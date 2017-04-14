На вулиці Володимира Великого планують відкрити садок на 4 групи

Під час засідання виконкому Львівської міської ради прийняли рішення про взяття на баланс відділу освіти Франківського району нежитлових приміщень загальною площею 1001,9 кв. м на вул. Володимира Великого, 125-А, де планують відкрити дошкільний навчальний заклад на 4 групи.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

«У результаті укладення договору між приватним підприємством і Львівською міською радою, було отримано нежитлові приміщення. Львівською міською радою передано у власність приватної особи приміщення на вул. Героїв УПА, 80а. Натомість приватне підприємство передало у власність Львівської міської ради нежитлові приміщення, які були їх власністю, площею у 400 м більшою, ніж передала міська рада. Власне у тих приміщеннях вже за кошти приватного підприємця зроблені ремонтні роботи, а на наступну сесію буде винесена ухвала про створення дошкільного навчального закладу на 4 групи»,- зазначила Зоряна Довганик, в. о. начальника управління освіти ЛМР.