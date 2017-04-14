У Жовкві почав діяти громадський бюджет

У Жовкві запровадили діяти бюджет громадських ініціатив

Це – частина бюджету міста, з якої здійснюють видатки, які визначають члени громади міста. Іншими словами, люди самостійно зможуть визначати проекти, які у Жовкві реалізовуватимуть за кошти міського бюджету.

– Через громадський бюджет ми даємо людям можливість і стимулюємо їх стати більш активними у вирішенні проблем, формувати найважливіші з них та навчитися їх розв’язувати, – розповів міський голова Жовкви Петро Вихопень.

Громадський бюджет у Жовкві впроваджує Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень у рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи впровадження». Його втілюють за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Жовква, не враховуючи Львів, – одне з двох міст Львівщини, яке втілює цей проект у 2017 році. Крім нього, серед міст районного значення подібну ініціативу реалізовують у Яворові. Загалом у проекті беруть участь здебільшого обласні центри та міста обласного значення.

Відповідно до громадського бюджету, жовківчани, що розробили власні проекти, які вони хотіли б побачити втіленими в місті, можуть подати їх на конкурсний відбір до Жовківської міської ради. Спеціально створена координаційна рада координуватиме виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету, аналізуватиме їх на предмет відповідності вимогам, даватиме оцінку.

Визначення ж переможців відбуватиметься шляхом голосування за подані проектні пропозиції. Участь у ньому зможуть взяти члени громади міста. Це можна буде зробити шляхом заповнення відповідного бланку в паперовому вигляді в Жовківській міській раді, або у електронному вигляді на офіційному веб-порталі міської ради.

– Ми отримали платформу, на якій відбуватимуться онлайн-голосування, – розповів секретар Жовківської міської ради Андрій Мазан. – Ті пропозиції проектів, які в електронній і письмовій формах наберуть загалом найбільше голові, відберуть для втілення за кошти Жовківської міської ради.

На реалізацію проектів виділять 2% бюджету Жовківської міської ради – це 200 тис. грн. Втім на втілення однієї проектної заявки місто виділить не більш ніж 50 тис. грн.

Протягом квітня жовківчани можуть подавати свої заявки. Для представників громадськості відбувся спеціальний тренінг, на яких активних мешканців міста вчили як писати і подавати проектні пропозиції.

До 20 травня відбуватиметься попередня перевірка та аналіз проектів, до 26 травня – їх перелік розмістять на сайті Жовківської міської ради. З 29 травня до 16 червня триватиме голосування за проекти, після чого до кінця червня визначатимуть переможців. А вже до 15 липня пропозиції переможців буде включено до бюджету міста на 2017 рік і до кінця роки їх будуть реалізовувати.

З 30 липня подання заявок на участь у громадському бюджеті відбуватиметься на регулярній основі – протягом 30 днів з метою передбачення в міському бюджеті на наступний рік відповідних проектів для фінансування.