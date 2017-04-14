У ніч з 15 на 16 квітня усі трамваї курсуватимуть до 01.00 год

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», для зручності львів’ян з нагоди Великодніх свят, 15 квітня до 01.00 год. працюватимуть трамвайні маршрути №1, №3, №6, №7, №8, №9 та тролейбусний маршрут №13.

«Також звертаємо увагу містян і гостей нашого міста, що у понеділок, 17 квітня, рух у центральній частині міста буде обмежено з 11:00 до 16:00 год, у зв’язку із святковими заходами до дня Поливаного понеділка. А саме трамваї №1, 2 та 9 курсуватимуть по вул. Городоцькій, через Підвальну, обминаючи центральну частину міста», – повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».