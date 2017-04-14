На Сколівщині у ДТП травмовано четверо людей

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 21014» виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Рено Кенго».

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 квітня о 22.00 на автодорозі Київ – Чоп у селі Нагірне, Сколівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 21014», 29-річний житель Закарпатської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Рено Кенго», за кермом якого перебувала 23-річна мешканка Закарпатської області.

Внаслідок ДТП водій «ВАЗу» та його три пасажири, мешканці Закарпатської області віком 27, 28 та 55 років, отримали тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.