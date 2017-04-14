На суботу і понеділок синоптики прогнозують у Львові заморозки

Львівський гідрометцентр попереджає, що у Львові 15 квітня очікуються квітня вночі та вранці на поверхні грунту заморозки 0 – 2°, 17квітня – вночі та вранці заморозки 0 – 3°.

Завтра, 15 квітня, прогнозується без істотних опадів. Вітер південно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 1 – 3° тепла, на поверхні грунту заморозки 0 – 2°, вдень 13 – 15° тепла.

В неділю, 16 квітня, очікуються вночі місцями невеликий дощ. Вдень невеликий, місцями помірний дощ. Вітер вночі південно-західний, 5 – 10 м/с, вдень північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 7 – 12° тепла.

В понеділок, 17 квітня, прогнозується без істотних опадів. Лише вдень в горах невеликий дощ. Вітер північний з переходом на північно-східний 5 – 10 м/с. Вночі заморозки 0 – 3°, температура повітря вдень 7 – 12° тепла.