі – день, після хресної дороги – Воскресіння!

З повагою міський голова Львова

Андрій Садовий