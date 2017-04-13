Завтра у Львові очікуються заморозки

Львівський гідрометцентр попереджає, що завтра, 14 квітня, у Львові очікуються вночі та вранці на поверхні грунту заморозки 0 – 2°.

Вранці та вдень пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с.

Завтра у Львові вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 1 – 3° тепла, на поверхні грунту заморозки 0 – 2°, вдень 9 – 11° тепла.

У п’ятницю, 15 квітня прогнозується без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Вночі заморозки 0 – 5°, температура повітря вдень 11 – 16° тепла.