Сьогодні – Страсна п’ятниця, найскорботніший день у християн

Страсна, Велика, або Свята п’ятниця – це день розп’яття Ісуса Христа

Для віруючих це найскорботніший день Страсного (Великого) тижня, за два дні перед Великоднем. Християни присвячують цей день згадці про страждання Ісуса Христа і Його смерть на на хресті, зняття Його з хреста та поховання.

Розп’яття на хресті було найганебнішою стратою. Такою смертю страчували розбійників, убивць, бунтівників і злочинних рабів. Окрім нестерпних болів у всіх частинах тіла і страждань, розп’ятий відчував страшну спрагу.

У Євангеліє так розповідається про цей день. «Коли все було приготовлено, воїни розіп’яли Ісуса Христа. Коли ж розпинали Його, Він молився за Своїх мучителів, говорячи: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять». При хресті Спасителя стояли Матір Його, апостол Іван, Марія Магдалина і ще декілька жінок, які вшановували його. Ісус Христос, побачивши Матір Свою і Івана, якого особливо любив, говорить Матері Своїй: «Жінко, ось син Твій». Потім говорить Івану: «Ось мати твоя». Під час страждань Спасителя на Голгофі сталося знамення. З тієї години, як Спаситель був розп’ятий, сонце затьмарилося і настала темрява всією землею, і тривала до самої смерті Спасителя».

У Велику п’ятницю в церквах не правлять Божественну літургію, натомість читають Євангеліє про Страсті Христові. У середині дня відправляється вечірня з чином виносу плащаниці. Ввечері у Велику п’ятницю в храмах правлять утреню Великої суботи з чином поховання плащаниці.

Велика П’ятниця — день суворого посту. Існує традиція не їсти у Велику п’ятницю до закінчення чину виносу плащаниці, а потім вживати лише хліб і воду.

Існував звичай у Страсну п’ятницю обносити плащаницю тричі навколо церкви. На Галичині в Страсну п’ятницю замовкали дзвони. У дзвіниці до бантини чіпляли грубу дерев’яну дошку, і замість дзвонів дзвонар двома дерев’яними молотками «виклепував» по цій дошці, сповіщаючи людей про службу Божу. В момент виносу плащаниці діти також вистукували спеціальними ручними калатальцями. Повернувшись із церкви, родина звичайно сідала за стіл обідати. Обід у Страсну п’ятницю — пісний, здебільшого обходяться городиною: капустою, картоплею, огірками.

Ні шити, ні прясти в Страсну п’ятницю не можна. Великий гріх – рубати дрова або що-небудь тесати сокирою. Колись господині в селах робили цього дня дві роботи: пекли паски (зазвичай це і робили саме у Страсну п’ятницю) та садили капусту – вважалося, що це робити можна, не гріх.

За народним віруванням, у Страсну п’ятницю не можна співати – гріх. На Херсонщині кажуть, що хто співає в Страсну п’ятницю, той на Великдень буде плакати.

У багатьох країнах світу Страсна п’ятниця – вихідний день.

За матеріалами Вікіпедії