Як і коли запрацює безвіз: пояснюємо на вівцях

Кожного, кожного разу, коли стається якась позитивна подія, українські соцмережі вибухають хвилею ниття і обурення

Знайти негатив можна всюди і завжди, як відомо, все залежить, з якого боку дивитись, але українці свої навики «шукати зраду» прокачали до небувалих висот. Режим про безвізові поїздки до країн ЄС ще навіть не запрацював, але вже встиг породити багато зради, непорозумінь і мемів. Про них «Львівська газета» зараз детально і розкаже, а щоб читати було веселіше – вже традиційно проілюструлюємо текст гіфками.

Коли нарешті в ЄС можна буде поїхати без візи

Оскільки бюрократи в ЄС – це не Янукович, який може за один день передумати підписувати угоду, яку готували роками, то можна впевнено сказати безвізовий режим – це вже реальність. Зараз залишилося тільки дочекатися завершення усіх бюрократичних процедур – а саме затвердження угоди Радою та послами ЄС. Підписання угоди очікують 15 травня, а початок роботи безвізу – з 11 червня. Ці дати можуть коригуватися на плюс-мінус кілька днів, але вже з середини червня безвіз має запрацювати.

Чи буде кому вимкнути у Чопі світло?

Те, що українським туристам для поїздок до Європи не треба буде віз, вже породило масу жартів. Один з них – «Будь ласка, хто останній буде виїжджати, вимкніть у Чопі світло». Чи справді українці масово ринуться утікати з України? Швидше за все, ні. По-перше, безвіз стосується лише туристичних мандрівок. Для тих, хто їде в ЄС на роботу, правила не зміняться – потрібно буде отримувати робочу візу. По-друге, хто хотів нелегально потрапити на заробітки в Європу, того і візовий режим не зупиняв.

Чи побільшає українських туристів в Європі? Напевно, так. Необхідність оформлення візи відштовхувала велику частину туристів. Це і ті, хто проживає в містах, де нема візових центрів (а таких багато), та й сама процедура збору документів, коли ти маєш доводити, що ти не верблюд, також не сильно заохочує.

А усіх, хто спробує без візи поїхати попрацювати нелегалом у Європі, навіть не пропустять через кордон. Утім така ж ситуація і зараз, коли люди їдуть на заробітки з туристичними візами. Крім того, досвід Молдови показав, що кількість відмов у в’їзді з введенням безвізу майже не змінилася.

А довідку від стоматолога і виписку з домової книги брати?

Ще одна пачка міфів стосується того, які документи потрібно буде показувати на кордоні. Починаючи від того, що той самий набір, як і в консульство на візу, закінчуючи жартами про довідки з ЖЕКу, які дехто бере на віру. Тут потрібно розуміти, що будь-який прикордонник будь-якої країни може поцікавитися про мету візиту. Навіть білоруський, а для поїздок у Білорусь українцям закордонного паспорта не потрібно, не те що візи. Оскільки безвізовий.

Люди, які багато подорожують, знають – найбільше запитань ставлять власникам «чистих» паспортів. З кожним новим штампом кількість питань буде зменшуватись, а до того, як назбирається позитивна мандрівна історія, доведеться вміти нормально сформулювати, куди ви їдете і підтвердити, що це саме так. Прикордонники питають про ті документи, які ви зазвичай і так маєте з собою: квитки на літак, підтвердження бронювання готелю з «букінга», тощо. Якщо ви зібрались подорожувати автостопом і жити в наметі, то так і поясніть, а також підготуйте список кемпінгів, де ви плануєте таборитись – у більшості країн Європи намет просто так і будь-де ставити заборонено. І що менше папірців у вас буде, щоб довести мету поїздки, то більше потрібно підготуватися, щоб переконати прикордонника.

То в чому головна перемога?

Візовий режим – це такий аналог презумпції винуватості, тому його скасування – це важливий сигнал, про те, як нас сприймає Європа. Це сигнал, що нам не потрібно доказувати, що ти − не верблюд. Будь-які дослідження підтвердять, що необхідність оформляти візу ніяк не врятує ні від нелегальної міграції (подивіться на сирійців) чи від криміналітету. Натомість він створює багато незручностей і ціна візи тут далеко не основна проблема – сама процедура отримання візи може бути доволі принизливою. Окрім того, візи – це антонім спонтаності. Якщо будь-який європеєць може купити квиток на завтра в Україну і приїхати, то українцям будь-яку подорож потрібно планувати заздалегідь. До речі, про особливості планування бюджетних мандрівок «Львівська газета» вже детально розписувала тут.

І взагалі, коли читаєш усю ту масу бздур і негативу, яку виваляють новинні ресурси з-за «поребрика», розумієш – хороший режим, треба брати.

Не забудьте оформити біометричний паспорт!