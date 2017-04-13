Завтра трамвай № 2 відновить свій маршрут на Сихів

Сьогодні до кінця дня роботи будуть завершені і вже від завтра трамвай № 2 курсуватиме до кінотеатру ім. О.Довженка, на Сихів.

«Цього тижня сталося пошкодження кабеля на електричній підстанції біля Академії мистецтв. Це стара підстанція, яка діяла ще задовго до будівництва трамвайної лінії на Сихів. Зараз тривають роботи по заміні кабеля, який вийшов з ладу. Завтра плануємо відновити рух трамваю № 2 на Сихів, до кінотеатру ім. О. Довженка», – розповіли у ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, з 1 квітня, на час реконструкції вул. Мечникова – вул. Личаківська, трамвая №2 курсує за маршрутом: вул. Коновальця – вул. Мельника – вул. Чупринки – вул. Коперника – вул. Дорошенка – пл. Митна – вул. Франка – Академія Мистецтв – Стадіон «Україна» – вул. Угорська – ринок Шувар – дитяча поліклініка – кінотеатр Довженка та у зворотньому напрямку.