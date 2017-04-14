Стало відомо коли відкриють фонтан на пл. Митній

Учора вперше після зимового періоду успішно перевірили функціонування фонтану на пл. Митній.

Про це повідомили в управлінні охорони історичного середовища Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні, будівництво фонтану завершили ще в кінці минулого року, проте через настання зими законсервували його до теплішої пори.

«Ми його підключили, спробували запустити – все працює. До Дня міста Львова зможемо відкрити цілу площу з фонтаном», – заявила начальник управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Нагадаємо, загальна вартість ремонтних робіт на пл. Митній – 5 млн 383 тис грн. Проектом передбачена заміна мереж (водопровід, каналізація, електромережі), збільшення зелених зон, виконання замощення з гранітних плит з вмонтованими в поверхню світильниками (140 світильників), встановлення вуличних меблів, смітників, велопарковок, зупинки транспорту та влаштування сухого фонтану.