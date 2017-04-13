В яких аптеках Львова можна отримати ліки безкоштовно (адреси)

Подаємо перелік аптек міста, в яких можна отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою за програмою «Доступні ліки»
1 квітня 2017 року в Україні стартувала урядова програма «Доступні ліки», за з якою хворі на серцево-судинні захворювання, діабет 11 типу та бронхіальну астму можуть отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою. Єдина умова – мати рецепт від лікаря.
Оскільки уряд визначив, що участь аптечних закладів у програмі відшкодування вартості лікарських засобів має відбуватися лише на добровільних засадах, то спершу були побоювання, чи захочуть приватні аптеки долучитися до неї. Але нині ці побоювання відпали. Приватні аптеки включилися в програму відшкодування вартості ліків, уклали відповідні угоди, але, як повідомила «Львівській газеті» виконавчий директор Галицької фармацевтичної асоціації, завідувачка КП ЛМР Аптека № 1 м. Львова Неля Бик, ще не всі приступили до реалізації цієї програми, тому найбільше навантаження припало на комунальні аптеки, а їх у Львові лише вісім.
Тож пацієнти з перерахованими захворюваннями, які мають рецепт від лікаря, можуть йти в аптеки за вказаними адресами й отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою.
Перелік аптек, які уклали угоди із закладами охорони здоров’я м. Львова на участь в урядовій програмі «Доступні ліки»
|Назва закладу
|Юридична особа
|Аптеки та адреси, за якими буде здійснюватися відпуск медикаментів
|Контактний
телефон аптеки
|Комунальне підприємство Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева
м. Львів, вул. Ужгородська, 1
|ПП «Аптека Аронія»
|м. Львів,
вул. Чорновола, 43 А
«Сімейна аптека»,
вул.Чорновола, 93
«Сімейна аптека»
|259-03-10
|ТзОВ «ВІЗАРД-Л»
|м.Львів,
пр.Червоної Калини, 64
вул. Б.Хмельницьго, 1
вул.Городоцька, 82
пр.-т.Червоної Калини, 64
вул.Виговського, 29 а
вул. Дорошенка, 6
|232-87-22
2975546
2381750
2328722
2622167
2445622
|ТзОВ «АПТЕКА ЗНАХАР»
|м. Львів
вул. Б. Хмельницького,1
вул.Симоненка, 3
вул.Хімічна, 22
вул. Личаківська, 54
вул.Сихівська, 22
|297-55-46
2640488
2520337
2256380
2329920
|ТзОВ «МЕДФАРМ»
|Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Сокільники, вул.Стрийська, 20
м.Винники вул.Івасюка
вул.Лисенка, 31
вул.Кульпарківська, 35
вул.Б.Хмельницького,273
вул. Героїв УПА, 706
вул.Шевченка, 96
вул.Б.Хмельницького, 173
вул.Городоцька, 212
вул.Некрасова, 4
м.Борислав вул.Шевченка, 20
|297-18-23
2971823
|ТзОВ «3І»
|м. Львів,
вул.Нечуя-Левицького, 3
вул.Кульпарківска, 95
вул.Пекарська, 69
пр.-т.Червоної калини, 57
вул.Зелена, 477
вул.Медової Печери,1
вул.Острозького, 1
с.Сокільники вул.Галицького, 2
вул.Навроцького, 23
вул.Пекарська, 65
|297-18-23
e-mail:office@3i.ua
|ТзОВ «Лідер-Захід» СІДІУС
|вул.Б.Хмельницького, 273
|2971823
|ТзОВ
«Аптека ДОВІРА»
|вул. Велечківського, 38
вул. Лисенка, 5
вул. Щирецька 36
с. Лапаївка вул. Геофізиків, 12
вул. Драгана, 1
вул. Повітряна, 99
вул. Замарстинівська, 233
вул.. Стрийська, 76а
|297-18-23
|ТзОВ «Ваша Аптека»
Мережа аптек D.S.
|Аптека №2
м. Львів
пл.Кропивницького, 2
Аптека №3
вул.Некрасова, 17/1
Аптека №4
вул.Б.Хмельницького, 1/8
Аптека №5
вул.Максимовича , 9
Аптека №6
вул.Кульпарківська, 3
Аптека №7
Вул.Г.Мазепи, 15/4
Аптека №8
вул.Драгана, 1/1
Аптека №10
вул.С.Бандери, 71
Аптека №11
вул.Сихівська, 12
Аптека № 16
вул.Сахарова, 4
Аптека № 18
Пр-т.Червоної Калини, 36
Аптека № 24
вул.Некрасова, 11а
Аптека № 25
вул. Огієнка, 10
Аптека № 26
вул.Грінченка, 5
Аптека № 27
вул.Пасічна,55
Аптека №30
вул.Київська, 9
Аптека №33
Пл.Соборна, 14,15 ТЦ Роксолана
Аптека №34
вул.Володимира Великого, 1
Аптека №37
вул.Угорська ,8 кв.2
Аптека №38
вул.Стрийська, 107
Аптека №39
вул.Наукова буд.10 а
Аптека №41
вул.Гайдамацька, 9а
Аптека №51
вул.Городоцька, 218/2
|235-27-03
0673735062
297-63-33
0676703797
261-16-26
0676703794
245-84-62
0673735063
237-39-71
0673735066
294-09-15
0673438062
244-98-72
0673222114
237-32-36
0676703791
223-50-71
0673735068
237-09-48
0673735069
244-38-70
0673703247
275-01-74
0673202448
255-58-37
0676703795
293-54-40
0673735074
244-86-42
0673735075
237-64-33
0673736009
235-60-50
0673735326
263-00-25
0673735327
270-22-55
0673735329
223-23-25
0673736717
263-12-21
0673736718
237-32-36
0676703791
262-01-76
0673117600
|ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД»
Мережа аптек D.S.
мережа аптек «Подорожник»
ТзОВ «Повноділ»
ТзОВ «Соломія Сервіс»
|м.Львів
вул.Сяйво, 127
Аптека №1
м.Львів
вул.Галицька, 19
Аптека №2
вул.Шевченка, 22
Аптека №3
вул.Федьковича, 26
Аптека №4
вул.Шпитальна, 30
Аптека №5
вул.Личаківська, 187
Аптека №6
вул.Словацького, 2
Аптека №7
вул.Пекарська, 33
Аптека №8
вул.Городоцька, 181
Аптека №9
вул.Городоцька, 177
Аптека №10
вул.І.Франка, 26
Аптека №11
вул.Патона, 4/1
Аптека №12
вул.Стрийська ,59
Аптека №13
вул.Княгині Ольги, 114
Аптека №14
вул.Щирецька ,36
ТЦ «Європа»
Аптека №15
пр.Свободи, 33
Аптека №16
пр.Чорновола, 67а
Аптека №17
вул.Дж.Вашингтона, 8 «Метро»
Аптека №20
вул.Наукова ,35а
Аптека №22
вул.Стрийська, 103
Аптека №23
вул.Мучна, 2
Аптека №24
вул.Личаківська, 55
Аптека №25
м.Львів-Рудно
вул.Шептицьких, 1
Аптека №26
м.Львів, вул.Пасічна, 3
Аптека №27
вул.Наукова, 29-а
Аптека №28
пл.Соборна, 1
Аптека №30
вул.Широка ,87
Аптека №31
пр.Ч.Калини, 85а
Аптека №32
вул.Городоцька, 300
Аптека №37
вул.Т.Шевченка, 45/47
Аптека №39
пр.Чорновола, 57а
Аптека №42
вул.Стара, 1
Аптека 44
вул.Базарна, 11
Аптека №45
вул.Зелена, 73
Аптечний пункт №1
вул.Личаківська, 26
Військово-мед. Клін.центр
вул.Миколайчука 9
пр.Червоної калини 68
вул. Виговського 32
вул. Гашека, 15 а
вул. Васильківського, 1
пр. Червоної Калини, 94 а
вул.Шевченка, 364
вул. Мазепи,12
вул. Хімічна,5
вул. В.Великого, 61
вул. Виговського, 3
вул Наукова,64
вул. Некрасова, 15
вул.Широка, 64
вул. Навроцького, 23
вул. Орлика, 4
пр. Червоної Калини,97
вул. Заводська,8
вул. Навродського, 23
м.Винники вул. Галицька 18
пр.Чорновола 95
|232-62-90
235-40-06
0673200763
261-20-38
0673200754
237-28-79
0673200755
261-50-02
0673200757
224-10-31
0673200751
261-20-80
0673200764
276-19-05
0673200753
235-28-84
0673200771
237-59-15
0673200766
260-23-29
0673200767
262-84-48
0673200768
234-46-96
0673200769
263-21-49
0673200762
295-55-97
0673200765
255-42-15
0673200772
224-71-52
0673200773
251-24-45
0673200774
295-26-58
0673200758
232-20-23
0673705697
275-61-62
0673200759
276-76-20
0672244897
297-97-46
0673200752
251-38-88
0673430391
244-49-90
0676704926
244-41-03
247-03-97
244-60-55
0968499737
242-10-35
233-60-75
0673436884
0676733314
240-33-75
0673142701
0673142709
0673142706
260-18-04
|Подорожгик
|м.Львів,
пр. Червоної Калиини, 68
|0987247690
|Комунальна 3-я міська клінічна лікарня
м. Львів, вул. Раппопорта, 8
|ТзОВ «Аптека №43»
|м. Львів, вул.Одеська,2
|2331179
|ТзОВ «Ваша аптека»
|Аптека №2 м.Львів
пл. Кропивницького,2
|235-27-03
|Аптека №3
м. Львів, вул.. Некрасова 17/1
|297-63-33
|Аптека№4
м. Львів, вул.Б.Хмельницького1/8
|261-16-26
|Аптека№5
м. Львів,вул.Максимовича,9
|245-84-62
|Аптека№6
м.Львів,вул.Кульпарківська ,3
|237-39-71
|Аптека№7 м.Львів,вул.І.Мазепи.15/4
|294-09-15
|Аптека№8 м.Львів,вул.Драгана 1/1
|244-98-72
|Аптека№10 м.Львів,вул.С.Бандери,71
|237-32-36
|Аптека№11 м.Львів,вул.. Сихівська ,12
|223-50-71
|Аптека№16 м.Львів,вул.
Сахарова 4
|237-09-48
|Аптека№18 м.Львів,Пр. Ч.Калини.36
|244-38-70
|Аптека№24 м.Львів,вул .Некрасова 11а
|275-01-74
|Аптека№25 м.Львів,вул..Огієнка ,10
|225-58-37
|Аптека№26 м.Львів,вул. Грінченка ,5
|293-54-40
|Аптека№27 м.Львів,вул. Пасічна 55
|244-86-42
|Аптека№30 м.Львів,вул.Київська ,9
|237-64-33
|Аптека№33 м.Львів,Пл. Соборна.14,15 ТЦ «Роксолана»
|235-60-50
|Аптека№34 м.Львів,вул. В.Великого 1
|263-00-25
|Аптека №37 м.Львів,вул. Угорська ,8кв.2
|270-22-55
|Аптека№38 м.Львів,вул.Стрийська 107
|223-23-25
|Аптека№39 м.Львів,вул.Наукова 10а
|263-12-21
|Аптека№41 м.Львів,вул.Гайдамацька 8/а
|237-32-36
|Аптека№51 м.Львів,вул.Городоцька 18/2
|262-01-76
|ТзОВ «Маркет універсал ЛТД»
|Аптека№1 м.Львів,вул.Галицька ,19
|235-40-06
|Аптека№2 м.Львів,пр..Шевченка ,22
|261-20-38
|Аптека№3 м.Львів,вул.Федьковича,26
|237-28-79
|Аптека№4 м.Львів,вул.Шпитальна,30
|261-50-02
|Аптека №5 м.Львів,вул. Личаківська, 187
|224-10-31
|Аптека№6 м.Львів,вул.Словацького,2
|261-20-80
|Аптека№7 м.Львів,вул.Пекарська ,33
|276-19-05
|Аптека№8 м.Львів,вул.Городоцька, 181
|235-28-84
|Аптека№9 м.Львів,вул.Городоцька, 177
|237-59-15
|Аптека№10 м.Львів,вул.І.Франка,26
|260-23-29
|Аптека№11 м.Львів,вул.Патона,4/1
|262-84-48
|Аптека№12 м.Львів,вул.Стрийська,59
|234-46-96
|Аптека №13 м.Львів,вул.Кн.Ольги,114
|263-21-49
|Аптека №14 м.Львів,вул.Щирецька,36 ТЦ. «Європа»
|295-55-97
|Аптека №15 м.Львів,пр..Свободи,33
|255-42-15
|Аптека №16 м.Львів,пр.Чорновола,67а
|224-71-52
|Аптека №17 м.Львів вул. Дж.Вашингтона, 8 Центр отпової торгівлі «Метро»
|251-24-45
|Аптека №20 м.Львів,вул.Некрасова ,35
ТЦ
|295-26-58
|Аптека№22 м.Львів,вул.Стрийська ,103
|232-20-23
|Аптека№23 м.Львів,вул. Мучна,2
|275-61-62
|Аптека№24 м.Львів,вул.Личаківська,55
|276-76-20
|ТзОВ «Маркет універсал ЛТД» Аптека№25 м.Львів, Рудно. вул.Шептицьких, 1
|297-97-46
|Аптека №26 м.Львів,вул.Пасічна,3
|251-38-88
|Аптека№27 м.Львів,вул.Наукова, 29,а
|244-49-90
|ТзОВ «Маркет універсал ЛТД» Аптека№28 м.Львів,пл.Соборна,1
|244-41-03
|Аптека№30 м.Львів,вул.Широка,87
|241-03-97
|Аптека№31 м.Львів,пр.Ч.Калини,85а
|244-60-55
|Аптека№32 м.Львів,вул.Городоцька,300
|242-10-35
|Аптека№37 м.Львів,вул.Шевченка,45/47
|233-60-75
|Аптека №39 м.Львів,Пр. Чорновола,57а
|067-673-33-14
|Аптека№42 м.Львів,вул.Стара,1
|240-33-75
|Аптека№44 м.Львів,вул.Базарна ,11
|067-314-27-09
|Аптека№45 м.Львів,вул.Зелена,73
|067-314-27-06
|Аптечний пункт №1 (Аптека№1) м.Львів,вул.Личаківська ,26
Військовий медичний центр
|260-18-04
|ТзОВ «3І»
|Аптека №1 м.Львів, вул.Нечуя-Левицького, 3
|297-18-23
|Аптека №6 м. Львів,
вул. Кульпарківська, 95
|297-18-23
|Аптеч. Пункт №1 (ЛОДЦ) м.Львів, вул.Пекарська,69б
|297-18-23
|Аптеч. пункт №2 м.Львів, пр.Черв.Калини, 57
|297-18-23
|Аптечний пункт №3 м.Львів, вул.Зелена, 477
|297-18-23
|Апт. пункт №4 м.Львів, вул.Медової Печери, 1
|297-18-23
|Апт. пункт №6 м.Львів, вул.Острозького,1
|297-18-23
|Апт. пункт №14 м. Жовква, вул. Львівська, 82
|297-18-23
|Апт.пункт №8 м.Львів, вул.Навроцького, 23
|297-18-23
|Апт.пункт №13 м. Львів, вул. Пекарська, 65
|297-18-23
|ТзОВ «Аптека Довіри»
|Аптека №1(Рясне-2) вул..Величковського, 38
|297-18-23
|Аптека №2 м.Львів,
вул.Лисенка, 5
|297-18-23
|Аптека №4
Львів вул. Щирецька, 36,
ТЦ «Карпати-2» І пов.№05
|297-18-23
|Аптека №5 с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 12
|297-18-23
|Аптека №6 м.Львів,
вул. М.Драгана, 1(кв. 37)
|297-18-23
|Апт. п. №6 м. Львів,
вул. Повітряна, 99
|297-18-23
|Апт. п. №7 м. Львів,
вул. Повітряна, 99
|297-18-23
|Аптека № 8 м. Львів,
вул. Зубрівська, 7а
|297-18-23
|Апт.п. №8 м. Львів,
вул. Замарстинівська, 233
|297-18-23
|Аптека №9 м.Львів,
вул.Стрийська, 76-а, 2
|297-18-23
|Апт. п.№10 м. Львів,
вул. Миколайчука, 9
|297-18-23
|Апт.п.№11 м. Львів,
вул. Миколайчука, 9,
МКЛШМД
|297-18-23
|Апт.п. №12 м. Львів
пр.Черв.Калини, 57
|297-18-23
|Аптека №13 м.Львів,
вул.Під Дубом, 8/3
|297-18-23
|Аптека №14 м. Львів,
вул. Панча П., 18 в, кв. 101
|297-18-23
|Аптека №15 м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 58
|297-18-23
|Аптека №20 м.Львів,
вул. Миколайчука І., 22
|297-18-23
|Аптека №24 м.Львів,
вул. Наукова, 47
|297-18-23
|ТзОВ «Аптека Довіри»
|Аптека №37
м.Львів,
вул.Володимира Великого, 51
|297-18-23
|Аптека №41 м.Львів,
вул.Творча, 46
|297-18-23
|Аптека №49 м.Львів, вул.Личаківська,117/1
|297-18-23
|Аптека №67 м.Львів,
вул.І.Франка, 43,кв. 2А
|297-18-23
|Аптека №78 м.Львів, вул.Любінська,104
|297-18-23
|Аптека №86 м.Львів,
вул.Пасічна, 90
|297-18-23
|Аптека №87, м.Винники,
вул.Галицька, 16-Б
|297-18-23
|ТзОВ «ЛІДЕР-ЗАХІД»
|Аптека №3 м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 273
|297-18-23
|ТзОВ фірма «Медфарм»
|Апт.п. №2, м.Львів,
вул.Лисенка, 31
ОХМАТДИТ
(головний корпус)
|297-18-23
|Апт.п. №3, м.Львів,
вул.Лисенка, 31
ОХМАТДИТ
(поліклініка)
|297-18-23
|Апт.п. №1, м.Винники,
вул.В.Івасюка,31(госпіталь)
|Аптека №4 м. Львів,
вул. Пекарська, 2, кв.2а
|297-18-23
|Апт.п. №4, м.Львів, вул.Кульпарківська,35
(кардіо центр)
|297-18-23
|Аптека №25, м. Львів,
вул. Хмельницького Б., 273
|297-18-23
|Аптека №27, м. Львів,
вул. Героїв УПА, 76
|297-18-23
|Аптека №28, м. Львів,
вул. Шеченка Т., 96
|297-18-23
|Аптека №30, м. Львів,
вул. Хмельницького Б., 173
|297-18-23
|Аптека №47, м.Львів,
вул.Городоцька, 212
|297-18-23
|Аптека №54 м.Львів,
вул. Некрасова М., 4
|297-18-23
|Аптека №91 м.Борислав, вул.Шевченка, 20
|297-18-23
|Комунальна 4-а міська клінічна лікарня
м. Львів,вул. Я.Стецька, 3
|КПЛОР «Аптека №1»
|М.Львів вул.Фредра ,2
|261-63-46
|ТзОВ «Ваша аптека»
|Аптека №2 м.Львів
пл. Кропивницького,2
|235-27-03
|Аптека №3
м. Львів, вул.. Некрасова 17/1
|297-63-33
|Аптека№4
м. Львів, вул.Б.Хмельницького1/8
|261-16-26
|Аптека№5
м. Львів,вул.Максимовича,9
|245-84-62
|Аптека№6
м.Львів,вул.Кульпарківська ,3
|237-39-71
|Аптека№7 м.Львів,вул.І.Мазепи.15/4
|294-09-15
|Аптека№8 м.Львів,вул.Драгана 1/1
|244-98-72
|Аптека№10 м.Львів,вул.С.Бандери,71
|237-32-36
|Аптека№11 м.Львів,вул.. Сихівська ,12
|223-50-71
|Аптека№16 м.Львів,вул.
Сахарова 4
|237-09-48
|Аптека№18 м.Львів,Пр. Ч.Калини.36
|244-38-70
|Аптека№24 м.Львів,вул .Некрасова 11а
|275-01-74
|Аптека№25 м.Львів,вул..Огієнка ,10
|225-58-37
|Аптека№26 м.Львів,вул. Грінченка ,5
|293-54-40
|Аптека№27 м.Львів,вул. Пасічна 55
|244-86-42
|Аптека№30 м.Львів,вул.Київська ,9
|237-64-33
|Аптека№33 м.Львів,Пл. Соборна.14,15 ТЦ «Роксолана»
|235-60-50
|Аптека№34 м.Львів,вул. В.Великого 1
|263-00-25
|Аптека №37 м.Львів,вул. Угорська ,8кв.2
|270-22-55
|Аптека№38 м.Львів,вул.Стрийська 107
|223-23-25
|Аптека№39 м.Львів,вул.Наукова 10а
|263-12-21
|Аптека№41 м.Львів,вул.Гайдамацька 8/а
|237-32-36
|Аптека№51 м.Львів,вул.Городоцька 18/2
|262-01-76
|ТзОВ «Маркет універсал ЛТД»
|Аптека№1 м.Львів,вул.Галицька ,19
|235-40-06
|Аптека№2 м.Львів,пр..Шевченка ,22
|261-20-38
|Аптека№3 м.Львів,вул.Федьковича,26
|237-28-79
|Аптека№4 м.Львів,вул.Шпитальна,30
|261-50-02
|Аптека №5 м.Львів,вул. Личаківська, 187
|224-10-31
|Аптека№6 м.Львів,вул.Словацького,2
|261-20-80
|Аптека№7 м.Львів,вул.Пекарська ,33
|276-19-05
|Аптека№8 м.Львів,вул.Городоцька, 181
|235-28-84
|Аптека№9 м.Львів,вул.Городоцька, 177
|237-59-15
|Аптека№10 м.Львів,вул.І.Франка,26
|260-23-29
|Аптека№11 м.Львів,вул.Патона,4/1
|262-84-48
|Аптека№12 м.Львів,вул.Стрийська,59
|234-46-96
|Аптека №13 м.Львів,вул.Кн.Ольги,114
|263-21-49
|Аптека №14 м.Львів,вул.Щирецька,36 ТЦ. «Європа»
|295-55-97
|Аптека №15 м.Львів,пр..Свободи,33
|255-42-15
|Аптека №16 м.Львів,пр.Чорновола,67а
|224-71-52
|Аптека №17 м.Львів вул. Дж.Вашингтона, 8 Центр отпової торгівлі «Метро»
|251-24-45
|Аптека №20 м.Львів,вул.Некрасова ,35
ТЦ
|295-26-58
|Аптека№22 м.Львів,вул.Стрийська ,103
|232-20-23
|Аптека№23 м.Львів,вул. Мучна,2
|275-61-62
|Аптека№24 м.Львів,вул.Личаківська,55
|276-76-20
|ТзОВ «Маркет універсал ЛТД» Аптека№25 м.Львів, Рудно. вул.Шептицьких, 1
|297-97-46
|Аптека №26 м.Львів,вул.Пасічна,3
|251-38-88
|Аптека№27 м.Львів,вул.Наукова, 29,а
|244-49-90
|ТзОВ «Маркет універсал ЛТД» Аптека№28 м.Львів,пл.Соборна,1
|244-41-03
|Аптека№30 м.Львів,вул.Широка,87
|241-03-97
|Аптека№31 м.Львів,пр.Ч.Калини,85а
|244-60-55
|Аптека№32 м.Львів,вул.Городоцька,300
|242-10-35
|Аптека№37 м.Львів,вул.Шевченка,45/47
|233-60-75
|Аптека №39 м.Львів,Пр. Чорновола,57а
|067-673-33-14
|Аптека№42 м.Львів,вул.Стара,1
|240-33-75
|Аптека№44 м.Львів,вул.Базарна ,11
|067-314-27-09
|Аптека№45 м.Львів,вул.Зелена,73
|067-314-27-06
|Аптечний пункт №1 (Аптека№1) м.Львів,вул.Личаківська ,26
Військовий медичний центр
|260-18-04
|ТзОВ «3І»
|Аптека №1 м.Львів, вул.Нечуя-Левицького, 3
|297-18-23
|Аптека №6 м. Львів,
вул. Кульпарківська, 95
|297-18-23
|Аптеч. Пункт №1 (ЛОДЦ) м.Львів, вул.Пекарська,69б
|297-18-23
|Аптеч. пункт №2 м.Львів, пр.Черв.Калини, 57
|297-18-23
|Аптечний пункт №3 м.Львів, вул.Зелена, 477
|297-18-23
|Апт. пункт №4 м.Львів, вул.Медової Печери, 1
|297-18-23
|Апт. пункт №6 м.Львів, вул.Острозького,1
|297-18-23
|Апт. пункт №7 с. Сокільники, вул. Д. Галицького, 2
|297-18-23
|Апт.пункт №8 м.Львів, вул.Навроцького, 23
|297-18-23
|Апт.пункт №13 м. Львів, вул. Пекарська, 65
|297-18-23
|ТзОВ «Аптека Довіри»
ТзОВ «Аптека Довіри»
|Аптека №1(Рясне-2) вул..Величковського, 38
|297-18-23
|Аптека №2 м.Львів,
вул.Лисенка, 5
|297-18-23
|Аптека №4
Львів вул. Щирецька, 36,
ТЦ «Карпати-2» І пов.№05
|297-18-23
|Аптека №5 с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 12
|297-18-23
|Аптека №6 м.Львів,
вул. М.Драгана, 1(кв. 37)
|297-18-23
|Апт. п. №6 м. Львів,
вул. Повітряна, 99
|297-18-23
|Апт. п. №7 м. Львів,
вул. Повітряна, 99
|297-18-23
|Аптека № 8 м. Львів,
вул. Зубрівська, 7а
|297-18-23
|Апт.п. №8 м. Львів,
вул. Замарстинівська, 233
|297-18-23
|Аптека №9 м.Львів,
вул.Стрийська, 76-а, 2
|297-18-23
|Апт. п.№10 м. Львів,
вул. Миколайчука, 9
|297-18-23
|Апт.п.№11 м. Львів,
вул. Миколайчука, 9,
МКЛШМД
|297-18-23
|Апт.п. №12 м. Львів
пр.Черв.Калини, 57
|297-18-23
|Аптека №13 м.Львів,
вул.Під Дубом, 8/3
|297-18-23
|Аптека №14 м. Львів,
вул. Панча П., 18 в, кв. 101
|297-18-23
|Аптека №15 м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 58
|297-18-23
|Аптека №20 м.Львів,
вул. Миколайчука І., 22
|297-18-23
|Аптека №24 м.Львів,
вул. Наукова, 47
|297-18-23
|Аптека №37
м.Львів,
вул.Володимира Великого, 51
|297-18-23
|Аптека №41 м.Львів,
вул.Творча, 46
|297-18-23
|Аптека №49 м.Львів, вул.Личаківська,117/1
|297-18-23
|Аптека №67 м.Львів,
вул.І.Франка, 43,кв. 2А
|297-18-23
|Аптека №78 м.Львів, вул.Любінська,104
|297-18-23
|Аптека №86 м.Львів,
вул.Пасічна, 90
|297-18-23
|Аптека №87, м.Винники,
вул.Галицька, 16-Б
|297-18-23
|ТзОВ «ЛІДЕР-ЗАХІД»
|Аптека №3 м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 273
|297-18-23
|ТзОВ фірма «Медфарм»
|Апт.п. №2, м.Львів,
вул.Лисенка, 31
ОХМАТДИТ
(головний корпус)
|297-18-23
|Апт.п. №3, м.Львів,
вул.Лисенка, 31
ОХМАТДИТ
(поліклініка)
|297-18-23
|Апт.п. №1, м.Винники,
вул.В.Івасюка,31(госпіталь)
|Аптека №4 м. Львів,
вул. Пекарська, 2, кв.2а
|297-18-23
|Апт.п. №4, м.Львів, вул.Кульпарківська,35
(кардіо центр)
|297-18-23
|Аптека №25, м. Львів,
вул. Хмельницького Б., 273
|297-18-23
|Аптека №27, м. Львів,
вул. Героїв УПА, 76
|297-18-23
|Аптека №28, м. Львів,
вул. Шеченка Т., 96
|297-18-23
|Аптека №30, м. Львів,
вул. Хмельницького Б., 173
|297-18-23
|Аптека №47, м.Львів,
вул.Городоцька, 212
|297-18-23
|Аптека №54 м.Львів,
вул. Некрасова М., 4
|297-18-23
|Аптека №85 с.Сокільники, вул.Стрийська, 20
|297-18-23
|Аптека №91 м.Борислав, вул.Шевченка, 20
|297-18-23
|ПП « Аптека Аронія »
|Аптека м. Львів вул.Стрийська,1
|2471513
|ПП «Соломія Сервіс »
Мережа аптек «Подорожник »
|Аптека №14 м. Львів вул. Гашека 15а
|0987247690
|Аптека №2 м. Львів вул. Васильківського,1
|0987247690
|Аптека №12 м. Львів вул. пр..Ч.Калини94а
|0987247690
|Аптека №3 м. Львів вул. Шевченка,364
|0987247690
|Аптека №4 м. Львів вул. Мазепи,12
|0987247690
|Аптека №8 м. Львів вул.Хімічна,5
|0987247690
|Аптека №7 м. Львів вул. В.Великого,61
|0987247690
|Аптека №5 м. Львів вул. Виговського,3
|0987247690
|Аптека №19 м. Львів вул. Наукова,64
|0987247690
|Аптека №22 м. Львів вул. Некрасова,15
|0987247690
|Аптека №30 м. Львів вул. Широка,64
|0987247690
|Аптека №1(2) м. Львів
вул. Навроцького23(пункт№1)
|0987247690
|Аптека №1(8) м. Львів
вул. П.Орлика,4 \лікарня
|0987247690
|Аптека №33 м. Львів
вул. пр..Ч.Калини,97
|0987247690
|Аптека №42 м. Львів
вул. Заводська,8
|0987247690
|Аптека №2(2) м. Львів
вул. Навроцького23(пункт№2)
|0987247690
|Аптека №84 м. Винники
вул. Галицька,18
|0987247690
|Аптека №115 м. Львів
вул. Чорновола,95
|0987247690
|ТзОВ «Повноділ »
Мережа аптек «Подорожник»
|Аптека №1(2) м. Львів
вул. Миколайчука,9
|0987247690
|ТзОВ «Повноділ »
Мережа аптек «Подорожник »
Аптека №2 м. Львів
вул. Ч.Калини,68
|0987247690
|ТзОВ «Повноділ »
Мережа аптек «Подорожник »
Аптека №2(2) м. Львів
вул. Виговського,22
|0987247690
|Комунальна 5-а міська клінічна лікарня
м. Львів, вул. Коновальця, 26
|ТзОВ «3і»
|Аптека №1
м.Львів, вул.Нечуя-Левицького, 3
|297-18-23
|Аптека №6
м. Львів, вул. Кульпарківська, 95
|297-18-23
|Аптеч. Пункт №1 (ЛОДЦ) м.Львів, вул.Пекарська,69б
|297-18-23
|Аптеч. пункт №2
м.Львів, пр.Черв.Калини, 57
|297-18-23
|Аптечний пункт №3
м.Львів, вул.Зелена, 477
|297-18-23
|Апт. пункт №4
м.Львів, вул.Медової Печери, 1
|297-18-23
|Апт. Пункт №6
м.Львів, вул.Острозького,1
|297-18-23
|Апт. пункт №7
с. Сокільники, вул. Д. Галицького, 2
|297-18-23
|Апт.пункт №8
м.Львів, вул.Навроцького, 23
|297-18-23
|Апт.пункт №13
м. Львів, вул. Пекарська, 65
|297-18-23
|ТзОВ «ЛІДЕР-ЗАХІД»
|Аптека №3 вул. Б.Хмельницького, 273,
|297-18-23
|ТзОВ « МАркет Універсал ЛТД»
|Аптека№1 м.Львів, вул.Галицька ,19
|235-40-06
|Аптека№2 м.Львів, пр.Шевченка 22
|261-20-38
|Аптека№3 м.Львів, вул.Федьковича,26
|237-28-79
|Аптека№4 м.Львів,вул.Шпитальна.30
|261-50-02
|Аптека№5 м.Львів, вул.Личаківська 187
|224-10-31
|Аптека№6 м.Львів, вул.Словацького,2
|261-20-80
|Аптека№7 м.Львів, вул.Пекарська ,33
|276-19-05
|Аптека№8 м.Львів, вул.Городоцька ,181
|235-28-84
|Аптека№9 м.Львів, вул.Городоцька,177
|237-59-15
|Аптека№10 м.Львів, вул.І.Франка,26
|260-23-29
|Аптека№11 м.Львів, вул.Патона,4/1
|262-84-48
|Аптека№12 м.Львів, вул.Стрийська,59
|234-46-96
|Аптека№13 м.Львів, вул.Кн.Ольги114
|263-21-49
|Аптека№14 м.Львів, вул.Щирецька,36ТЦ. «Європа»
|295-55-97
|Аптека№15 м.Львів, пр.Свободи,33
|255-42-15
|Аптека№16 м.Львів, пр. Чорновола,67а
|224-71-52
|Аптека№17 м.Львів, вул.Дж.Вашингтона,8 Центр отпової торгівлі «Метро»
|251-24-45
|Аптека№20
м.Львів, вул.Некрасова ,35 ТЦ
|295-26-58
|Аптека№22
м.Львів, вул.Стрийська ,103
|232-20-23
|Аптека№23
м.Львів, вул. Мучна,2
|275-61-62
|Аптека№24 і»м.Львів,вул.Личаківська,55
|276-76-20
|Аптека№25 м.Львів, с.м.т. Рудно. вул.Шептицьких 1
|297-97-46
|Аптека№26 м.Львів,вул.Пасічна,3
|251-38-88
|Аптека№27 м.Львів,вул.Наукова 29,а
|244-49-90
|Аптека№28
м.Львів, пл.Соборна,1
|244-41-03
|Аптека№30
м.Львів, вул.Широка,87
|241-03-97
|Аптека№31 м.Львів,пр.Ч.Калини,85а
|244-60-55
|Аптека№32 м.Львів,вул.Городоцька,300
|242-10-35
|Аптека№37 м.Львів,вул.Шевченка,45/47
|233-60-75
|Аптека№39
м.Львів, пр. Чорновола,57а
|067-673-33-14
|ТзОВ «Маркет універсал ЛТД» Аптека№42 м.Львів,вул.Стара,1
|240-33-75
|Аптека№44
м.Львів, вул.Базарна ,11
|067-314-27-09
|Аптека№45
м.Львів, вул.Зелена,73
|067-314-27-06
|Аптечний пункт №1(Аптека№1) м.Львів,вул.Личаківська ,26
Військовий медичний центр
|260-18-04
|ТзОВ «Аптека довіри»
|Аптека №1(Рясне-2) вул.Величковського, 38
|297-18-23
|Аптека №2 м.Львів, вулЛисенка, 5
|297-18-23
|Аптека №4 Львів вул. Щирецька, 36,
ТЦ «Карпати-2» І пов.№05
|297-18-23
|Аптека №5 с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 12
|297-18-23
|Аптека №6 м.Львів, вул. М.Драгана, 1 (кв. 37)
|297-18-23
|Апт. п. №6 м. Львів, вул. Повітряна, 99
|297-18-23
|ТзОВ «Аптека Довіри»
Апт. п. №7 м. Львів, вул. Повітряна, 99
|297-18-23
|Аптека № 8 м. Львів, вул. Зубрівська, 7а
|297-18-23
|Апт.п. №8 м. Львів, вул. Замарстинівська, 233
|297-18-23
|Аптека №9 м.Львів, вул.Стрийська, 76-а, 2
|297-18-23
|Апт. п.№10 м. Львів, вул. Миколайчука, 9
|297-18-23
|Апт.п.№11 м. Львів, вул. Миколайчука, 9, МКЛШМД
|297-18-23
|Апт.п. №12 м. Львів пр.Черв.Калини, 57
|297-18-23
|ТзОВ «Аптека Довіри»
Аптека №13 м.Львів, вул.Під Дубом, 8/3
|297-18-23
|Аптека №14 м. Львів, вул. Панча П., 18 в, кв. 101
|297-18-23
|Аптека №15 м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 58
|297-18-23
|ТзОВ «Аптека Довіри»
Аптека №20 м.Львів, вул. Миколайчука І., 22
|297-18-23
|Аптека №24 м.Львів, вул. Наукова, 47
|297-18-23
|Аптека №37 м.Львів, вул.Володимира Великого, 51
|297-18-23
|Аптека №41 м.Львів, вул.Творча, 46
|297-18-23
|Аптека №49 м.Львів, вул.Личаківська,117/1
|297-18-23
|Аптека №67 м.Львів, вул.І.Франка, 43,кв. 2А
|297-18-23
|Аптека №78 м.Львів, вул.Любінська,104
|297-18-23
|Аптека №86 м.Львів, вул.Пасічна, 90
|297-18-23
|Аптека №87, м.Винники, вул.Галицька, 16-Б
|297-18-23
|ТзОВ «Ваша аптека»
|Аптека № 2, м. Львів
пл. Кропивницького,2
|235-27-03
|Аптека № 3
м. Львів, вул. Некрасова 17/1
|297-63-33
|Аптека № 4
м. Львів, вул.Б.Хмельницького1/8
|261-16-26
|Аптека № 5
м. Львів, вул.Максимовича,9
|245-84-62
|Аптека № 6
м.Львів, вул.Кульпарківська ,3
|237-39-71
|Аптека № 7
м. Львів, вул.І.Мазепи.15/4
|294-09-15
|Аптека № 8
м.Львів, вул.Драгана 1/1
|244-98-72
|Аптека № 10
м.Львів, вул.С.Бандери,71
|237-32-36
|Аптека № 11
м. Львів, вул. Сихівська ,12
|223-50-71
|Аптека № 16
м. Львів, вул.Сахарова 4
|237-09-48
|Аптека № 18
м. Львів, пр. Ч.Калини.36
|244-38-70
|Аптека №24
м.Львів, вул .Некрасова, 11а
|275-01-74
|Аптека №25
м.Львів, вул.Огієнка ,10
|225-58-37
|Аптека№ 26
м.Львів, вул. Грінченка ,5
|293-54-40
|Аптека№ 27
м.Львів, вул. Пасічна 55
|244-86-42
|Аптека № 30 м.Львів, вул.Київська ,9
|237-64-33
|Аптека №33
м.Львів, пл. Соборна.14,15 ТЦ «Роксолана»
|235-60-50
|Аптека № 34
м.Львів, вул. В.Великого 1
|263-00-25
|Аптека №37 м.Львів, вул. Угорська ,8кв.2
|270-22-55
|Аптека № 38
м.Львів, вул.Стрийська 107
|223-23-25
|Аптека № 39
м.Львів, вул.Наукова 10а
|263-12-21
|Аптека № 41
м.Львів, вул.Гайдамацька 8/а
|237-32-36
|Аптека № 51 м.Львів,вул.Городоцька 18/2
|262-01-76
|ТзОВ фірма «Медфарм»
|Апт.п. №2,
м.Львів, вул.Лисенка, 31 ОХМАТДИТ(головний корпус)
|297-18-23
|Апт.п. №3,
м.Львів, вул.Лисенка, 31 ОХМАТДИТ (поліклініка)
|297-18-23
|Апт.п. №1, м.Винники, вул.В.Івасюка,31(госпіталь)
|Аптека №4 м. Львів, вул. Пекарська, 2, кв.2а
|297-18-23
|Апт.п. №4,
м.Львів, вул.Кульпарківська,35 (кардіо центр)
|297-18-23
|Аптека №25, м. Львів, вул. Хмельницького Б., 273
|297-18-23
|Аптека №27, м. Львів, вул. Героїв УПА, 76
|297-18-23
|Аптека №28, м. Львів, вул. Шевченка Т., 96
|297-18-23
|Аптека №30, м. Львів, вул. Хмельницького Б., 173
|297-18-23
|ТзОВ фірма «Медфарм»
Аптека №47, м.Львів, вул.Городоцька, 212
|297-18-23
|Аптека №54 м.Львів, вул. Некрасова М., 4
|297-18-23
|Аптека №85 с.Сокільники, вул.Стрийська, 20
|297-18-23
|Аптека №91 м.Борислав, вул.Шевченка, 20
|297-18-23
|Комунальна 1-а міська поліклініка
м. Львів,вул. Руська, 20
|КП ЛОР «Аптека №1»
|м. Львів,вул. Фредра,2
|261-63-46
|ТзОВ «Ваша аптека»
|Аптека № 2, м. Львів
пл. Кропивницького,2
|235-27-03
|Аптека № 3
м. Львів, вул. Некрасова 17/1
|297-63-33
|Аптека № 4
м. Львів, вул.Б.Хмельницького1/8
|261-16-26
|Аптека № 5
м. Львів, вул.Максимовича,9
|245-84-62
|Аптека № 6
м.Львів, вул.Кульпарківська ,3
|237-39-71
|Аптека № 7
м. Львів, вул.І.Мазепи.15/4
|294-09-15
|Аптека № 8
м.Львів, вул.Драгана 1/1
|244-98-72
|Аптека № 10
м.Львів, вул.С.Бандери,71
|237-32-36
|Аптека № 11
м. Львів, вул. Сихівська ,12
|223-50-71
|Аптека № 16
м. Львів, вул.Сахарова 4
|237-09-48
|Аптека № 18
м. Львів, пр. Ч.Калини.36
|244-38-70
|Аптека №24
м.Львів, вул .Некрасова, 11а
|275-01-74
|Аптека №25
м.Львів, вул.Огієнка ,10
|225-58-37
|Аптека№ 26
м.Львів, вул. Грінченка ,5
|293-54-40
|Аптека№ 27
м.Львів, вул. Пасічна 55
|244-86-42
|Аптека № 30 м.Львів, вул.Київська ,9
|237-64-33
|Аптека №33
м.Львів, пл. Соборна.14,15 ТЦ «Роксолана»
|235-60-50
|Аптека № 34
м.Львів, вул. В.Великого 1
|263-00-25
|Аптека №37 м.Львів, вул. Угорська ,8кв.2
|270-22-55
|Аптека № 38
м.Львів, вул.Стрийська 107
|223-23-25
|Аптека № 39
м.Львів, вул.Наукова 10а
|263-12-21
|Аптека № 41
м.Львів, вул.Гайдамацька 8/а
|237-32-36
|Аптека № 51 м.Львів,вул.Городоцька 18/2
|262-01-76
|ТзОВ «Маркет універсал ЛТД»
|Аптека№1 м.Львів, вул.Галицька ,19
|235-40-06
|Аптека№2 м.Львів, пр.Шевченка 22
|261-20-38
|Аптека№3 м.Львів, вул.Федьковича,26
|237-28-79
|Аптека№4 м.Львів,вул.Шпитальна.30
|261-50-02
|Аптека№5 м.Львів, вул.Личаківська 187
|224-10-31
|Аптека№6 м.Львів, вул.Словацького,2
|261-20-80
|Аптека№7 м.Львів, вул.Пекарська ,33
|276-19-05
|Аптека№8 м.Львів, вул.Городоцька ,181
|235-28-84
|Аптека№9 м.Львів, вул.Городоцька,177
|237-59-15
|Аптека№10 м.Львів, вул.І.Франка,26
|260-23-29
|Аптека№11 м.Львів, вул.Патона,4/1
|262-84-48
|Аптека№12 м.Львів, вул.Стрийська,59
|234-46-96
|Аптека№13 м.Львів, вул.Кн.Ольги114
|263-21-49
|Аптека№14 м.Львів, вул.Щирецька,36ТЦ. «Європа»
|295-55-97
|Аптека№15 м.Львів, пр.Свободи,33
|255-42-15
|Аптека№16 м.Львів, пр. Чорновола,67а
|224-71-52
|Аптека№17 м.Львів, вул.Дж.Вашингтона,8 Центр отпової торгівлі «Метро»
|251-24-45
|Аптека№20
м.Львів, вул.Некрасова ,35 ТЦ
|295-26-58
|Аптека№22
м.Львів, вул.Стрийська ,103
|232-20-23
|Аптека№23
м.Львів, вул. Мучна,2
|275-61-62
|Аптека№24 м.Львів,вул.Личаківська,55
|276-76-20
|Аптека№25 м.Львів, с.м.т. Рудно. вул.Шептицьких 1
|297-97-46
|Аптека№26 м.Львів,вул.Пасічна,3
|251-38-88
|Аптека№27 м.Львів,вул.Наукова 29,а
|244-49-90
|Аптека№28
м.Львів, пл.Соборна,1
|244-41-03
|Аптека№30
м.Львів, вул.Широка,87
|241-03-97
|Аптека№31 м.Львів,пр.Ч.Калини,85а
|244-60-55
|Аптека№32 м.Львів,вул.Городоцька,300
|242-10-35
|Аптека№37 м.Львів,вул.Шевченка,45/47
|233-60-75
|Аптека№39
м.Львів, пр. Чорновола,57а
|067-673-33-14
|ТзОВ «Маркет універсал ЛТД» Аптека№42 м.Львів,вул.Стара,1
|240-33-75
|Аптека№44
м.Львів, вул.Базарна ,11
|067-314-27-09
|Аптека№45
м.Львів, вул.Зелена,73
|067-314-27-06
|Аптечний пункт №1(Аптека№1) м.Львів,вул.Личаківська ,26
Військовий медичний центр
|260-18-04
|ТзОВ «3І»
|Аптека №1
м.Львів, вул.Нечуя-Левицького, 3
|297-18-23
|Аптека №6
м. Львів, вул. Кульпарківська, 95
|297-18-23
|Аптеч. Пункт №1 (ЛОДЦ) м.Львів, вул.Пекарська,69б
|297-18-23
|Аптеч. пункт №2
м.Львів, пр.Черв.Калини, 57
|297-18-23
|Аптечний пункт №3
м.Львів, вул.Зелена, 477
|297-18-23
|Апт. пункт №4
м.Львів, вул.Медової Печери, 1
|297-18-23
|Апт. Пункт №6
м.Львів, вул.Острозького,1
|297-18-23
|Апт. пункт №7
с. Сокільники, вул. Д. Галицького, 2
|297-18-23
|Апт.пункт №8
м.Львів, вул.Навроцького, 23
|297-18-23
|Апт.пункт №13
м. Львів, вул. Пекарська, 65
|297-18-23
|ТзОВ «Аптека Довіри»
|Аптека №1(Рясне-2) вул.Величковського, 38
|297-18-23
|Аптека №2 м.Львів, вулЛисенка, 5
|297-18-23
|Аптека №4 Львів вул. Щирецька, 36,
ТЦ «Карпати-2» І пов.№05
|297-18-23
|Аптека №5 с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 12
|297-18-23
|Аптека №6 м.Львів, вул. М.Драгана, 1 (кв. 37)
|297-18-23
|Апт. п. №6 м. Львів, вул. Повітряна, 99
|297-18-23
|ТзОВ «Аптека Довіри»
Апт. п. №7 м. Львів, вул. Повітряна, 99
|297-18-23
|Аптека № 8 м. Львів, вул. Зубрівська, 7а
|297-18-23
|Апт.п. №8 м. Львів, вул. Замарстинівська, 233
|297-18-23
|Аптека №9 м.Львів, вул.Стрийська, 76-а, 2
|297-18-23
|Апт. п.№10 м. Львів, вул. Миколайчука, 9
|297-18-23
|Апт.п.№11 м. Львів, вул. Миколайчука, 9, МКЛШМД
|297-18-23
|Апт.п. №12 м. Львів пр.Черв.Калини, 57
|297-18-23
|ТзОВ «Аптека Довіри»
Аптека №13 м.Львів, вул.Під Дубом, 8/3
|297-18-23
|Аптека №14 м. Львів, вул. Панча П., 18 в, кв. 101
|297-18-23
|Аптека №15 м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 58
|297-18-23
|ТзОВ «Аптека Довіри»
Аптека №20 м.Львів, вул. Миколайчука І., 22
|297-18-23
|Аптека №24 м.Львів, вул. Наукова, 47
|297-18-23
|Аптека №37 м.Львів, вул.Володимира Великого, 51
|297-18-23
|Аптека №41 м.Львів, вул.Творча, 46
|297-18-23
|Аптека №49 м.Львів, вул.Личаківська,117/1
|297-18-23
|Аптека №67 м.Львів, вул.І.Франка, 43,кв. 2А
|297-18-23
|Аптека №78 м.Львів, вул.Любінська,104
|297-18-23
|Аптека №86 м.Львів, вул.Пасічна, 90
|297-18-23
|Аптека №87, м.Винники, вул.Галицька, 16-Б
|297-18-23
|ТзОВ «ЛІДЕР-ЗАХІД»
|Аптека №3 м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 273
|297-18-23
|ТзОВ фірма «Медфарм»
|Апт.п. №2,
м.Львів, вул.Лисенка, 31 ОХМАТДИТ(головний корпус)
|297-18-23
|Апт.п. №3,
м.Львів, вул.Лисенка, 31 ОХМАТДИТ (поліклініка)
|297-18-23
|Апт.п. №1, м.Винники, вул.В.Івасюка,31(госпіталь)
|Аптека №4 м. Львів, вул. Пекарська, 2, кв.2а
|297-18-23
|Апт.п. №4,
м.Львів, вул.Кульпарківська,35 (кардіо центр)
|297-18-23
|Аптека №25, м. Львів, вул. Хмельницького Б., 273
|297-18-23
|Аптека №27, м. Львів, вул. Героїв УПА, 76
|297-18-23
|Аптека №28, м. Львів, вул. Шевченка Т., 96
|297-18-23
|Аптека №30, м. Львів, вул. Хмельницького Б., 173
|297-18-23
|ТзОВ фірма «Медфарм»
Аптека №47, м.Львів, вул.Городоцька, 212
|297-18-23
|Аптека №54 м.Львів, вул. Некрасова М., 4
|297-18-23
|Аптека №85 с.Сокільники, вул.Стрийська, 20
|297-18-23
|Аптека №91 м.Борислав, вул.Шевченка, 20
|297-18-23
|ПП «Аптека Аронія»
|Аптека м. Львів вул.Стрийська,1
|2471513
|ПП «Соломія Сервіс» Мережа аптек «Подорожник»
|Аптека №14 м. Львів вул. Гашека 15а
|0987247690
|Аптека №2 м. Львів вул. Васильківського,1
|0987247690
|Аптека №12 м. Львів вул. пр.Ч.Калини94а
|0987247690
|Аптека №3 м. Львів вул. Шевченка,364
|0987247690
|Аптека №4 м. Львів вул. Мазепи,12
|0987247690
|Аптека №8 м. Львів вул.Хімічна,5
|0987247690
|Аптека №7 м. Львів вул. В.Великого,61
|0987247690
|Аптека №5 м. Львів вул. Виговського,3
|0987247690
|Аптека №19 м. Львів вул. Наукова,64
|0987247690
|Аптека №22 м. Львів вул. Некрасова,15
|0987247690
|Аптека №30 м. Львів вул. Широка,64
|0987247690
|Аптека №1(2) м. Львів вул. Навроцького23 (пункт№1)
|0987247690
|Аптека №1(8) м. Львів вул. П.Орлика,4 \лікарня
|0987247690
|Аптека №33 м. Львів вул. пр.Ч.Калини,97
|0987247690
|Аптека №42 м. Львів вул. Заводська,8
|0987247690
|Аптека №2(2) м. Львів вул. Навроцького23(пункт№2)
|0987247690
|Аптека №84 м. Винники вул. Галицька,18
|0987247690
|Аптека №115 м. Львів вул. Чорновола,95
|0987247690
|ТзОВ «Повноділ» Мережа аптек «Подорожник»
|Аптека №1(2) м. Львів вул. Миколайчука,9
|0987247690
|Аптека №2 м. Львів вул. Ч.Калини,68
|0987247690
|Аптека №2(2) м. Львів вул. Виговського,22
|0987247690
|ТОВ Аптека «Знахар»
|м. Львів вул. Личаківська,54
|225-63-80
|м. Львів вул. Пасічна,70
|251-00-72
|м. Львів вул.Симоненка,3
|251-00-72
|м. Львів вул. Сихівська, 22
|232-99-20
|м. Львів вул. Хімічна, 22
|252-03-37
|м. Львів вул. Шевченка, 366в
|291-22-91
|ТзОВ «Візард-Л» Мережа аптек «Знахар»
|м. Львів вул. Б.Хмельницького, 1
|297-55-89
|м. Львів вул. Виговського, 29 А
|262-21-67
|м. Львів вул. Городоцька, 82
|238-17-50
|м. Львів вул.Червоної Калини, 64
|232-87-22
|м. Львів вул. Дорошенка, 6
|244-56-22
|Комунальна 2-а міська поліклініка
м. Львів,вул. Симоненка, 4
|ТзОВ «Аптека № 44»
|м.Львів, вул.Симоненка, 4
|263-23-36
|ТзОВ фірма «Медфарм»
|Винники, вул.В.Івасюка 31
|297-18-23
|Львів, Лисенка 31
|Львів, вул.Пекарська 2, кв 2а
|Львів, вул.Кульпарківська, 35
|Львів, вул.Б.Хмельницького 273
|Львів, вул.Героїв УПА 76
|Львів, вул.Шевченка, 96
|Львів, вул. Хмельницького, 173
|Львів, вул. Городоцька, 212
|Львів, вул. Некрасова М, 4
|Сокільники, вул. Стрийська, 20
|Борислав, вул. Шевченка, 20
|ТзОВ «Аптека Довіри»
|Рясне 2, вул.Величковського 38
|Львів, вул.Лисенка, 5
|297-18-23
|Львів, вул.Щирецька, 36
|Лапаївка, вул.Геофізиків, 12
|Львів, вул.М.Драгана, 1 кв 37
|Львів, вул.Повітряна, 99
|Львів, вул.Зубрівська, 7а
|Львів, вул.Замарстинівська, 233
|Львів, вул.Стрийська 76-а, 2
|Львів, вул.Миколайчука, 9
|Львів, пр.Ч.Калини, 57
|Львів, вул.Піддубом 8/3
|Львів, вул.Панча 18в, кв. 101
|Львів, вул.Генерала Чупринки, 58
|Львів, вул.Миколайчука 22
|Львів, вул.Наукова, 47
|Львів, вул.В.Великого, 51
|Львів, вул.Трорча, 46
|Львів, вул.Личаківська 117/1
|Львів, вул.І.Франка 43, кв. 2а
|Львів, вул.Любінська, 104
|Львів, вул.Пасічна, 90
|Винники, вул.Галицька 16б
|ТзОВ «Лідер-Захід»
|Львів, вул.Б.Хмельницького, 273
|297-18-23
|ТзОВ «Аптека 3І»
|Львів, вул.Нечуя-Левицького, 3
|297-18-23
|Львів, вул.Кульпарківська, 95
|Львів, вул.Пекарська, 69б
|Львів, пр.Ч.Калини, 57
|Львів, вул.Зелена 477
|Львів, вул.Медової Печери, 1
|Львів, вул.Острозького, 1
|Сокільники, вул. Д.Галицького, 2
|Львів, вул.Навроцького 23
|Львів, вул.Пекарська, 65
|ТзОВ «Ваша аптека»
|Львів, вул.Кропивницького, 2
|235-27-03
0673735062
|Львів, вул.Некрасова 17/1
|297-63-33
0676703797
|Львів, вул.Б.Хмельницького 1/8
|261-16-26
0676703794
|Львів, вул.Максимовича, 9
|245-84-62
0673735063
|Львів, вул.Кульпарківська, 3
|237-39-71
0673735066
|Львів, вул.Гетьмана І.Мазепи 15/4
|294-09-15
0673438062
|Львів, вул.Драгана 1/1
|244-98-72
0673222114
|Львів, вул.С.Бандери, 71
|237-32-36
0676703791
|Львів, вул.Сихівська, 12
|223-50-71
0673735068
|Львів, вул.Сахарова, 4
|237-09-48
0673735069
|Львів, пр.Ч.Калини, 36
|244-38-70
0673703247
|Львів, вул.Некрасова 11а
|275-01-74
0673202448
|Львів, вул.Огієнка, 10
|225-58-37
0676703795
|Львів, вул.Грінченка, 5
|293-54-40
0673735074
|Львів, вул.Пасічна, 55
|244-86-42
0673735075
|Львів, вул.Київська, 9
|237-64-33
0673736009
|Львів, пл.Соборна, 14, 15
|235-60-50
0673735326
|Львів, вул.В.Великого 1
|263-00-25
0673735327
|Львів, вул.Угорська 8/2
|270-22-55
0673735329
|Львів, вул.Стрийська, 107
|223-23-25
0673736717
|Львів, вул.Наукова 10А
|263-12-21
0673736718
|Львів, вул.Гайдамацька 9а
|237-32-36
0676703791
|Львів, вул.Городоцька 218/2
|262-01-76
0673117601
|ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД»
|Львів, вул.Галицька, 19
|235-40-06
0673200763
|Львів, пр.Шевченка 22
|261-20-38
0673200754
|Львів, вул.Федьковича, 26
|237-28-79
0673200755
|Львів, вул.Шпитальна, 30
|261-50-02
0673200757
|Львів, вул.Личаківська, 187
|224-10-31
0673200751
|Львів, вул.Словацького, 2
|261-20-80
0673200764
|Львів, вул.Пекарська, 33
|276-19-05
0673200753
|Львів, вул.Городоцька, 181
|235-28-84
0673200771
|Львів, вул.Городоцька, 177
|237-59-15
0673200766
|Львів, вул.І.Франка, 26
|260-23-29
0673200767
|Львів, вул.Патона 4/1
|262-84-48
0673200768
|Львів, вул.Стрийська, 59
|234-46-96
0673200769
|Львів, вул.Кн.Ольги, 114
|263-21-49
0673200762
|Львів, вул.Щирецька, 36
|295-55-97
0673200765
|Львів, пр.Свободи, 33
|255-42-15
0673200772
|Львів, пр.Чорновола, 67А
|224-71-52
0673200773
|Львів, вул.Дж.Вашингтона, 8
|251-24-45
0673200774
|Львів, вул.Наукова, 35А
|295-26-58
0673200758
|Львів, вул.Стрийська, 103
|232-20-23
0673705697
|Львів, вул.Мучна, 2
|275-61-62
0673200759
|Львів, вул.Личаківська, 55
|276-76-20
0672244897
|Львів-Рудно, вул.Шептицьких, 1
|297-97-46
0673200752
|Львів, вул.Пасічна, 3
|251-38-88
0673430391
|Львів, вул.Наукова, 29А
|244-49-90
0676704926
|Львів, Соборна, 1
|244-41-03
0673705567
|Львів, вул.Широка, 87
|247-03-97
0673438061
|Львів, пр.Ч.Калини 85А
|244-60-55
0968499737
|Львів, вул. Городоцька, 300
|242-10-35
0673436884
|Львів, вул.Шевченка 45/47
|233-60-75
0673735186
|Львів, пр.Чорновала, 57 «А»
|0676733314
|Львів, вул.Стара, 1
|240-33-45
0673142701
|Львів, вул.Базарна, 11
|0673142709
|Львів, вул.Зелена, 73
|0673142706
|Львів, вул.Личаківська, 26
|260-18-04
0673200760
|ТзОВ «Декада-2000»
|Львів, Симоненка, 4
|245-11-18
|вул. Мазепи,25
|245-99-28
|Пр. Червоної калини,68
|245-99-28
|вул. Виговського,32
|245-99-28
|вул. Повітряна,99
|245-99-28
|вул. Симоненка,4
|245-99-28
|вул. Рапопорта,8
|245-99-28
|вул.Шевченка, 7
|с.Буськ, вул.Львівська, 77
|ТзОВ «Повноділ » Мережа аптек «Подорожник »
|м. Львів вул. Ч.Калини,68
|0987247694
|м. Львів вул. Виговського,22
|0987247695
|ПП «Соломія Сервіс » Мережа аптек «Подорожник »
|м. Львів вул. Гашека 15а
|0987247690
|м. Львів вул. Васильківського,1
|0987247690
|м. Львів вул. пр..Ч.Калини94а
|0987247690
|м. Львів вул. Шевченка,364
|0987247690
|м. Львів вул. Мазепи,12
|0987247690
|м. Львів вул.Хімічна,5
|0987247690
|м. Львів вул. В.Великого,61
|0987247690
|м. Львів вул. Виговського,3
|0987247690
|м. Львів вул. Наукова,64
|0987247690
|м. Львів вул. Некрасова,15
|0987247690
|м. Львів вул. Широка,64
|0987247690
|м. Львів вул. Навроцького23(пункт№1)
|0987247690
|м. Львів вул. П.Орлика,4 \лікарня
|0987247690
|м. Львів вул. вул. пр..Ч.Калини,97
|0987247690
|м. Львів вул. Заводська,8
|0987247690
|м. Львів вул. Навроцького23(пункт№2)
|0987247690
|м. Винники вул. Галицька,18
|0987247691
|м. Львів вул. Чорновола,95
|0987247692
|Комунальна 3-а міська поліклініка м. Львів, вул. Повітряна, 99
|ТзОВ «Декада-2000»
|Апт. пункт №15
Львів, Повітряна 99
|
267-08-55
|Апт. пункт №5
Львів, вул. Мазепи,25
|293-81-71
|Апт. пункт №11
Львів, пр. Червоної Калини 68
|240-64-97
|Апт. пункт №12
Львів, вул. Виговського 32
|245-99-28
|Апт. пункт №21
Львів, Симоненка 4
|264-68-31
|Апт. пункт №29
Львів, вул. Рапопорта 8
|098-514-93-99
|ТзОВ Аптека 18 «Під Вознесінням»
|Аптечний пункт 1 «Під Вознесінням»
Львів, Повітряна 99
|
267-09-86
|ТзОВ Аптека 18 «Під Вознесінням»
Львів, Широка 66
|
267-50-61
|“АПТЕКА ДОВІРИ”
|Аптека №1(Рясне-2) вул..Величковського, 38
|297-18-23
|Аптека №2 м.Львів,
вул.Лисенка, 5
|297-18-23
|Аптека №4
Львів вул. Щирецька, 36,
ТЦ «Карпати-2» І пов.№05
|297-18-23
|Аптека №5 с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 12
|297-18-23
|Аптека №6 м.Львів,
вул. М.Драгана, 1(кв. 37)
|297-18-23
|Апт. п. №6 м. Львів,
вул. Повітряна, 99
|297-18-23
|Апт. п. №7 м. Львів,
вул. Повітряна, 99
|297-18-23
|Аптека № 8 м. Львів,
вул. Зубрівська, 7а
|297-18-23
|Апт.п. №8 м. Львів,
вул. Замарстинівська, 233
|297-18-23
|Аптека №9 м.Львів,
вул.Стрийська, 76-а, 2
|297-18-23
|Апт. п.№10 м. Львів,
вул. Миколайчука, 9
|297-18-23
|Апт.п.№11 м. Львів,
вул. Миколайчука, 9,
МКЛШМД
|297-18-23
|Апт.п. №12 м. Львів
пр.Черв.Калини, 57
|297-18-23
|Аптека №13 м.Львів,
вул.Під Дубом, 8/3
|297-18-23
|Аптека №14 м. Львів,
вул. Панча П., 18 в, кв. 101
|297-18-23
|Аптека №15 м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 58
|297-18-23
|Аптека №20 м.Львів,
вул. Миколайчука І., 22
|297-18-23
|Аптека №24 м.Львів,
вул. Наукова, 47
|297-18-23
|Аптека №37
м.Львів,
вул.Володимира Великого, 51
|297-18-23
|Аптека №41 м.Львів,
вул.Творча, 46
|297-18-23
|Аптека №49 м.Львів, вул.Личаківська,117/1
|297-18-23
|Аптека №67 м.Львів,
вул.І.Франка, 43,кв. 2А
|297-18-23
|Аптека №78 м.Львів, вул.Любінська,104
|297-18-23
|Аптека №86 м.Львів,
вул.Пасічна, 90
|297-18-23
|Аптека №87, м.Винники,
вул.Галицька, 16-Б
|297-18-23
|ТзОВ «3І»
|Аптека №1 м.Львів, вул.Нечуя-Левицького, 3
|297-18-23
|Аптека №6 м. Львів,
вул. Кульпарківська, 95
|297-18-23
|Аптеч. Пункт №1 (ЛОДЦ) м.Львів, вул.Пекарська,69б
|297-18-23
|Аптеч. пункт №2 м.Львів, пр.Черв.Калини, 57
|297-18-23
|Аптечний пункт №3 м.Львів, вул.Зелена, 477
|297-18-23
|Апт. пункт №4 м.Львів, вул.Медової Печери, 1
|297-18-23
|Апт. пункт №6 м.Львів, вул.Острозького,1
|297-18-23
|Апт. пункт №7 с. Сокільники, вул. Д. Галицького, 2
|297-18-23
|Апт.пункт №8 м.Львів, вул.Навроцького, 23
|297-18-23
|Апт.пункт №13 м. Львів, вул. Пекарська, 65
|297-18-23
|
ТзОВ «Лідер-Захід»
|ТзОВ «Лідер-Захід»
Аптека №3 ЛІДЕР-ЗАХІД
м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 273
|050-356-13-55
|ТзОВ фірма «Медфарм»
|Апт.п. №2, м.Львів,
вул.Лисенка, 31
ОХМАТДИТ
(головний корпус)
|297-18-23
|Апт.п. №3, м.Львів,
вул.Лисенка, 31
ОХМАТДИТ
(поліклініка)
|297-18-23
|Апт.п. №1, м.Винники,
вул.В.Івасюка,31(госпіталь)
|Аптека №4 м. Львів,
вул. Пекарська, 2, кв.2а
|297-18-23
|Апт.п. №4, м.Львів, вул.Кульпарківська,35
(кардіо центр)
|297-18-23
|Аптека №25, м. Львів,
вул. Хмельницького Б., 273
|297-18-23
|Аптека №27, м. Львів,
вул. Героїв УПА, 76
|297-18-23
|Аптека №28, м. Львів,
вул. Шеченка Т., 96
|297-18-23
|Аптека №30, м. Львів,
вул. Хмельницького Б., 173
|297-18-23
|Аптека №47, м.Львів,
вул.Городоцька, 212
|297-18-23
|Аптека №54 м.Львів,
вул. Некрасова М., 4
|297-18-23
|Аптека №85 с.Сокільники, вул.Стрийська, 20
|297-18-23
|Аптека №91 м.Борислав, вул.Шевченка, 20
|297-18-23
|Комунальна 4-а міська поліклініка м. Львів,пр. Червоної Калини, 68
|ТзОВ «3і»
|Аптечний пункт № 2
вул. Пр. Червоної Калини,57
|297-18-23
|Аптечний пункт № 3
вул. Зелена,477
|297-18-23
|Аптечний пункт № 8
вул. Навроцького,23
|297-18-23
|Аптечний пункт № 1
вул.Нечуя-Левицького,3
|297-18-23
| Аптечний пункт № 6
вул. Кульпарківська,95
|297-18-23
|Аптечний пункт № 1
вул. Пекарська,69 б
|297-18-23
| Аптечний пункт № 4
вул. Медової Печери,1
|297-18-23
|Аптечний пункт № 6
вул. Острозького,1
|297-18-23
|Аптечний пункт №7
С. Сокільники,
вул. Д. Галицького,2
|297-18-23
| Аптечний пункт № 13
вул. Пекарська,65
|297-18-23
|ТзОВ «Медфарм»
|Аптека №85
с.Сокільники, вул. Стрийська, 20
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №1
м.Винники, вул. Івасюка,31(госпіталь)
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №2
м.Львів, вул. Лисенка,31 (ОХМАДИТ(гол.корпус)
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №3
м.Львів, вул. Лисенка,31 (ОХМАДИТ(поліклініка)
|(032)297-18-23
|Аптека №4
м.Львів, вул. Пекарська, 2/2а
|(032)297-18-23
|Ап.пункт №4
м.Львів, вул. Кульпарківська, 35 (кардіоцентр)
|(032)297-18-23
|Аптека №25
м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 273
|(032)297-18-23
|Аптека №27
м.Львів, вул. Героїв УПА, 76
|(032)297-18-23
|Аптека №28
м.Львів, вул. Шевченка, 96
|(032)297-18-23
|Аптека №30
м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 173
|(032)297-18-23
|Аптека №47
м.Львів, вул. Городоцька, 212
|(032)297-18-23
|Аптека №54
м.Львів, вул. Некрасова М.,4
|(032)297-18-23
|Аптека №91
м.Борислав, вул. Шевченка,20
|(032)297-18-23
|ТзОВ «Аптека довіри»
(«3і»)
| Аптечний пункт № 6
вул. М. Драгана,1 кв.37
|297-18-23
|Аптечний пункт № 8
вул. Зубрівська,7а
|297-18-23
| Аптечний пункт № 1
Рясне-2, вул. Величковського,38
|297-18-23
| Аптечний пункт № 11
вул. Миколайчука,9
|297-18-23
| Аптечний пункт № 2
вул. Лисенка,5
|297-18-23
| Аптечний пункт № 4
вул. Щирецька,36, ТЦ “Карпати-2” І пов. №05
|297-18-23
| Аптечний пункт № 5
С. Лапаївка, вул. Геофізиків, 12
| Аптечний пункт № 6
вул.Повітряна,99
|297-18-23
| Аптечний пункт № 7
вул. Повітряна,99
|297-18-23
| Аптечний пункт № 8
вул. Замарстинівська,233
|297-18-23
|Аптечний пункт № 9
вул. Стрийська,76-а/2
|297-18-23
|Аптечний пункт № 10
вул. Миколайчука,9
|297-18-23
| Аптечний пункт № 11
вул. Миколайчука,9
|297-18-23
| Аптечний пункт № 13
вул. Під Дубом,8/3
|297-18-23
| Аптечний пункт № 14
вул. П. Панча,18в,кв.101
|297-18-23
| Аптечний пункт № 15
вул.ГенералаТ. Чупринки,58
|297-18-23
|Аптечний пункт № 20
вул. Миколайчука,22
|297-18-23
| Аптечний пункт № 24
вул. Наукова,47
|297-18-23
| Аптечний пункт № 37
вул. В. Великого,51
|297-18-23
| Аптечний пункт № 41
вул. Творча,46
|297-18-23
| Аптечний пункт № 49
вул. Личаківська,117/1
|297-18-23
| Аптечний пункт № 67
вул. І. Франка,43,кв. 2А
|297-18-23
| Аптечний пункт № 78
вул. Любінська,104
|297-18-23
| Аптечний пункт № 86
вул. Пасічна,90
|297-18-23
| Аптечний пункт № 12
Пр. Червоної Калини,57
|297-18-23
|ТзОВ «ЛІДЕР-ЗАХІД»
|вул.Б.Хмельницького, 273
|2971823
|ТзОВ «Аптека Знахар»
|вул. Личаківська,54
|255-63-80
|вул. Пасічна,70
|251-00-72
|вул. Симоненка,3
|251-00-72
|вул. Сихівська,22
|232-99-20
|вул. Хімічна,22
|252-03-37
|вул. Шевченка,366в
|291-22-91
|ТзОВ «Візарл-Лі»
|Аптечний пункт № 1
м. Львів вул. Б.Хмельницького, 1
|297-55-89
|Аптечний пункт № 2
м. Львів вул. Городоцька, 82
|238-17-50
|Аптечний пункт № 3
м. Львів вул. Виговського, 29 А
|262-21-67
|Аптечний пункт № 7
м. Львів вул. Дорошенка, 6
|244-56-22
|Аптечний пункт № 8
м. Львів вул.Червоної Калини, 64
|232-87-22
|ПП Соломія сервіс мережа аптек Подорожник
|Аптека №1(2) м. Львів вул. Навроцького23 (пункт№1)
|0987247690
|Аптека №2(2) м. Львів вул. Навроцького23(пункт№2)
|0987247690
|Аптека №14 м. Львів вул. Гашека 15а
|0987247690
|Аптека №2 м. Львів вул. Васильківського,1
|0987247690
|Аптека №12 м. Львів вул. пр.Ч.Калини94а
|0987247690
|Аптека №3 м. Львів вул. Шевченка,364
|0987247690
|Аптека №4 м. Львів вул. Мазепи,12
|0987247690
|Аптека №8 м. Львів вул.Хімічна,5
|0987247690
|Аптека №7 м. Львів вул. В.Великого,61
|0987247690
|Аптека №5 м. Львів вул. Виговського,3
|0987247690
|Аптека №33 м. Львів вул. пр.Ч.Калини,97
|0987247690
|Аптека №19 м. Львів вул. Наукова,64
|0987247690
|Аптека №22 м. Львів вул. Некрасова,15
|0987247690
|Аптека №30 м. Львів вул. Широка,64
|0987247690
|Аптека №1(8) м. Львів вул. П.Орлика,4 \лікарня
|0987247690
|Аптека №42 м. Львів вул. Заводська,8
|0987247690
|Аптека №84 м. Винники вул. Галицька,18
|0987247690
|Аптека №115 м. Львів вул. Чорновола,95
|0987247690
|ТзОВ Повноділ
Мережа аптек «Подорожник»
|Аптека № 2
м. Львів вул. Ч.Калини,68
|0987247694
| Аптека № 2(2)
м. Львів вул. Виговського,32
|0987247695
| Аптека № 1 (2)
м. Львів вул. Миколайчука, 9
|0987247690
|ТзОВ «Маркет універсал ЛТД»
| Аптечний пункт № 1
вул. Галицька,19
|235-40-06
|Аптечний пункт № 2
пр. Шевченка,22
|261-20-38
|Аптечний пункт № 3
пр. Федьковича,26
|237-28-79
|Аптечний пункт № 4
вул. Шпитальна,8
|261-50-02
|Аптечний пункт № 5
вул. Личаківська,187
|224-10-31
|Аптечний пункт № 6
вул. Словацького,2
|261-20-80
|Аптечний пункт № 7
вул. Пекарська,33
|276-19-05
|Аптечний пункт № 8
вул. Городоцька,181
|235-28-84
|Аптечний пункт № 9
вул. Городоцька,177
|237-59-15
|Аптечний пункт № 10
вул. І. Франка,26
|260-23-29
|Аптечний пункт № 11
вул. Патона,4/1
|262-84-48
|Аптечний пункт № 12
вул. Стрийська,59
|234-46-96
|Аптечний пункт № 13
вул. Княгині Ольги,114
|263-21-49
|Аптечний пункт №14
вул. Щирецька,36, торговельний центр “Європа”
|295-55-97
|Аптечний пункт №15
проспект Свободи,33
|255-42-15
|Аптечний пункт № 16
проспект Чорновола,67
|224-71-52
|Аптечний пункт № 17
вул. Дж. Вашингтона,8
|251-24-45
|Аптечний пункт № 20
вул. Наукова,35-А
|295-26-58
|Аптечний пункт № 22
вул. Стрийська,103
|232-20-23
|Аптечний пункт № 23
вул. Мучна,2
|275-61-62
|Аптечний пункт № 24
вул. Личаківська,55
|276-76-20
|Аптечний пункт № 25
Львів-Рудно, вул. Шептицьких,1
|297-97-46
|Аптечний пункт № 26
вул. Пасічна,3
|251-38-88
|Аптечний пункт № 27
вул. Наукова,29А
|244-49-90
|Аптечний пункт № 28
пл. Соборна,1
|244-41-03
|Аптечний пункт № 30
вул. Широка,87
|247-03-97
|Аптечний пункт № 31
Пр. Червоної, Калини,85А
|244-60-55
|Аптечний пункт № 32
вул. Городоцька,300
|242-10-35
|Аптечний пункт № 37
вул. Т. Шевченка,45/47
|233-60-75
|Аптечний пункт № 39
Пр. Чорновола,57А
|676733314
|Аптечний пункт № 42
вул. Стара,1
|240-33-75
|Аптечний пункт № 44
вул. Базарна,11
|673142709
|Аптечний пункт № 45
вул. Зелена,73
|673142706
|Аптечний пункт № 1
вул. Личаківська,26
|260-18-04
|ТзОВ «Ваша аптека»
|Аптека №2
м. Львів
пл.Кропивницького, 2
Аптека №3
вул.Некрасова, 17/1
Аптека №4
вул.Б.Хмельницького, 1/8
Аптека №5
вул.Максимовича , 9
Аптека №6
вул.Кульпарківська, 3
Аптека №7
Вул.Г.Мазепи, 15/4
Аптека №8
вул.Драгана, 1/1
Аптека №10
вул.С.Бандери, 71
Аптека №11
вул.Сихівська, 12
Аптека № 16
вул.Сахарова, 4
Аптека № 18
Пр-т.Червоної Калини, 36
Аптека № 24
вул.Некрасова, 11а
Аптека № 25
вул. Огієнка, 10
Аптека № 26
вул.Грінченка, 5
Аптека № 27
вул.Пасічна,55
Аптека №30
вул.Київська, 9
Аптека №33
Пл.Соборна, 14,15 ТЦ Роксолана
Аптека №34
вул.Володимира Великого, 1
Аптека №37
вул.Угорська ,8 кв.2
Аптека №38
вул.Стрийська, 107
Аптека №39
вул.Наукова буд.10 а
Аптека №41
вул.Гайдамацька, 9а
Аптека №51
вул.Городоцька, 218/2
|235-27-03
0673735062
297-63-33
0676703797
261-16-26
0676703794
245-84-62
0673735063
237-39-71
0673735066
294-09-15
0673438062
244-98-72
0673222114
237-32-36
0676703791
223-50-71
0673735068
237-09-48
0673735069
244-38-70
0673703247
275-01-74
0673202448
255-58-37
0676703795
293-54-40
0673735074
244-86-42
0673735075
237-64-33
0673736009
235-60-50
0673735326
263-00-25
0673735327
270-22-55
0673735329
223-23-25
0673736717
263-12-21
0673736718
237-32-36
0676703791
262-01-76
0673117600
|Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка
м. Львів, вул. Виговського, 32
|ТзОВ «Візард-Л»,
(аптека «Знахар»),
вул. Виговського, 29 а
|вул. Виговського,29А
|262-21-67
|вул. Городоцька,82
|238-17-50
|Пр. Червоної Калини,64
|232-87-22
|вул. Дорошенка,6
|244-56-22
|аптека”Знахар”
|вул. Личаківська,54
|255-63-80
|вул. Пасічна,70
|251-00-72
|вул. Симоненка,3
|251-00-72
|вул. Сихівська,22
|232-99-20
|вул. Хімічна,22
|252-03-37
|вул. Шевченка,366в
|291-22-91
|ТОВ «Декада 2000», вул. Панча, 10/54
|Аптечний пункт №5
вул. Мазепи,25
|245-99-28
|Аптечний пункт №11
Пр. Червоної калини,68
|245-99-28
|Аптечний пункт №12
вул. Виговського,32
|245-99-28
| Аптечний пункт №15
вул. Повітряна,99
|245-99-28
| Аптечний пункт №21
вул. Симоненка,4
|245-99-28
| Аптечний пункт №29
вул. Рапопорта,8
|245-99-28
|Аптека «3 І»
|Аптечний пункт №1
вул.Нечуя-Левицького,3
|297-18-23
| Аптечний пункт №6
вул. Кульпарківська,95
|297-18-23
|Аптечний пункт №1
вул. Пекарська,69б
|297-18-23
|Аптечний пункт №2
вул. Пр. Червоної Калини,57
|297-18-23
|Аптечний пункт №3
вул. Зелена,477
|297-18-23
| Аптечний пункт №4
вул. Медової Печери,1
|297-18-23
|Аптечний пункт №6
вул. Острозького,1
|297-18-23
|Аптечний пункт №8
вул. Кнавроцького,23
|297-18-23
| Аптечний пункт №13
вул. Пекарська,65
|297-18-23
|ТзОВ «Медфарм»
«3 І»
|Аптечний пункт № 2
вул. Лисенка,31
|297-18-23
| Аптечний пункт № 3
вул. Лисенка,31
|297-18-23
| Аптечний пункт № 4
вул. Кульпарківська,35
|297-18-23
| Аптечний пункт № 25
вул. Б.Хмельницького,273
|297-18-23
| Аптечний пункт №27
вул. Героїв Упа,76
|297-18-23
| Аптечний пункт №28
вул. Шевченка,96
|297-18-23
| Аптечний пункт № 30
вул. Б.Хмельницького,173
|297-18-23
| Аптечний пункт №47
вул. Городоцька,212
|297-18-23
| Аптечний пункт № 54
вул. Некрасова,4
|297-18-23
|ТзОВ «Аптека Довіри»
«3 І»
| Аптечний пункт № 11
вул. Миколайчука,9
|297-18-23
| Аптечний пункт № 12
Пр. Червоної Калини,57
|297-18-23
| Аптечний пункт № 13
вул. Під Дубом,8/3
|297-18-23
| Аптечний пункт № 14
вул. П. Панча,18в,кв.101
|297-18-23
| Аптечний пункт № 15
вул.ГенералаТ. Чупринки,58
|297-18-23
|Аптечний пункт № 20
вул. Миколайчука,22
|297-18-23
| Аптечний пункт № 24
вул. Наукова,47
|297-18-23
| Аптечний пункт № 37
вул. В. Великого,51
|297-18-23
| Аптечний пункт № 41
вул. Творча,46
|297-18-23
| Аптечний пункт № 49
вул. Личаківська,117/1
|297-18-23
| Аптечний пункт № 67
вул. І. Франка,43,кв. 2А
|297-18-23
| Аптечний пункт № 78
вул. Любінська,104
|297-18-23
| Аптечний пункт № 86
вул. Пасічна,90
|297-18-23
| Аптечний пункт № 1
Рясне-2, вул. Величковського,38
|297-18-23
| Аптечний пункт № 2
вул. Лисенка,5
|297-18-23
| Аптечний пункт № 4
вул. Щирецька,36, ТЦ “Карпати-2” І пов. №05
|297-18-23
| Аптечний пункт № 6
вул. М. Драгана,1 кв.37
|297-18-23
| Аптечний пункт № 6
вул.Повітряна,99
|297-18-23
| Аптечний пункт № 7
вул. Повітряна,99
|297-18-23
|Аптечний пункт № 8
вул. Зубрівська,7а
|297-18-23
| Аптечний пункт № 8
вул. Замарстинівська,233
|297-18-23
|Аптечний пункт № 9
вул. Стрийська,76-а/2
|297-18-23
|Аптечний пункт № 10
вул. Миколайчука,9
|297-18-23
|ТзОВ «Лідер Захід»
«3 І»
|Аптечний пункт № 3
вул. Б.Хмельницького,273
|297-18-23
|ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД»
DS
| Аптечний пункт № 1
вул. Галицька,19
|235-40-06
|Аптечний пункт № 2
пр. Шевченка,22
|261-20-38
|Аптечний пункт № 3
пр. Федьковича,26
|237-28-79
|Аптечний пункт № 4
вул. Шпитальна,8
|261-50-02
|Аптечний пункт № 5
вул. Личаківська,187
|224-10-31
|Аптечний пункт № 6
вул. Словацького,2
|261-20-80
|Аптечний пункт № 7
вул. Пекарська,33
|276-19-05
|Аптечний пункт № 8
вул. Городоцька,181
|235-28-84
|Аптечний пункт № 9
вул. Городоцька,177
|237-59-15
|Аптечний пункт № 10
вул. І. Франка,26
|260-23-29
|Аптечний пункт № 11
вул. Патона,4/1
|262-84-48
|Аптечний пункт № 12
вул. Стрийська,59
|234-46-96
|Аптечний пункт № 13
вул. Княгині Ольги,114
|263-21-49
|Аптечний пункт №14
вул. Щирецька,36, торговельний центр “Європа”
|295-55-97
|Аптечний пункт №15
проспект Свободи,33
|255-42-15
|Аптечний пункт № 16
проспект Чорновола,67
|224-71-52
|Аптечний пункт № 17
вул. Дж. Вашингтона,8
|251-24-45
|Аптечний пункт № 20
вул. Наукова,35-А
|295-26-58
|Аптечний пункт № 22
вул. Стрийська,103
|232-20-23
|Аптечний пункт № 23
вул. Мучна,2
|275-61-62
|Аптечний пункт № 24
вул. Личаківська,55
|276-76-20
|Аптечний пункт № 25
Львів-Рудно, вул. Шептицьких,1
|297-97-46
|Аптечний пункт № 26
вул. Пасічна,3
|251-38-88
|Аптечний пункт № 27
вул. Наукова,29А
|244-49-90
|Аптечний пункт № 28
пл. Соборна,1
|244-41-03
|Аптечний пункт № 30
вул. Широка,87
|247-03-97
|Аптечний пункт № 31
Пр. Червоної, Калини,85А
|244-60-55
|Аптечний пункт № 32
вул. Городоцька,300
|242-10-35
|Аптечний пункт № 37
вул. Т. Шевченка,45/47
|233-60-75
|Аптечний пункт № 39
Пр. Чорновола,57А
|676733314
|Аптечний пункт № 42
вул. Стара,1
|240-33-75
|Аптечний пункт № 44
вул. Базарна,11
|673142709
|Аптечний пункт № 45
вул. Зелена,73
|673142706
|Аптечний пункт № 1
вул. Личаківська,26
|260-18-04
|ТзОВ «Ваша Аптека»
DS
|Аптечний пункт № 2
вул. Кропивницького,2
|235-27-03
|Аптечний пункт № 3
вул. Некрасова,17/1
|297-63-33
|Аптечний пункт № 4
вул. Б.Хмельницького,1/8
|261-16-26
|Аптечний пункт № 5
вул.Максимовича,9
|245-84-62
|Аптечний пункт № 6
вул. Кульпарківська,3
|237-39-71
|Аптечний пункт № 7
вул. Гетьмана І. Мазепи, 15/4
|294-09-15
|Аптечний пункт № 8
вул. Драгана,1/1
|244-98-72
|Аптечний пункт № 10
вул. С. Бандери,71
|237-32-36
|Аптечний пункт № 11
вул. Сихівська,12
|223-50-71
|Аптечний пункт № 16
вул. Сахарова,4
|237-09-48
|Аптечний пункт № 18
пр. Червоної Калини, 36
|244-38-70
|Аптечний пункт № 24
вул. Некрасова,11а
|275-01-74
|Аптечний пункт № 25
вул. Огієнка,10
|225-58-37
|Аптечний пункт № 26
вул. Грінченка,5
|293-54-40
|Аптечний пункт № 27
вул. Пасічна,55
|244-86-42
|Аптечний пункт № 30
вул. Київська,9
|237-64-33
|Аптечний пункт № 33
площа Соборна,14,15 ТЦ Роксолана
|235-60-50
|Аптечний пункт № 34
вул.В. Великого,1
|263-00-25
|Аптечний пункт № 37
вул. Угорська,8 кв.2
|270-22-55
|Аптечний пункт № 38
вул. Стрийська,107
|223-23-25
|Аптечний пункт № 39
вул. Наукова,101
|263-12-21
|Аптечний пункт № 41
вул. Гайдамацька,буд. 9А
|237-32-36
|Аптечний пункт № 51
вул.Городоцька,218/2
|262-01-76
|Комунальна 6-а міська поліклініка
м. Львів,вул. Медової Печери, 1
|КП ЛОР «Аптека №1»
|КП ЛОР “Аптека №1”
м.Львів, вул.Фредра,2
|(032)261-63-46
|ТзОВ «Ваша аптека»
|Аптека №2
м.Львів, вул Кропивницького,2
|(032)235-27-03
|Аптека №3
м.Львів, вул Некрасова, 17/1
|(032)297-63-33
|Аптека №4
м.Львів, вул Б.Хмельницького, 1/8
|(032)261-16-26
|Аптека №5
м.Львів, вул Максимовича, 9
|(032)245-84-62
|Аптека №6
м.Львів, вул Кульпарківська, 3
|(032)237-39-71
|Аптека №7
м.Львів, вул. Гетьмана І.Мазепи, 15/4
|(032)294-09-15
|Аптека №8
м.Львів, вул Драгана, 1/1
|(032)244-98-72
|Аптека №10
м.Львів, вул. С.Бандери, 71
|(032)237-32-36
|Аптека №11
м.Львів, вул. Сихівська, 12
|(032)223-50-71
|Аптека №16
м.Львів, вул Сахарова, 4
|(032)237-09-48
|Аптека №18
м.Львів,пр. Червоної Калини, 36
|(032)244-38-70
|Аптека №24
м.Львів, вул Некрасова, 11а
|(032)275-01-74
|Аптека №25
м.Львів, вул Огієнка, 10
|(032)225-58-37
|Аптека №26
м.Львів, вул. Грінченка, 5
|(032)293-54-40
|Аптека №27
м.Львів, вул Пасічна, 55
|(032)244-86-42
|Аптека №30
м.Львів, вул Київська, 9
|(032)237-64-33
|Аптека №33
м.Львів, пл. Соборна, 14,15 ТЦ Роксолана
|(032)235-60-50
|Аптека №34
м.Львів, вул Володимира Великого, 1
|(032)263-00-25
|Аптека №37
м.Львів, вул Угорська, 8/2
|(032)270-22-55
|Аптека №38
м.Львів, вул Стрийська,107
|(032)223-23-25
|Аптека №39
м.Львів, вул Наукова, 10а
|(032)263-12-21
|Аптека №41
м.Львів, вул Гайдамацька, 9а
|(032)237-32-36
|Аптека №51
м.Львів, вул Городоцька, 218/2
|(032)262-01-76
|ТзОВ «Маркет універсал ЛТД»
|Аптека №1
м.Львів, вул Галицька, 19
|(032)235-40-06
|Аптека №2
м.Львів, пр. Шевченка, 22
|(032)261-20-38
|Аптека №3
м.Львів, вул Федьковича, 26
|(032)237-28-79
|Аптека №4
м.Львів, вул Шпитальна, 30
|(032)261-50-02
|Аптека №5
м.Львів, вул Личаківська, 187
|(032)224-10-31
|Аптека №6
м.Львів, вул Словацького, 2
|(032)261-20-80
|Аптека №7
м.Львів, вул Пекарська, 33
|(032)276-19-05
|Аптека №8
м.Львів, вул Городоцька, 181
|(032)235-28-84
|Аптека №9
м.Львів, вул Городоцька, 177
|(032)237-59-15
|Аптека №10
м.Львів, вул І. Франка, 26
|(032)260-23-29
|Аптека №11
м.Львів, вул.Патона, 4/1
|(032)262-84-48
|Аптека №12
м.Львів, вул Стрийська, 59
|(032)234-46-96
|Аптека №13
м.Львів, вул Княгині Ольги, 114
|(032)263-21-49
|Аптека №14
м.Львів, вул Щирецька,36 ТЦ”Європа”
|(032)295-55-97
|Аптека №15
м.Львів, пр.Свободи, 33
|(032)255-42-15
|Аптека №16
м.Львів, пр. Чорновола, 67а
|(032)224-71-52
|Аптека №17
м.Львів, вул. Дж.Вашингтона,8
|(032)251-24-45
|Аптека №20
м.Львів, вул Наукова, 35а ТЦ
|(032)295-26-58
|Аптека №22
м.Львів, вул Стрийська, 103
|(032)232-20-23
|Аптека №23
м.Львів, вул Мучна, 2
|(032)275-61-62
|Аптека №24
м.Львів, вул Личаківська, 55
|(032)276-76-20
|Аптека №25
м.Львів-Рудно, вул Шептицьких, 1
|(032)297-97-46
|Аптека №26
м.Львів, вул.Пасічна, 3
|(032)251-38-88
|Аптека №27
м.Львів, вул Наукова, 29а
|(032)244-49-90
|Аптека №28
м.Львів, пл. Соборна, 1
|(032)244-41-03
|Аптека №30
м.Львів, вул Широка, 87
|(032)247-03-97
|Аптека №31
м.Львів, пр. Червоної Калини, 85а
|(032)244-60-55
|Аптека №32
м.Львів, вул Городоцька, 300
|(032)242-10-35
|Аптека №37
м.Львів, вул Шевченка, 45/47
|(032)233-60-75
|Аптека №39
м.Львів, вул пр. Чорновола, 57а
|(067)673-33-14
|Аптека №42
м.Львів, вул Стара, 1
|(032)240-33-75
|Аптека №44
м.Львів, вул Базарна, 11
|(067)314-27-09
|Аптека №45
м.Львів, вул Зелена, 73
|(067)314-27-06
|Ап. Пункт №1 (Аптеки №1) м.Львів, вул Личаківська, 26, Військово-медичний клінічний центр
|(032)260-18-04
|ТзОВ «3І»
|Аптека №1
м.Львів, вул. Нечуя-Левицького,3
|(032)297-18-23
|Аптека №6
м.Львів, вул. Кульпарківська,95
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №1(ЛОДЦ) м.Львів,вул.Пекарська,69б
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №2
м.Львів, пр. Червоної Калини,57
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №3
м.Львів, вул. Зелена,477
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №4
м.Львів, вул. Медової Печери,1
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №6
м.Львів, вул. Острозького,1
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №7
с.Сокільники, вул.Д.Галицького,2
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №8
м.Львів, вул. Навроцького, 23
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №13
м.Львів, вул. Пекарська, 65
|(032)297-18-23
|ТзОВ «Аптека Довіри»
|Аптека №1 (Рясне-2)
м.Львів, вул. Величковського, 38
|(032)297-18-23
|Аптека №2
м.Львів, вул. Лисенка, 5
|(032)297-18-23
|Аптека №4
м.Львів, вул. Щирецька, 36, ТЦ “Карпати-2” І пов.№05
|(032)297-18-23
|Аптека №5
с.Лапаївка, вул. Геофізиків, 12
|(032)297-18-23
|Аптека №6
м.Львів, вул. М.Драгана, 1
|(032)297-18-23
|Ап.пункт №6
м.Львів, вул. Повітряна, 99
|(032)297-18-23
|Ап.пункт №7
м.Львів, вул. Повітряна, 99
|(032)297-18-23
|Аптека №8
м.Львів, вул. Зубрівська, 7а
|(032)297-18-23
|Ап.пункт №8
м.Львів, вул. Замарстинівська, 233
|(032)297-18-23
|Аптека №9
м.Львів, вул. Стрийська, 76-а,2
|(032)297-18-23
|Ап. Пункт №10
м.Львів, вул. Миколайчука, 9
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №11
м.Львів, вул.Миколайчука, 9 (МКЛШМД)
|(032)297-18-23
|Ап.Пункт №12
м.Львів, пр. Червоної Калини, 57
|(032)297-18-23
|Аптека №13
м.Львів, вул. Під Дубом, 8/3
|(032)297-18-23
|Аптека №14
м.Львів, вул. Панча П., 18а/101
|(032)297-18-23
|Аптека №15
м.Львів, вул. Генерала Т.Чупринки, 58
|(032)297-18-23
|Аптека №20
м.Львів, вул. Миколайчука, 22
|(032)297-18-23
|Аптека №24
м.Львів, вул. Наукова, 47
|(032)297-18-23
|Аптека №37
м.Львів, вул. Володимира Великого, 51
|(032)297-18-23
|Аптека №41
м.Львів, вул. Творча, 46
|(032)297-18-23
|Аптека №49
м.Львів, вул. Личаківська, 117/1
|(032)297-18-23
|Аптека №67
м.Львів, вул. І.Франка, 43/2а
|(032)297-18-23
|Аптека №78
м.Львів, вул. Любінська, 104
|(032)297-18-23
|Аптека №86
м.Львів, вул. Пасічна, 90
|(032)297-18-23
|Аптека №87
м.Винники, вул. Галицька, 16Б
|(032)297-18-23
|ТзОВ «ЛІДЕР-ЗАХІД»
|Аптека №3
м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 273
|(032)297-18-23
|ТзОВ «Медфарм»
|Ап. пункт №1
м.Винники, вул. Івасюка,31(госпіталь)
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №2
м.Львів, вул. Лисенка,31 (ОХМАДИТ(гол.корпус)
|(032)297-18-23
|Ап. пункт №3
м.Львів, вул. Лисенка,31 (ОХМАДИТ(поліклініка)
|(032)297-18-23
|Аптека №4
м.Львів, вул. Пекарська, 2/2а
|(032)297-18-23
|Ап.пункт №4
м.Львів, вул. Кульпарківська, 35 (кардіоцентр)
|(032)297-18-23
|Аптека №25
м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 273
|(032)297-18-23
|Аптека №27
м.Львів, вул. Героїв УПА, 76
|(032)297-18-23
|Аптека №28
м.Львів, вул. Шевченка, 96
|(032)297-18-23
|Аптека №30
м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 173
|(032)297-18-23
|Аптека №47
м.Львів, вул. Городоцька, 212
|(032)297-18-23
|Аптека №54
м.Львів, вул. Некрасова М.,4
|(032)297-18-23
|Аптека №85
с.Сокільники, вул. Стрийська, 20
|(032)297-18-23
|Аптека №91
м.Борислав, вул. Шевченка,20
|(032)297-18-23
|ПП «Соломія Сервіс»
Мережа аптек «Подорожник»
|Аптека №14
м.Львів, вул.Гашека,15а
|(098)724-76-90
|Аптека №2
м.Львів, вул.Васильківського,1
|(098)724-76-90
|Аптека №12
м.Львів, пр. Червоної Калини, 94а
|(098)724-76-90
|Аптека №3
м.Львів, вул.Шевченка,364
|(098)724-76-90
|Аптека №4
м.Львів, вул.Мазепи,12
|(098)724-76-90
|Аптека №8
м.Львів, вул.Хімічна,5
|(098)724-76-90
|Аптека №7
м.Львів, вул.Володимира Великого,61
|(098)724-76-90
|Аптека №5
м.Львів, вул.Виговського,3
|(098)724-76-90
|Аптека №19
м.Львів, вул.Наукова,64
|(098)724-76-90
|Аптека №22
м.Львів, вул.Некрасова,15
|(098)724-76-90
|Аптека №30
м.Львів, вул.Широка,64
|(098)724-76-90
|Аптека №1(2)
м.Львів, вул.Навроцького,23 (пункт №1)
|(098)724-76-90
|Аптека №1 (8)
м.Львів, вул.П.Орлика,4 (лікарня)
|(098)724-76-90
|Аптека №33
м.Львів, пр. Червоної Калини,97
|(098)724-76-90
|Аптека №42
м.Львів, вул. Заводська,8
|(098)724-76-90
|Аптека №2 (2)
м.Львів, вул. Навроцького ,23 (пункт 2)
|(098)724-76-90
|Аптека №84
м.Винники, вул.Галицька,18
|(098)724-76-90
|Аптека №115
м.Львів, пр. Чорновола ,95
|(098)724-76-90
|ТзОВ «Повноділ»
Мережа аптек «Подорожник»
|Мережа аптек “Подорожник”, Аптека №1(2)
м.Львів, вул. Миколайчука,9
|(098)724-76-90
|Мережа аптек “Подорожник”, Аптека №2
м.Львів, пр. Червоної Калини,68
|(098)724-76-90
|Мережа аптек “Подорожник”, Аптека №2(2)
м.Львів, вул. Виговського,32
|(098)724-76-90
|ТзОВ «7 Ясен»
|ТзОВ “7 Ясен”
м.Львів-Винники, вул. Галицька, 18
|(032)296-03-20
|ТзОВ “7 Ясен”
м.Львів, вул. Княгині Ольги, 100К
|(068)689-7143
|ТзОВ «Аптека Знахар»
|ТОВ “Аптека Знахар”
м.Львів, вул. Личаківська,54
ТОВ “Аптека Знахар”
м.Львів, вул. Пасічна,70
|(032)225-63-80
|ТОВ “Аптека Знахар”
м.Львів, вул. Симоненка,3
|(032)225-63-80
|ТОВ “Аптека Знахар”
м.Львів, вул. Сихівська,22
|(032)225-63-80
|ТОВ “Аптека Знахар”
м.Львів, вул. Хімічна,22
|(032)225-63-80
|ТОВ “Аптека Знахар”
м.Львів, вул. Шевченка,366в
|(032)225-63-80
|ТОВ “Аптека Знахар”
м.Львів, вул. Личаківська,54
|(032)225-63-80
|ТОВ “Аптека Знахар”
м.Львів, вул. Пасічна,70
|(032)225-63-80
|ТОВ “Аптека Знахар”
м.Львів, вул. Симоненка,3
|(032)225-63-80
|ТОВ “Аптека Знахар”
м.Львів, вул. Сихівська,22
|(032)225-63-80
|ТОВ “Аптека Знахар”
м.Львів, вул. Хімічна,22
|(032)225-63-80
|ТОВ “Аптека Знахар”
м.Львів, вул. Шевченка,366в
|(032)225-63-80
|ТОВ “Аптека Знахар”
м.Львів, вул. Личаківська,54
|(032)225-63-80