На Львівщині утворили 26-ту об’єднану територіальну громаду

У Львівській області утворилась 26-та Великомостівська об’єднана територіальна громада.

До її складу увійшли чотири ради – Великомостівська міська, Бутинська, Двірцівська та Реклинецька сільські ради.

Міський голова Великих Мостів Ярослав Ройко вже віддав подання на призначення перших виборів в утвореній Великомостівській об’єднаній територіальній громаді У Львівську ОДА. Після цього обласна державна адміністрація звернеться до Центральної виборчої комісії про призначення таких виборів.

Зазначимо, сьогодні на Львівщині прямі бюджетні відносини з Києвом мають 22 ОТГ. Ще три це право отримають після перших виборів, які відбудуться 30 квітня.