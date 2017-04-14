Майже 50 дітей пільгових категорій зі Львівщини відпочинуть у «Артеку»

Сьогодні, 14 квітня, 46 дітей пільгових категорій зі Львівської області відправили на оздоровлення до Міжнародного дитячого центру «Артек».

Як повідомив т.в.о. директора департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Віктор Степанюк, під час зміни для дітей відбудеться низка наукових студій. Зокрема, «Сучасна школа для розвитку здібностей та створення можливостей», «R&D: раціональне енергозбереження, гармонія з природою та нова агрокультура», «Погляд у майбутнє України».

Головною подією стане науково-практична конференція з національно-патріотичного виховання за підтримки Академії педагогічних наук України, Малої Академії Наук України, під час якої діти представлять свої соціальні проекти-бачення шляхів розвитку держави з метою залучення молоді до розбудови України.

Діти в дитячому центрі відпочиватимуть 21 день до 5 травня 2017 року.

Зазначимо, з початку року на оздоровлення направили 122 дитини області, інформує прес-слжуба ЛОДА.