У Бібрці утворили робочу групу зі створення об’єднаної громади

У місті Бібрка утворили робочу групу з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад. Робоча група утворена у зв’язку зі згодою Бібрської міської, Великоглібовицької, Ланівської, Романівської, Свірзької, Стрілківської сільських рад на добровільне об’єднання територіальних громад.

До складу робочої групи увійшли міський голова Бібрки Роман Гринус, сільські голови названих рад.

Бібрська ОТГ – перша громада, яка може бути утворена на території Перемишлянського району. Проектом Перспективного плану на території цього району передбачено утворення 2 громад – Перемишлянської і Бібрської.

До складу робочої групи увійшли міський голова Бібрки Роман Гринус, сільські голови названих рад.

Зараз на Львівщині існує 22 об’єднаних територіальних громади. Ще у трьох тридцятого квітня відбудуться перші вибори.