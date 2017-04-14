Рух транспортних засобів на вул. Богданівській буде перекрито

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 10.00 год. 18 квітня до 20.00 год. 31 травня буде перекрито рух для транспортних засобів на вул. Богданівській (від вул. Старознесенська до вул. Кривчицька дорога (непарна сторона).

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Богданівській (від вул. Старознесенська до вул. Кривчицька дорога (непарна сторона) зумовлене проведенням дорожньо-ремонтних робіт. Роботи виконує «ОНУР Конструкціон Інтернешнл».