Великдень на Львівщині: гостей запрошують на традиційні фестивалі та ярмарки

Унікальні гаївки, традиційні фестивалі, оригінальні ярмарки та майстер-класи – вже цими вихідними Львівщина прийматиме гостей з усіх куточків України та із-за кордону на щорічних Великодніх забавах.

Як повідомили в управлінні туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, оригінальні фестивалі готує Дрогобиччина та Яворівщина.

«Курортний Моршин підготував для туристів свято весняного фольклору «Де гаївка лунала». Тут 16 квітня гості побачать унікальну виставку писанок, пасок та вишиванок. А вже 23 квітня в амфітеатрі на території моршинського парку відбудеться святковий концерт. Дуже цікаві програми підготував Дрогобич із фестивалем «Велика Гаївка» та Трускавець, де вже не вперше відбудеться великодня гастрономічно-сувенірна ярмарка із традиційною галицькою кухнею», – розповіла начальник управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака.

Зазначимо, святкові заходи відбуватимуться у кожному районі Львівської області.

Програма великодніх святкувань:

16 квітня о 15:30 год – м. Моршин, початок фестивалю «Де гаївка лунала»; виставка писанок та вишиванок;

16 – 30 квітня – м. Трускавець, великодня гастрономічно-сувенірний ярмарок; фестиваль «На Великдень в Трускавець»;

18 квітня о 14:00 год – м Дрогобич, початок фестивалю «Велика Гаївка»;

19 квітня – Яворівський природній національний парк, святкова гаївка «Великдень кличе на забаву»

23 квітня – Амфітеатр парку Курорт Моршин, святковий концерт.