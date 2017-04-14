Від завтра трамвай №8 курсуватиме до Санта-Барбари

Від цієї суботи, 15 квітня, трамвайний маршрут №8 розпочне курсувати за новим продовженим маршрутом до Санта-Барбари (вул. Вернадського).

Він виїде на маршрут завтра зранку, відповідно до затвердженого розкладу руху трамваїв, інформує прес-служба ЛМР.

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», цього тижня відбувся перший пробний виїзд трамваю №8 за новозбудованим маршрутом до Санта-Барбари. Загалом виїзд пройшов вдало.

«Цього тижня відбувся перший пробний виїзд трамвая №8 за продовженим маршрутом до Санта-Барбари. Загалом виїзд пройшов вдало. Було виявлено певні недоліки, та їх ліквідовують і, вже від цієї суботи, плануємо що трамвай №8 курсуватиме за новим, продовженим маршрутом – від пл. Соборної і до Санта-Барбари», – розповіли у ЛКП «Львівавтодор».