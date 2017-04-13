В яких аптеках Львова можна отримати ліки безкоштовно (адреси)

Подаємо перелік аптек міста, в яких можна отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою за програмою «Доступні ліки»

1 квітня 2017 року в Україні стартувала урядова програма «Доступні ліки», за з якою хворі на серцево-судинні захворювання, діабет 11 типу та бронхіальну астму можуть отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою. Єдина умова – мати рецепт від лікаря.

Оскільки уряд визначив, що участь аптечних закладів у програмі відшкодування вартості лікарських засобів має відбуватися лише на добровільних засадах, то спершу були побоювання, чи захочуть приватні аптеки долучитися до неї. Але нині ці побоювання відпали. Приватні аптеки включилися в програму відшкодування вартості ліків, уклали відповідні угоди, але, як повідомила «Львівській газеті» виконавчий директор Галицької фармацевтичної асоціації, завідувачка КП ЛМР Аптека № 1 м. Львова Неля Бик, ще не всі приступили до реалізації цієї програми, тому найбільше навантаження припало на комунальні аптеки, а їх у Львові лише вісім.

Тож пацієнти з перерахованими захворюваннями, які мають рецепт від лікаря, можуть йти в аптеки за вказаними адресами й отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою.

Перелік аптек, які уклали угоди із закладами охорони здоров’я м. Львова на участь в урядовій програмі «Доступні ліки»