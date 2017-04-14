У Львові на свята діятиме «Великодня пекарня», де для дітвори проведуть майстер-класи з випічки смаколиків. Також під час великодніх фестин традиційно відбудеться розіграш хлібопічок.

Нагадаємо, захід «Великдень в Гаю» відбудеться 16-17 квітня у Музеї народної архітектури та побуту, інформує прес-служба ЛМР.

Під час Великодніх фестин у гаю будуть водити гаївки, проводити майстер-класи та забави. Родзинкою цьогорічного святкування стане «Весела пекарня», яку організують біля садиби Либохора.

Також в гаю відбудеться низка концертів, під час яких на галявині біля церкви проведуть традиційний розіграш хлібопічок для найкращих господинь.