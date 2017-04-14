Дорогою з Києва до Львова зникли відеокамери однієї телерадіокомпанії

Сьогодні, 14 квітня, у Галицький відділ поліції звернувся директор однієї з телерадіокомпаній, котрий повідомив, що на початку листопада минулого року з Києва у Львів було здійснено відправлення відеокамер.

Проте до адресата камери так і не потрапили, а згодом, у березні 2017 року, їх виявили у продажу на одному з інтернет-сайтів. Збитки заявник оцінив у 150 тисяч гривень.

Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.