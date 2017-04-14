На Львівщині під час Великодніх свят працюватимуть понад дві тисячі поліцейських

Поблизу кожного храму, де проводитимуть великодні Богослужіння, чергуватимуть правоохоронці, особовий склад поліції Львівщини переведено на посилений варіант несення служби

«Основне, на що звертатимуть увагу поліцейські, – це запобігання порушенням публічного порядку під час Великодніх свят та в обливаний понеділок. Правоохоронці нестимуть службу біля кожного храму, а також у місцях скупчення людей у Львові й області. Збільшено кількість слідчо-оперативних груп для якнайшвидшого реагування на злочини та правопорушення, також у посиленому режимі працюють вибухотехніки та кінологи, аби швидко реагувати на виявлення небезпечних та підозрілих предметів», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковник поліції Андрій Таран.

Окрім того, поліцейські спільно з органами місцевого самоврядування реагуватимуть на можливі порушення громадського порядку на кладовищах.

Правоохоронці звертаються до усіх мешканців Львова та області з проханням бути взаємно ввічливими та толерантними один до одного. Не порушуйте громадський порядок, а якщо станете очевидцем скоєння злочину чи правопорушення, негайно звертайтеся до поліцейських або телефонуйте на оперативну лінію 102.

Також не забувайте під час поїздок дотримуватись Правил дорожнього руху, та в жодному разі не сідайте за кермо напідпитку.