Львів посів 9-те місце за рівнем задоволення мешканців послугами

Львів’ян не влаштовують місцеві медичні та комунальні послуги, однак вони пишаються можливостями рідного міста

Львів посів 9-те місце серед 24-х обласних центрів України за рівнем задоволення мешканців сферою послуг. За 5-бальною шкалою львів’яни в середньому оцінили у 3 бали якість надання 5 сфер послуг у місті: комунальної, гуманітарної, медичної, екологічної сфери та інфраструктури. Такий «рейтинг задоволеності» оприлюднила Соціологічна група «Рейтинг» після проведення третього Всеукраїнського муніципального опитування 2017 року.

Задоволення львів’ян деякими сферами послуг у 2017 році залишилося незмінним порівняно з попередніми 2-ма роками, однак деякі показники погіршилися. Зокрема, львів’яни стали менш задоволеними комунальною сферою – опаленням, водопостачанням та збором сміття. Погіршилася ситуація і з інфраструктурою: цьогоріч мешканці Львова оцінили нижче стан доріг і зручність паркування.

Відтак, мешканці Львова найбільш задоволені гуманітарною сферою, яку оцінили у 3,3 бала, а наймеш – медичною, яка отримала 2,8 бала.

А от у рейтингу можливостей міста Львів посів 6-те місце. Індекс задоволеності львів’ян можливостями міста становить 3,2 бала і складається з 9 показників: вільне пересування усіма частинами міста, повна реалізація духовних потреб, вільне висловлювання власних думок, різноманітне дозвілля, якісна освіта, самореалізація, підприємницька діяльність, залучення до процесу формування рішень у місті та достатня заробітна плата.

Рівень задоволеності місцевою владою у 2017 році погіршився: сьогодні лише 46% львів’ян задоволені міським головою, натомість як у 2016 та 2015 роках цей показник сягав більш ніж 60%.

Незважаючи на погіршення деяких показників задоволеності, результати опитування показали: львів’яни пишаються своїм містом. За індексом відчуття гордості Львів, Вінниця та Харків опинилися на вершині рейтингу, отримавши 2,5 бала з трьох можливих.

Більше результатів Всеукраїнського муніципального опитування – 2017 можна знайти за посиланням: https://www.facebook.com/pg/sociological.group.rating/photos/?tab=album&album_id=1280626645354454

Інфографіки результатів Всеукраїнського муніципального опитування 2017 року, в якому взяли участь 19200 респондентів із 24-х обласних центрів України з 20 січня по 12 лютого, представлені Соціологічною групою «Рейтинг».