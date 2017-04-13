В яких аптеках Львова можна отримати ліки безкоштовно (адреси)

Олександра Баландюх

журналістка

Подаємо перелік аптек міста, в яких можна отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою за програмою «Доступні ліки»

1 квітня 2017 року в Україні стартувала урядова програма «Доступні ліки», за з якою хворі на серцево-судинні захворювання, діабет 11 типу та бронхіальну астму можуть отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою. Єдина умова – мати рецепт від лікаря.

Оскільки уряд визначив, що участь аптечних закладів у програмі відшкодування вартості лікарських засобів має відбуватися лише на добровільних засадах, то спершу були побоювання, чи захочуть приватні аптеки долучитися до неї. Але нині ці побоювання відпали. Приватні аптеки включилися в програму відшкодування вартості ліків, уклали відповідні угоди, але, як повідомила «Львівській газеті» виконавчий директор Галицької фармацевтичної асоціації, завідувачка КП ЛМР Аптека № 1 м. Львова Неля Бик, ще не всі приступили до реалізації цієї програми, тому найбільше навантаження припало на комунальні аптеки, а їх у Львові лише вісім.

Тож пацієнти з перерахованими захворюваннями, які мають рецепт від лікаря, можуть йти в аптеки за вказаними адресами й отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою.

Перелік аптек, які уклали угоди із закладами охорони здоров’я м. Львова на участь в урядовій програмі «Доступні ліки»

Назва закладу Юридична особа Аптеки та адреси, за якими буде здійснюватися відпуск медикаментів Контактний

телефон аптеки
Комунальне підприємство Львівська 1-а міська клінічна лікарня                 ім. Князя Лева

м. Львів, вул. Ужгородська, 1

 ПП «Аптека Аронія» м. Львів,

вул. Чорновола, 43 А

«Сімейна аптека»,

вул.Чорновола, 93

«Сімейна аптека»

 259-03-10
ТзОВ «ВІЗАРД-Л» м.Львів,

пр.Червоної Калини, 64

вул. Б.Хмельницьго, 1

вул.Городоцька, 82

пр.-т.Червоної Калини, 64

вул.Виговського, 29 а

вул. Дорошенка, 6

 232-87-22

 

2975546

2381750

2328722

2622167

2445622
ТзОВ «АПТЕКА ЗНАХАР»

 

 м. Львів

вул. Б. Хмельницького,1

вул.Симоненка, 3

вул.Хімічна, 22

вул. Личаківська, 54

вул.Сихівська, 22

 297-55-46

 

2640488

2520337

2256380

2329920
ТзОВ «МЕДФАРМ» Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Сокільники, вул.Стрийська, 20

м.Винники вул.Івасюка

вул.Лисенка, 31

вул.Кульпарківська, 35

вул.Б.Хмельницького,273

вул. Героїв УПА, 706

вул.Шевченка, 96

вул.Б.Хмельницького, 173

вул.Городоцька, 212

вул.Некрасова, 4

м.Борислав вул.Шевченка, 20

 297-18-23

 

 

 

2971823

 
ТзОВ «3І» м. Львів,

вул.Нечуя-Левицького, 3

вул.Кульпарківска, 95

вул.Пекарська, 69

пр.-т.Червоної калини, 57

вул.Зелена, 477

вул.Медової Печери,1

вул.Острозького, 1

с.Сокільники вул.Галицького, 2

вул.Навроцького, 23

вул.Пекарська, 65

 297-18-23

e-mail:office@3i.ua
ТзОВ «Лідер-Захід»  СІДІУС вул.Б.Хмельницького, 273 2971823
ТзОВ

«Аптека ДОВІРА»

 вул. Велечківського, 38

вул. Лисенка,  5

вул. Щирецька 36

с. Лапаївка вул. Геофізиків, 12

вул. Драгана, 1

вул. Повітряна, 99

вул. Замарстинівська, 233

вул.. Стрийська, 76а

 297-18-23

 
ТзОВ «Ваша Аптека»

Мережа аптек D.S.

 Аптека №2

м. Львів

пл.Кропивницького, 2

 

Аптека №3

вул.Некрасова, 17/1

 

Аптека №4

вул.Б.Хмельницького, 1/8

 

Аптека №5

вул.Максимовича , 9

 

Аптека №6

вул.Кульпарківська, 3

 

Аптека №7

Вул.Г.Мазепи, 15/4

 

Аптека №8

вул.Драгана, 1/1

 

Аптека №10

вул.С.Бандери, 71

 

Аптека №11

вул.Сихівська, 12

 

Аптека № 16

вул.Сахарова, 4

 

Аптека № 18

Пр-т.Червоної Калини, 36

 

Аптека № 24

вул.Некрасова, 11а

 

Аптека № 25

вул. Огієнка, 10

 

Аптека № 26

вул.Грінченка, 5

 

Аптека № 27

вул.Пасічна,55

 

Аптека №30

вул.Київська, 9

 

Аптека №33

Пл.Соборна, 14,15 ТЦ Роксолана

 

Аптека №34

вул.Володимира Великого, 1

 

Аптека №37

вул.Угорська ,8 кв.2

 

Аптека №38

вул.Стрийська, 107

 

 

Аптека №39

вул.Наукова буд.10 а

 

Аптека №41

вул.Гайдамацька, 9а

 

Аптека №51

вул.Городоцька, 218/2

 

 235-27-03

0673735062

 

 

297-63-33

0676703797

 

261-16-26

0676703794

 

245-84-62

0673735063

 

237-39-71

0673735066

 

294-09-15

0673438062

 

 

 

244-98-72

0673222114

 

237-32-36

0676703791

 

223-50-71

0673735068

 

237-09-48

0673735069

 

244-38-70

0673703247

 

275-01-74

0673202448

 

255-58-37

0676703795

 

293-54-40

0673735074

 

244-86-42

0673735075

 

237-64-33

0673736009

 

235-60-50

0673735326

 

 

263-00-25

0673735327

 

 

270-22-55

0673735329

 

 

223-23-25

0673736717

 

263-12-21

0673736718

 

237-32-36

0676703791

 

262-01-76

0673117600
ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД»

Мережа аптек D.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мережа аптек «Подорожник»

ТзОВ «Повноділ»

ТзОВ «Соломія Сервіс»

 м.Львів

вул.Сяйво, 127

 

Аптека №1

м.Львів

вул.Галицька, 19

 

Аптека №2

вул.Шевченка, 22

 

Аптека №3

вул.Федьковича, 26

 

Аптека №4

вул.Шпитальна, 30

 

Аптека №5

вул.Личаківська, 187

 

Аптека №6

вул.Словацького, 2

 

Аптека №7

вул.Пекарська, 33

 

Аптека №8

вул.Городоцька, 181

 

Аптека №9

вул.Городоцька, 177

 

Аптека №10

вул.І.Франка, 26

 

Аптека №11

вул.Патона, 4/1

 

Аптека №12

вул.Стрийська ,59

 

Аптека №13

вул.Княгині Ольги, 114

 

Аптека №14

вул.Щирецька ,36

ТЦ «Європа»

 

Аптека №15

пр.Свободи, 33

 

Аптека №16

пр.Чорновола, 67а

 

Аптека №17

вул.Дж.Вашингтона, 8 «Метро»

 

Аптека №20

вул.Наукова ,35а

 

Аптека №22

вул.Стрийська, 103

 

 

Аптека №23

вул.Мучна, 2

 

Аптека №24

вул.Личаківська, 55

 

Аптека №25

м.Львів-Рудно

вул.Шептицьких, 1

 

Аптека №26

м.Львів, вул.Пасічна, 3

 

Аптека №27

вул.Наукова, 29-а

 

Аптека №28

пл.Соборна, 1

 

Аптека №30

вул.Широка ,87

 

Аптека №31

пр.Ч.Калини, 85а

 

Аптека №32

вул.Городоцька, 300

 

Аптека №37

вул.Т.Шевченка, 45/47

 

Аптека №39

пр.Чорновола, 57а

 

Аптека №42

вул.Стара, 1

 

Аптека 44

вул.Базарна, 11

 

Аптека №45

вул.Зелена, 73

 

Аптечний пункт №1

вул.Личаківська, 26

Військово-мед. Клін.центр

 

 

вул.Миколайчука 9

пр.Червоної калини 68

вул. Виговського 32

вул. Гашека, 15 а

вул. Васильківського, 1

пр. Червоної Калини, 94 а

вул.Шевченка, 364

вул. Мазепи,12

вул. Хімічна,5

вул. В.Великого, 61

вул. Виговського, 3

вул Наукова,64

вул. Некрасова, 15

вул.Широка, 64

вул. Навроцького, 23

вул. Орлика, 4

пр. Червоної Калини,97

вул. Заводська,8

вул. Навродського, 23

 

м.Винники вул. Галицька 18

пр.Чорновола 95

 232-62-90

 

 

235-40-06

0673200763

 

 

261-20-38

0673200754

 

237-28-79

0673200755

 

261-50-02

0673200757

 

224-10-31

0673200751

 

261-20-80

0673200764

 

276-19-05

0673200753

 

235-28-84

0673200771

 

237-59-15

0673200766

 

260-23-29

0673200767

 

262-84-48

0673200768

 

234-46-96

0673200769

 

263-21-49

0673200762

 

295-55-97

0673200765

 

 

255-42-15

0673200772

 

224-71-52

0673200773

 

251-24-45

0673200774

 

 

295-26-58

0673200758

 

232-20-23

0673705697

 

 

275-61-62

0673200759

 

276-76-20

0672244897

 

297-97-46

0673200752

 

 

251-38-88

0673430391

 

244-49-90

0676704926

 

244-41-03

 

 

247-03-97

 

 

244-60-55

0968499737

 

242-10-35

 

 

233-60-75

0673436884

 

0676733314

 

 

240-33-75

0673142701

 

0673142709

 

 

0673142706

 

 

260-18-04

 
Подорожгик м.Львів,

пр. Червоної Калиини, 68

 0987247690
Комунальна 3-я міська клінічна лікарня

м. Львів, вул. Раппопорта, 8

 ТзОВ «Аптека №43» м. Львів, вул.Одеська,2 2331179
ТзОВ «Ваша аптека»

 

 Аптека №2  м.Львів

пл. Кропивницького,2

 235-27-03

 
Аптека №3

м. Львів, вул.. Некрасова 17/1

 297-63-33

 
Аптека№4

м. Львів, вул.Б.Хмельницького1/8

 261-16-26
Аптека№5

м. Львів,вул.Максимовича,9

 245-84-62
Аптека№6

м.Львів,вул.Кульпарківська ,3

 237-39-71
Аптека№7 м.Львів,вул.І.Мазепи.15/4 294-09-15
Аптека№8 м.Львів,вул.Драгана 1/1 244-98-72
Аптека№10 м.Львів,вул.С.Бандери,71 237-32-36
Аптека№11 м.Львів,вул.. Сихівська ,12 223-50-71
Аптека№16 м.Львів,вул.

Сахарова 4

 237-09-48
Аптека№18 м.Львів,Пр. Ч.Калини.36 244-38-70
Аптека№24 м.Львів,вул .Некрасова 11а 275-01-74
Аптека№25 м.Львів,вул..Огієнка ,10 225-58-37
Аптека№26 м.Львів,вул. Грінченка ,5 293-54-40
Аптека№27 м.Львів,вул. Пасічна 55 244-86-42
Аптека№30 м.Львів,вул.Київська ,9 237-64-33
Аптека№33 м.Львів,Пл. Соборна.14,15 ТЦ «Роксолана» 235-60-50
Аптека№34 м.Львів,вул. В.Великого 1

 

 263-00-25
Аптека №37 м.Львів,вул. Угорська ,8кв.2 270-22-55
Аптека№38 м.Львів,вул.Стрийська 107 223-23-25
Аптека№39 м.Львів,вул.Наукова 10а 263-12-21
 Аптека№41 м.Львів,вул.Гайдамацька 8/а 237-32-36
Аптека№51 м.Львів,вул.Городоцька 18/2 262-01-76
ТзОВ «Маркет універсал ЛТД»

 

 Аптека№1 м.Львів,вул.Галицька ,19 235-40-06
Аптека№2 м.Львів,пр..Шевченка ,22 261-20-38
Аптека№3 м.Львів,вул.Федьковича,26 237-28-79
Аптека№4 м.Львів,вул.Шпитальна,30 261-50-02
Аптека №5 м.Львів,вул. Личаківська, 187 224-10-31
Аптека№6 м.Львів,вул.Словацького,2 261-20-80
Аптека№7 м.Львів,вул.Пекарська ,33 276-19-05
Аптека№8 м.Львів,вул.Городоцька, 181 235-28-84
Аптека№9 м.Львів,вул.Городоцька, 177 237-59-15
Аптека№10 м.Львів,вул.І.Франка,26 260-23-29
Аптека№11 м.Львів,вул.Патона,4/1 262-84-48
Аптека№12 м.Львів,вул.Стрийська,59 234-46-96
Аптека №13 м.Львів,вул.Кн.Ольги,114 263-21-49
Аптека №14 м.Львів,вул.Щирецька,36 ТЦ. «Європа» 295-55-97
Аптека №15 м.Львів,пр..Свободи,33 255-42-15
Аптека №16 м.Львів,пр.Чорновола,67а 224-71-52
Аптека №17 м.Львів вул. Дж.Вашингтона, 8 Центр отпової торгівлі «Метро» 251-24-45
Аптека №20 м.Львів,вул.Некрасова ,35

ТЦ

 295-26-58
Аптека№22 м.Львів,вул.Стрийська ,103 232-20-23
Аптека№23 м.Львів,вул. Мучна,2 275-61-62
Аптека№24 м.Львів,вул.Личаківська,55 276-76-20
ТзОВ «Маркет універсал ЛТД» Аптека№25 м.Львів, Рудно. вул.Шептицьких, 1 297-97-46
Аптека №26 м.Львів,вул.Пасічна,3 251-38-88
Аптека№27 м.Львів,вул.Наукова, 29,а 244-49-90
ТзОВ «Маркет універсал ЛТД» Аптека№28 м.Львів,пл.Соборна,1 244-41-03
Аптека№30 м.Львів,вул.Широка,87 241-03-97
Аптека№31 м.Львів,пр.Ч.Калини,85а 244-60-55
Аптека№32 м.Львів,вул.Городоцька,300 242-10-35
Аптека№37 м.Львів,вул.Шевченка,45/47 233-60-75
Аптека №39 м.Львів,Пр. Чорновола,57а 067-673-33-14
Аптека№42 м.Львів,вул.Стара,1 240-33-75
Аптека№44 м.Львів,вул.Базарна ,11 067-314-27-09
Аптека№45 м.Львів,вул.Зелена,73 067-314-27-06
Аптечний пункт №1 (Аптека№1) м.Львів,вул.Личаківська ,26

Військовий медичний центр

 260-18-04
ТзОВ «3І» Аптека №1 м.Львів, вул.Нечуя-Левицького, 3 297-18-23
Аптека №6  м. Львів,

вул. Кульпарківська, 95

 297-18-23
Аптеч. Пункт №1 (ЛОДЦ) м.Львів, вул.Пекарська,69б 297-18-23
Аптеч. пункт №2  м.Львів, пр.Черв.Калини, 57 297-18-23
Аптечний пункт №3  м.Львів, вул.Зелена, 477 297-18-23
Апт. пункт №4 м.Львів, вул.Медової Печери, 1 297-18-23
Апт. пункт №6 м.Львів,  вул.Острозького,1 297-18-23
Апт. пункт №14 м. Жовква, вул. Львівська, 82 297-18-23
Апт.пункт №8 м.Львів, вул.Навроцького, 23 297-18-23
Апт.пункт №13 м. Львів, вул. Пекарська, 65 297-18-23
ТзОВ «Аптека Довіри»

 

 Аптека №1(Рясне-2) вул..Величковського, 38 297-18-23
Аптека №2  м.Львів,

вул.Лисенка, 5

 297-18-23
Аптека №4

Львів вул. Щирецька, 36,

ТЦ «Карпати-2» І пов.№05

 297-18-23
Аптека №5 с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 12 297-18-23
Аптека №6 м.Львів,

вул. М.Драгана, 1(кв. 37)

 297-18-23
Апт. п. №6 м. Львів,

вул. Повітряна, 99

 297-18-23
Апт. п. №7 м. Львів,

вул. Повітряна, 99

 297-18-23
Аптека № 8 м. Львів,

вул. Зубрівська, 7а

 297-18-23
Апт.п. №8 м. Львів,

вул. Замарстинівська, 233

 297-18-23
Аптека №9 м.Львів,

вул.Стрийська, 76-а, 2

 297-18-23
Апт. п.№10 м. Львів,

вул. Миколайчука, 9

 297-18-23
Апт.п.№11 м. Львів,

вул. Миколайчука, 9,

МКЛШМД

 297-18-23
Апт.п. №12 м. Львів

пр.Черв.Калини, 57

 297-18-23
Аптека №13 м.Львів,

вул.Під Дубом, 8/3

 297-18-23
Аптека №14 м. Львів,

вул. Панча П., 18 в, кв. 101

 297-18-23
Аптека №15 м. Львів,

вул. Генерала Чупринки, 58

 297-18-23
Аптека №20 м.Львів,

вул. Миколайчука І., 22

 297-18-23
Аптека №24 м.Львів,

вул. Наукова, 47

 297-18-23
ТзОВ «Аптека Довіри»

 

 Аптека №37

м.Львів,

вул.Володимира Великого, 51

 297-18-23
Аптека №41 м.Львів,

вул.Творча, 46

 297-18-23
Аптека №49 м.Львів, вул.Личаківська,117/1 297-18-23
Аптека №67 м.Львів,

вул.І.Франка, 43,кв. 2А

 297-18-23
Аптека №78 м.Львів, вул.Любінська,104 297-18-23
Аптека №86 м.Львів,

вул.Пасічна, 90

 297-18-23
Аптека №87, м.Винники,

вул.Галицька, 16-Б

 297-18-23
ТзОВ «ЛІДЕР-ЗАХІД»

 

 Аптека №3 м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 273 297-18-23
ТзОВ фірма «Медфарм»

 

 Апт.п. №2, м.Львів,

вул.Лисенка, 31

ОХМАТДИТ

(головний корпус)

 297-18-23
Апт.п. №3, м.Львів,

вул.Лисенка, 31

ОХМАТДИТ

(поліклініка)

 297-18-23
Апт.п. №1, м.Винники,

вул.В.Івасюка,31(госпіталь)
Аптека №4 м. Львів,

вул. Пекарська, 2, кв.2а

 297-18-23
Апт.п. №4, м.Львів, вул.Кульпарківська,35

(кардіо центр)

 297-18-23
Аптека №25, м. Львів,

вул. Хмельницького Б., 273

 297-18-23
Аптека №27, м. Львів,

вул. Героїв УПА, 76

 297-18-23
Аптека №28, м. Львів,

вул. Шеченка Т., 96

 297-18-23
Аптека №30, м. Львів,

вул. Хмельницького Б., 173

 297-18-23
Аптека №47, м.Львів,

вул.Городоцька, 212

 297-18-23
Аптека №54 м.Львів,

вул. Некрасова М., 4

 297-18-23
Аптека №91 м.Борислав, вул.Шевченка, 20 297-18-23
Комунальна 4-а міська клінічна лікарня

м. Львів,вул. Я.Стецька, 3

 КПЛОР «Аптека №1»

 

 М.Львів вул.Фредра ,2 261-63-46
ТзОВ «Ваша аптека»

 

 Аптека №2  м.Львів

пл. Кропивницького,2

 235-27-03

 
Аптека №3

м. Львів, вул.. Некрасова 17/1

 297-63-33

 
Аптека№4

м. Львів, вул.Б.Хмельницького1/8

 261-16-26
Аптека№5

м. Львів,вул.Максимовича,9

 245-84-62
Аптека№6

м.Львів,вул.Кульпарківська ,3

 237-39-71
Аптека№7 м.Львів,вул.І.Мазепи.15/4 294-09-15
Аптека№8 м.Львів,вул.Драгана 1/1 244-98-72
Аптека№10 м.Львів,вул.С.Бандери,71 237-32-36
Аптека№11 м.Львів,вул.. Сихівська ,12 223-50-71
Аптека№16 м.Львів,вул.

Сахарова 4

 237-09-48
Аптека№18 м.Львів,Пр. Ч.Калини.36 244-38-70
Аптека№24 м.Львів,вул .Некрасова 11а 275-01-74
Аптека№25 м.Львів,вул..Огієнка ,10 225-58-37
Аптека№26 м.Львів,вул. Грінченка ,5 293-54-40
Аптека№27 м.Львів,вул. Пасічна 55 244-86-42
Аптека№30 м.Львів,вул.Київська ,9 237-64-33
Аптека№33 м.Львів,Пл. Соборна.14,15 ТЦ «Роксолана» 235-60-50
Аптека№34 м.Львів,вул. В.Великого 1

 

 263-00-25
Аптека №37 м.Львів,вул. Угорська ,8кв.2 270-22-55
Аптека№38 м.Львів,вул.Стрийська 107 223-23-25
Аптека№39 м.Львів,вул.Наукова 10а 263-12-21
 Аптека№41 м.Львів,вул.Гайдамацька 8/а 237-32-36
Аптека№51 м.Львів,вул.Городоцька 18/2 262-01-76
ТзОВ «Маркет універсал ЛТД»

 

 Аптека№1 м.Львів,вул.Галицька ,19 235-40-06
Аптека№2 м.Львів,пр..Шевченка ,22 261-20-38
Аптека№3 м.Львів,вул.Федьковича,26 237-28-79
Аптека№4 м.Львів,вул.Шпитальна,30 261-50-02
Аптека №5 м.Львів,вул. Личаківська, 187 224-10-31
Аптека№6 м.Львів,вул.Словацького,2 261-20-80
Аптека№7 м.Львів,вул.Пекарська ,33 276-19-05
Аптека№8 м.Львів,вул.Городоцька, 181 235-28-84
Аптека№9 м.Львів,вул.Городоцька, 177 237-59-15
Аптека№10 м.Львів,вул.І.Франка,26 260-23-29
Аптека№11 м.Львів,вул.Патона,4/1 262-84-48
Аптека№12 м.Львів,вул.Стрийська,59 234-46-96
Аптека №13 м.Львів,вул.Кн.Ольги,114 263-21-49
Аптека №14 м.Львів,вул.Щирецька,36 ТЦ. «Європа» 295-55-97
Аптека №15 м.Львів,пр..Свободи,33 255-42-15
Аптека №16 м.Львів,пр.Чорновола,67а 224-71-52
Аптека №17 м.Львів вул. Дж.Вашингтона, 8 Центр отпової торгівлі «Метро» 251-24-45
Аптека №20 м.Львів,вул.Некрасова ,35

ТЦ

 295-26-58
Аптека№22 м.Львів,вул.Стрийська ,103 232-20-23
Аптека№23 м.Львів,вул. Мучна,2 275-61-62
Аптека№24 м.Львів,вул.Личаківська,55 276-76-20
ТзОВ «Маркет універсал ЛТД» Аптека№25 м.Львів, Рудно. вул.Шептицьких, 1 297-97-46
Аптека №26 м.Львів,вул.Пасічна,3 251-38-88
Аптека№27 м.Львів,вул.Наукова, 29,а 244-49-90
ТзОВ «Маркет універсал ЛТД» Аптека№28 м.Львів,пл.Соборна,1 244-41-03
Аптека№30 м.Львів,вул.Широка,87 241-03-97
Аптека№31 м.Львів,пр.Ч.Калини,85а 244-60-55
Аптека№32 м.Львів,вул.Городоцька,300 242-10-35
Аптека№37 м.Львів,вул.Шевченка,45/47 233-60-75
Аптека №39 м.Львів,Пр. Чорновола,57а 067-673-33-14
Аптека№42 м.Львів,вул.Стара,1 240-33-75
Аптека№44 м.Львів,вул.Базарна ,11 067-314-27-09
Аптека№45 м.Львів,вул.Зелена,73 067-314-27-06
Аптечний пункт №1 (Аптека№1) м.Львів,вул.Личаківська ,26

Військовий медичний центр

 260-18-04
ТзОВ «3І» Аптека №1 м.Львів, вул.Нечуя-Левицького, 3 297-18-23
Аптека №6  м. Львів,

вул. Кульпарківська, 95

 297-18-23
Аптеч. Пункт №1 (ЛОДЦ) м.Львів, вул.Пекарська,69б 297-18-23
Аптеч. пункт №2  м.Львів, пр.Черв.Калини, 57 297-18-23
Аптечний пункт №3  м.Львів, вул.Зелена, 477 297-18-23
Апт. пункт №4 м.Львів, вул.Медової Печери, 1 297-18-23
Апт. пункт №6 м.Львів,  вул.Острозького,1 297-18-23
Апт. пункт №7 с. Сокільники, вул. Д. Галицького, 2 297-18-23
Апт.пункт №8 м.Львів, вул.Навроцького, 23 297-18-23
Апт.пункт №13 м. Львів, вул. Пекарська, 65 297-18-23
ТзОВ «Аптека Довіри»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТзОВ «Аптека Довіри»

 Аптека №1(Рясне-2) вул..Величковського, 38 297-18-23
Аптека №2  м.Львів,

вул.Лисенка, 5

 297-18-23
Аптека №4

Львів вул. Щирецька, 36,

ТЦ «Карпати-2» І пов.№05

 297-18-23
Аптека №5 с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 12 297-18-23
Аптека №6 м.Львів,

вул. М.Драгана, 1(кв. 37)

 297-18-23
Апт. п. №6 м. Львів,

вул. Повітряна, 99

 297-18-23
Апт. п. №7 м. Львів,

вул. Повітряна, 99

 297-18-23
Аптека № 8 м. Львів,

вул. Зубрівська, 7а

 297-18-23
Апт.п. №8 м. Львів,

вул. Замарстинівська, 233

 297-18-23
Аптека №9 м.Львів,

вул.Стрийська, 76-а, 2

 297-18-23
Апт. п.№10 м. Львів,

вул. Миколайчука, 9

 297-18-23
Апт.п.№11 м. Львів,

вул. Миколайчука, 9,

МКЛШМД

 297-18-23
Апт.п. №12 м. Львів

пр.Черв.Калини, 57

 297-18-23
Аптека №13 м.Львів,

вул.Під Дубом, 8/3

 297-18-23
Аптека №14 м. Львів,

вул. Панча П., 18 в, кв. 101

 297-18-23
Аптека №15 м. Львів,

вул. Генерала Чупринки, 58

 297-18-23
Аптека №20 м.Львів,

вул. Миколайчука І., 22

 297-18-23
Аптека №24 м.Львів,

вул. Наукова, 47

 297-18-23
Аптека №37

м.Львів,

вул.Володимира Великого, 51

 297-18-23
Аптека №41 м.Львів,

вул.Творча, 46

 297-18-23
Аптека №49 м.Львів, вул.Личаківська,117/1 297-18-23
Аптека №67 м.Львів,

вул.І.Франка, 43,кв. 2А

 297-18-23
Аптека №78 м.Львів, вул.Любінська,104 297-18-23
Аптека №86 м.Львів,

вул.Пасічна, 90

 297-18-23
Аптека №87, м.Винники,

вул.Галицька, 16-Б

 297-18-23
ТзОВ «ЛІДЕР-ЗАХІД»

 

 Аптека №3 м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 273 297-18-23
ТзОВ фірма «Медфарм»

 

 Апт.п. №2, м.Львів,

вул.Лисенка, 31

ОХМАТДИТ

(головний корпус)

 297-18-23
Апт.п. №3, м.Львів,

вул.Лисенка, 31

ОХМАТДИТ

(поліклініка)

 297-18-23
Апт.п. №1, м.Винники,

вул.В.Івасюка,31(госпіталь)
Аптека №4 м. Львів,

вул. Пекарська, 2, кв.2а

 297-18-23
Апт.п. №4, м.Львів, вул.Кульпарківська,35

(кардіо центр)

 297-18-23
Аптека №25, м. Львів,

вул. Хмельницького Б., 273

 297-18-23
Аптека №27, м. Львів,

вул. Героїв УПА, 76

 297-18-23
Аптека №28, м. Львів,

вул. Шеченка Т., 96

 297-18-23
Аптека №30, м. Львів,

вул. Хмельницького Б., 173

 297-18-23
Аптека №47, м.Львів,

вул.Городоцька, 212

 297-18-23
Аптека №54 м.Львів,

вул. Некрасова М., 4

 297-18-23
Аптека №85 с.Сокільники, вул.Стрийська, 20 297-18-23
Аптека №91 м.Борислав, вул.Шевченка, 20 297-18-23
ПП  « Аптека Аронія »

 

 Аптека м. Львів вул.Стрийська,1 2471513
ПП «Соломія Сервіс »

Мережа аптек «Подорожник »

 

 Аптека №14 м. Львів вул. Гашека 15а 0987247690
Аптека №2 м. Львів вул. Васильківського,1 0987247690
Аптека №12 м. Львів вул. пр..Ч.Калини94а 0987247690
Аптека №3 м. Львів вул. Шевченка,364 0987247690
Аптека №4 м. Львів вул. Мазепи,12 0987247690
Аптека №8 м. Львів вул.Хімічна,5 0987247690
Аптека №7 м. Львів вул. В.Великого,61 0987247690
Аптека №5 м. Львів вул. Виговського,3 0987247690
Аптека №19 м. Львів вул. Наукова,64 0987247690
Аптека №22 м. Львів вул. Некрасова,15 0987247690
Аптека №30 м. Львів вул. Широка,64 0987247690
Аптека №1(2) м. Львів

вул. Навроцького23(пункт№1)

 0987247690
Аптека №1(8) м. Львів

вул. П.Орлика,4 \лікарня

 0987247690
Аптека №33 м. Львів

вул. пр..Ч.Калини,97

 0987247690
Аптека №42 м. Львів

вул. Заводська,8

 0987247690
Аптека №2(2) м. Львів

вул. Навроцького23(пункт№2)

 0987247690
Аптека №84 м. Винники

вул. Галицька,18

 0987247690
Аптека №115 м. Львів

вул. Чорновола,95

 0987247690
ТзОВ «Повноділ »

Мережа аптек «Подорожник»

 

 Аптека №1(2) м. Львів

вул. Миколайчука,9

 0987247690
ТзОВ «Повноділ »

Мережа аптек «Подорожник »

Аптека №2 м. Львів

вул. Ч.Калини,68

 0987247690
ТзОВ «Повноділ »

Мережа аптек «Подорожник »

Аптека №2(2) м. Львів

вул. Виговського,22

 0987247690
Комунальна 5-а міська клінічна лікарня

м. Львів, вул. Коновальця, 26

 ТзОВ «3і» Аптека №1

м.Львів, вул.Нечуя-Левицького, 3

 297-18-23
Аптека №6

м. Львів, вул. Кульпарківська, 95

 297-18-23
Аптеч. Пункт №1 (ЛОДЦ) м.Львів, вул.Пекарська,69б 297-18-23
Аптеч. пункт №2

м.Львів, пр.Черв.Калини, 57

 297-18-23
Аптечний пункт №3

м.Львів, вул.Зелена, 477

 297-18-23
Апт. пункт №4

м.Львів, вул.Медової Печери, 1

 297-18-23
Апт. Пункт №6

м.Львів,  вул.Острозького,1

 297-18-23
Апт. пункт №7

с. Сокільники, вул. Д. Галицького, 2

 297-18-23
Апт.пункт №8

м.Львів, вул.Навроцького, 23

 297-18-23
Апт.пункт №13

м. Львів, вул. Пекарська, 65

 

 297-18-23
ТзОВ «ЛІДЕР-ЗАХІД» Аптека №3 вул. Б.Хмельницького, 273, 297-18-23
ТзОВ « МАркет Універсал ЛТД» Аптека№1 м.Львів, вул.Галицька ,19 235-40-06
Аптека№2 м.Львів, пр.Шевченка 22 261-20-38
Аптека№3 м.Львів, вул.Федьковича,26 237-28-79
Аптека№4 м.Львів,вул.Шпитальна.30 261-50-02
Аптека№5 м.Львів, вул.Личаківська 187 224-10-31
Аптека№6 м.Львів, вул.Словацького,2 261-20-80
Аптека№7 м.Львів, вул.Пекарська ,33 276-19-05
Аптека№8 м.Львів, вул.Городоцька ,181 235-28-84
Аптека№9 м.Львів, вул.Городоцька,177 237-59-15
Аптека№10 м.Львів, вул.І.Франка,26 260-23-29
Аптека№11 м.Львів, вул.Патона,4/1 262-84-48
Аптека№12 м.Львів, вул.Стрийська,59 234-46-96
Аптека№13 м.Львів, вул.Кн.Ольги114 263-21-49
Аптека№14 м.Львів, вул.Щирецька,36ТЦ. «Європа» 295-55-97
Аптека№15 м.Львів, пр.Свободи,33 255-42-15
Аптека№16 м.Львів, пр. Чорновола,67а 224-71-52
Аптека№17 м.Львів, вул.Дж.Вашингтона,8 Центр отпової торгівлі «Метро»

 

 251-24-45
Аптека№20

м.Львів, вул.Некрасова ,35 ТЦ

 295-26-58
Аптека№22

м.Львів, вул.Стрийська ,103

 232-20-23
Аптека№23

м.Львів, вул. Мучна,2

 275-61-62
Аптека№24 і»м.Львів,вул.Личаківська,55 276-76-20
Аптека№25 м.Львів, с.м.т. Рудно. вул.Шептицьких 1 297-97-46
Аптека№26 м.Львів,вул.Пасічна,3 251-38-88
Аптека№27 м.Львів,вул.Наукова 29,а 244-49-90
Аптека№28

м.Львів, пл.Соборна,1

 244-41-03
Аптека№30

м.Львів, вул.Широка,87

 241-03-97
Аптека№31 м.Львів,пр.Ч.Калини,85а 244-60-55
Аптека№32 м.Львів,вул.Городоцька,300 242-10-35
Аптека№37 м.Львів,вул.Шевченка,45/47 233-60-75
Аптека№39

м.Львів, пр. Чорновола,57а

 067-673-33-14
ТзОВ «Маркет універсал ЛТД» Аптека№42 м.Львів,вул.Стара,1 240-33-75
Аптека№44

м.Львів, вул.Базарна ,11

 067-314-27-09
Аптека№45

м.Львів, вул.Зелена,73

 067-314-27-06
Аптечний пункт №1(Аптека№1) м.Львів,вул.Личаківська ,26

Військовий медичний центр

 260-18-04
ТзОВ «Аптека довіри» Аптека №1(Рясне-2) вул.Величковського, 38 297-18-23
Аптека №2  м.Львів,  вулЛисенка, 5 297-18-23
Аптека №4  Львів вул. Щирецька, 36,

ТЦ «Карпати-2» І пов.№05

 297-18-23
Аптека №5 с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 12 297-18-23
Аптека №6 м.Львів, вул. М.Драгана, 1 (кв. 37) 297-18-23
Апт. п. №6 м. Львів, вул. Повітряна, 99 297-18-23
ТзОВ «Аптека Довіри»

Апт. п. №7 м. Львів,  вул. Повітряна, 99

 297-18-23
Аптека № 8 м. Львів,  вул. Зубрівська, 7а 297-18-23
Апт.п. №8 м. Львів, вул. Замарстинівська, 233 297-18-23
Аптека №9 м.Львів, вул.Стрийська, 76-а, 2 297-18-23
Апт. п.№10 м. Львів, вул. Миколайчука, 9 297-18-23
Апт.п.№11 м. Львів, вул. Миколайчука, 9, МКЛШМД 297-18-23
Апт.п. №12 м. Львів пр.Черв.Калини, 57 297-18-23
ТзОВ «Аптека Довіри»

Аптека №13 м.Львів, вул.Під Дубом, 8/3

 297-18-23
Аптека №14 м. Львів, вул. Панча П., 18 в, кв. 101 297-18-23
Аптека №15 м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 58 297-18-23
ТзОВ «Аптека Довіри»

Аптека №20 м.Львів, вул. Миколайчука І., 22

 297-18-23
Аптека №24 м.Львів, вул. Наукова, 47 297-18-23
Аптека №37 м.Львів, вул.Володимира Великого, 51 297-18-23
Аптека №41 м.Львів,  вул.Творча, 46 297-18-23
Аптека №49 м.Львів, вул.Личаківська,117/1 297-18-23
Аптека №67 м.Львів,  вул.І.Франка, 43,кв. 2А 297-18-23
Аптека №78 м.Львів, вул.Любінська,104 297-18-23
Аптека №86 м.Львів, вул.Пасічна, 90 297-18-23
Аптека №87, м.Винники, вул.Галицька, 16-Б 297-18-23
ТзОВ «Ваша аптека» Аптека № 2,  м. Львів

пл. Кропивницького,2

 235-27-03

 
Аптека № 3

м. Львів, вул. Некрасова 17/1

 297-63-33

 
Аптека № 4

м. Львів, вул.Б.Хмельницького1/8

 261-16-26
Аптека № 5

м. Львів, вул.Максимовича,9

 245-84-62
Аптека № 6

м.Львів, вул.Кульпарківська ,3

 237-39-71
Аптека № 7

м. Львів, вул.І.Мазепи.15/4

 294-09-15
Аптека № 8

м.Львів, вул.Драгана 1/1

 244-98-72
Аптека № 10

м.Львів, вул.С.Бандери,71

 237-32-36
Аптека № 11

м. Львів, вул. Сихівська ,12

 223-50-71
Аптека № 16

м. Львів, вул.Сахарова 4

 237-09-48
Аптека № 18

м. Львів, пр. Ч.Калини.36

 

 244-38-70
Аптека №24

м.Львів, вул .Некрасова, 11а

 275-01-74
Аптека №25

м.Львів, вул.Огієнка ,10

 225-58-37
Аптека№ 26

м.Львів, вул. Грінченка ,5

 293-54-40
Аптека№ 27

м.Львів, вул. Пасічна 55

 244-86-42
Аптека № 30 м.Львів, вул.Київська ,9 237-64-33
Аптека №33

м.Львів, пл. Соборна.14,15 ТЦ «Роксолана»

 235-60-50
Аптека № 34

м.Львів, вул. В.Великого 1

 263-00-25
Аптека №37 м.Львів, вул. Угорська ,8кв.2 270-22-55
Аптека № 38

м.Львів, вул.Стрийська 107

 223-23-25
Аптека № 39

м.Львів, вул.Наукова 10а

 263-12-21
Аптека № 41

м.Львів, вул.Гайдамацька 8/а

 237-32-36
Аптека № 51 м.Львів,вул.Городоцька 18/2 262-01-76
ТзОВ фірма «Медфарм» Апт.п. №2,

м.Львів, вул.Лисенка, 31  ОХМАТДИТ(головний корпус)

 297-18-23
Апт.п. №3,

м.Львів, вул.Лисенка, 31 ОХМАТДИТ  (поліклініка)

 297-18-23
Апт.п. №1, м.Винники,  вул.В.Івасюка,31(госпіталь)
Аптека №4 м. Львів, вул. Пекарська, 2, кв.2а 297-18-23
Апт.п. №4,

м.Львів, вул.Кульпарківська,35 (кардіо центр)

 297-18-23
Аптека №25, м. Львів,  вул. Хмельницького Б., 273 297-18-23
Аптека №27, м. Львів, вул. Героїв УПА, 76 297-18-23
Аптека №28, м. Львів, вул. Шевченка Т., 96 297-18-23
Аптека №30, м. Львів, вул. Хмельницького Б., 173 297-18-23
ТзОВ фірма «Медфарм»

Аптека №47, м.Львів, вул.Городоцька, 212

 297-18-23
Аптека №54 м.Львів, вул. Некрасова М., 4 297-18-23
Аптека №85 с.Сокільники, вул.Стрийська, 20 297-18-23
Аптека №91 м.Борислав, вул.Шевченка, 20 297-18-23
Комунальна 1-а міська поліклініка

м. Львів,вул. Руська, 20

 КП ЛОР «Аптека №1» м. Львів,вул. Фредра,2 261-63-46
ТзОВ «Ваша аптека»

 

 

 Аптека № 2,  м. Львів

пл. Кропивницького,2

 235-27-03

 
Аптека № 3

м. Львів, вул. Некрасова 17/1

 297-63-33

 
Аптека № 4

м. Львів, вул.Б.Хмельницького1/8

 261-16-26
Аптека № 5

м. Львів, вул.Максимовича,9

 245-84-62
Аптека № 6

м.Львів, вул.Кульпарківська ,3

 237-39-71
Аптека № 7

м. Львів, вул.І.Мазепи.15/4

 294-09-15
Аптека № 8

м.Львів, вул.Драгана 1/1

 244-98-72
Аптека № 10

м.Львів, вул.С.Бандери,71

 237-32-36
Аптека № 11

м. Львів, вул. Сихівська ,12

 223-50-71
Аптека № 16

м. Львів, вул.Сахарова 4

 237-09-48
Аптека № 18

м. Львів, пр. Ч.Калини.36

 

 244-38-70
Аптека №24

м.Львів, вул .Некрасова, 11а

 275-01-74
Аптека №25

м.Львів, вул.Огієнка ,10

 225-58-37
Аптека№ 26

м.Львів, вул. Грінченка ,5

 293-54-40
Аптека№ 27

м.Львів, вул. Пасічна 55

 244-86-42
Аптека № 30 м.Львів, вул.Київська ,9 237-64-33
Аптека №33

м.Львів, пл. Соборна.14,15 ТЦ «Роксолана»

 235-60-50
Аптека № 34

м.Львів, вул. В.Великого 1

 263-00-25
Аптека №37 м.Львів, вул. Угорська ,8кв.2 270-22-55
Аптека № 38

м.Львів, вул.Стрийська 107

 223-23-25
Аптека № 39

м.Львів, вул.Наукова 10а

 263-12-21
Аптека № 41

м.Львів, вул.Гайдамацька 8/а

 237-32-36
Аптека № 51 м.Львів,вул.Городоцька 18/2 262-01-76
ТзОВ «Маркет універсал ЛТД» Аптека№1 м.Львів, вул.Галицька ,19 235-40-06
Аптека№2 м.Львів, пр.Шевченка 22 261-20-38
Аптека№3 м.Львів, вул.Федьковича,26 237-28-79
Аптека№4 м.Львів,вул.Шпитальна.30 261-50-02
Аптека№5 м.Львів, вул.Личаківська 187 224-10-31
Аптека№6 м.Львів, вул.Словацького,2 261-20-80
Аптека№7 м.Львів, вул.Пекарська ,33 276-19-05
Аптека№8 м.Львів, вул.Городоцька ,181 235-28-84
Аптека№9 м.Львів, вул.Городоцька,177 237-59-15
Аптека№10 м.Львів, вул.І.Франка,26 260-23-29
Аптека№11 м.Львів, вул.Патона,4/1 262-84-48
Аптека№12 м.Львів, вул.Стрийська,59 234-46-96
Аптека№13 м.Львів, вул.Кн.Ольги114 263-21-49
Аптека№14 м.Львів, вул.Щирецька,36ТЦ. «Європа» 295-55-97
Аптека№15 м.Львів, пр.Свободи,33 255-42-15
Аптека№16 м.Львів, пр. Чорновола,67а 224-71-52
Аптека№17 м.Львів, вул.Дж.Вашингтона,8 Центр отпової торгівлі «Метро»

 

 251-24-45
Аптека№20

м.Львів, вул.Некрасова ,35 ТЦ

 295-26-58
Аптека№22

м.Львів, вул.Стрийська ,103

 232-20-23
Аптека№23

м.Львів, вул. Мучна,2

 275-61-62
Аптека№24 м.Львів,вул.Личаківська,55 276-76-20
Аптека№25 м.Львів, с.м.т. Рудно. вул.Шептицьких 1 297-97-46
Аптека№26 м.Львів,вул.Пасічна,3 251-38-88
Аптека№27 м.Львів,вул.Наукова 29,а 244-49-90
Аптека№28

м.Львів, пл.Соборна,1

 244-41-03
Аптека№30

м.Львів, вул.Широка,87

 241-03-97
Аптека№31 м.Львів,пр.Ч.Калини,85а 244-60-55
Аптека№32 м.Львів,вул.Городоцька,300 242-10-35
Аптека№37 м.Львів,вул.Шевченка,45/47 233-60-75
Аптека№39

м.Львів, пр. Чорновола,57а

 067-673-33-14
ТзОВ «Маркет універсал ЛТД» Аптека№42 м.Львів,вул.Стара,1 240-33-75
Аптека№44

м.Львів, вул.Базарна ,11

 067-314-27-09
Аптека№45

м.Львів, вул.Зелена,73

 067-314-27-06
Аптечний пункт №1(Аптека№1) м.Львів,вул.Личаківська ,26

Військовий медичний центр

 260-18-04
ТзОВ «3І» Аптека №1

м.Львів, вул.Нечуя-Левицького, 3

 297-18-23
Аптека №6

м. Львів, вул. Кульпарківська, 95

 297-18-23
Аптеч. Пункт №1 (ЛОДЦ) м.Львів, вул.Пекарська,69б 297-18-23
Аптеч. пункт №2

м.Львів, пр.Черв.Калини, 57

 297-18-23
Аптечний пункт №3

м.Львів, вул.Зелена, 477

 297-18-23
Апт. пункт №4

м.Львів, вул.Медової Печери, 1

 297-18-23
Апт. Пункт №6

м.Львів,  вул.Острозького,1

 297-18-23
Апт. пункт №7

с. Сокільники, вул. Д. Галицького, 2

 297-18-23
Апт.пункт №8

м.Львів, вул.Навроцького, 23

 297-18-23
Апт.пункт №13

м. Львів, вул. Пекарська, 65

 

 297-18-23
ТзОВ «Аптека Довіри» Аптека №1(Рясне-2) вул.Величковського, 38 297-18-23
Аптека №2  м.Львів,  вулЛисенка, 5 297-18-23
Аптека №4  Львів вул. Щирецька, 36,

ТЦ «Карпати-2» І пов.№05

 297-18-23
Аптека №5 с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 12 297-18-23
Аптека №6 м.Львів, вул. М.Драгана, 1 (кв. 37) 297-18-23
Апт. п. №6 м. Львів, вул. Повітряна, 99 297-18-23
ТзОВ «Аптека Довіри»

Апт. п. №7 м. Львів,  вул. Повітряна, 99

 297-18-23
Аптека № 8 м. Львів,  вул. Зубрівська, 7а 297-18-23
Апт.п. №8 м. Львів, вул. Замарстинівська, 233 297-18-23
Аптека №9 м.Львів, вул.Стрийська, 76-а, 2 297-18-23
Апт. п.№10 м. Львів, вул. Миколайчука, 9 297-18-23
Апт.п.№11 м. Львів, вул. Миколайчука, 9, МКЛШМД 297-18-23
Апт.п. №12 м. Львів пр.Черв.Калини, 57 297-18-23
ТзОВ «Аптека Довіри»

Аптека №13 м.Львів, вул.Під Дубом, 8/3

 297-18-23
Аптека №14 м. Львів, вул. Панча П., 18 в, кв. 101 297-18-23
Аптека №15 м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 58 297-18-23
ТзОВ «Аптека Довіри»

Аптека №20 м.Львів, вул. Миколайчука І., 22

 297-18-23
Аптека №24 м.Львів, вул. Наукова, 47 297-18-23
Аптека №37 м.Львів, вул.Володимира Великого, 51 297-18-23
Аптека №41 м.Львів,  вул.Творча, 46 297-18-23
Аптека №49 м.Львів, вул.Личаківська,117/1 297-18-23
Аптека №67 м.Львів,  вул.І.Франка, 43,кв. 2А 297-18-23
Аптека №78 м.Львів, вул.Любінська,104 297-18-23
Аптека №86 м.Львів, вул.Пасічна, 90 297-18-23
Аптека №87, м.Винники, вул.Галицька, 16-Б 297-18-23
ТзОВ «ЛІДЕР-ЗАХІД»

 

 Аптека №3 м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 273 297-18-23
ТзОВ фірма «Медфарм» Апт.п. №2,

м.Львів, вул.Лисенка, 31  ОХМАТДИТ(головний корпус)

 297-18-23
Апт.п. №3,

м.Львів, вул.Лисенка, 31 ОХМАТДИТ  (поліклініка)

 297-18-23
Апт.п. №1, м.Винники,  вул.В.Івасюка,31(госпіталь)
Аптека №4 м. Львів, вул. Пекарська, 2, кв.2а 297-18-23
Апт.п. №4,

м.Львів, вул.Кульпарківська,35 (кардіо центр)

 297-18-23
Аптека №25, м. Львів,  вул. Хмельницького Б., 273 297-18-23
Аптека №27, м. Львів, вул. Героїв УПА, 76 297-18-23
Аптека №28, м. Львів, вул. Шевченка Т., 96 297-18-23
Аптека №30, м. Львів, вул. Хмельницького Б., 173 297-18-23
ТзОВ фірма «Медфарм»

Аптека №47, м.Львів, вул.Городоцька, 212

 297-18-23
Аптека №54 м.Львів, вул. Некрасова М., 4 297-18-23
Аптека №85 с.Сокільники, вул.Стрийська, 20 297-18-23
Аптека №91 м.Борислав, вул.Шевченка, 20 297-18-23
ПП  «Аптека Аронія»

 

 Аптека м. Львів вул.Стрийська,1 2471513
ПП «Соломія Сервіс» Мережа аптек «Подорожник» Аптека №14 м. Львів вул. Гашека 15а 0987247690
Аптека №2 м. Львів вул. Васильківського,1 0987247690
Аптека №12 м. Львів вул. пр.Ч.Калини94а 0987247690
Аптека №3 м. Львів вул. Шевченка,364 0987247690
Аптека №4 м. Львів вул. Мазепи,12 0987247690
Аптека №8 м. Львів вул.Хімічна,5 0987247690
Аптека №7 м. Львів вул. В.Великого,61 0987247690
Аптека №5 м. Львів вул. Виговського,3 0987247690
Аптека №19 м. Львів вул. Наукова,64 0987247690
Аптека №22 м. Львів вул. Некрасова,15 0987247690
Аптека №30 м. Львів вул. Широка,64 0987247690
Аптека №1(2) м. Львів вул. Навроцького23 (пункт№1) 0987247690
Аптека №1(8) м. Львів вул. П.Орлика,4 \лікарня 0987247690
Аптека №33 м. Львів вул. пр.Ч.Калини,97 0987247690
Аптека №42 м. Львів вул. Заводська,8 0987247690
Аптека №2(2) м. Львів вул. Навроцького23(пункт№2) 0987247690
Аптека №84 м. Винники вул. Галицька,18 0987247690
Аптека №115 м. Львів вул. Чорновола,95 0987247690
ТзОВ «Повноділ» Мережа аптек «Подорожник»

 

 Аптека №1(2) м. Львів вул. Миколайчука,9 0987247690
Аптека №2 м. Львів вул. Ч.Калини,68 0987247690
Аптека №2(2) м. Львів вул. Виговського,22 0987247690
ТОВ Аптека «Знахар» м. Львів вул. Личаківська,54 225-63-80
м. Львів вул. Пасічна,70 251-00-72
м. Львів вул.Симоненка,3 251-00-72
м. Львів вул. Сихівська, 22 232-99-20
м. Львів вул. Хімічна, 22 252-03-37
м. Львів вул. Шевченка, 366в 291-22-91
ТзОВ «Візард-Л» Мережа аптек «Знахар» м. Львів вул. Б.Хмельницького, 1 297-55-89
м. Львів вул. Виговського, 29 А 262-21-67
м. Львів вул. Городоцька, 82 238-17-50
м. Львів вул.Червоної Калини, 64 232-87-22
м. Львів вул. Дорошенка, 6 244-56-22
Комунальна 2-а міська поліклініка

м. Львів,вул. Симоненка, 4

 ТзОВ «Аптека № 44» м.Львів, вул.Симоненка, 4 263-23-36
ТзОВ фірма «Медфарм» Винники, вул.В.Івасюка 31 297-18-23
Львів, Лисенка 31
Львів, вул.Пекарська 2, кв 2а
Львів, вул.Кульпарківська, 35
Львів, вул.Б.Хмельницького 273
Львів, вул.Героїв УПА 76
Львів, вул.Шевченка, 96
Львів, вул. Хмельницького, 173
Львів, вул. Городоцька, 212
Львів, вул. Некрасова М, 4
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Борислав, вул. Шевченка, 20
ТзОВ «Аптека Довіри» Рясне 2, вул.Величковського 38
Львів, вул.Лисенка, 5 297-18-23
Львів, вул.Щирецька, 36
Лапаївка, вул.Геофізиків, 12
Львів, вул.М.Драгана, 1 кв 37
Львів, вул.Повітряна, 99
Львів, вул.Зубрівська, 7а
Львів, вул.Замарстинівська, 233
Львів, вул.Стрийська 76-а, 2
Львів, вул.Миколайчука, 9
Львів, пр.Ч.Калини, 57
Львів, вул.Піддубом 8/3
Львів, вул.Панча 18в, кв. 101
Львів, вул.Генерала Чупринки, 58
Львів, вул.Миколайчука 22
Львів, вул.Наукова, 47
Львів, вул.В.Великого, 51
Львів, вул.Трорча, 46
Львів, вул.Личаківська 117/1
Львів, вул.І.Франка 43, кв. 2а
Львів, вул.Любінська, 104
Львів, вул.Пасічна, 90
Винники, вул.Галицька 16б
ТзОВ «Лідер-Захід» Львів, вул.Б.Хмельницького, 273 297-18-23
ТзОВ «Аптека 3І» Львів, вул.Нечуя-Левицького, 3 297-18-23
Львів, вул.Кульпарківська, 95
Львів, вул.Пекарська, 69б
Львів, пр.Ч.Калини, 57
Львів, вул.Зелена 477
Львів, вул.Медової Печери, 1
Львів, вул.Острозького, 1
Сокільники, вул. Д.Галицького, 2
Львів, вул.Навроцького 23
Львів, вул.Пекарська, 65
ТзОВ «Ваша аптека» Львів, вул.Кропивницького, 2 235-27-03

0673735062
Львів, вул.Некрасова 17/1 297-63-33

0676703797
Львів, вул.Б.Хмельницького 1/8 261-16-26

0676703794
Львів, вул.Максимовича, 9 245-84-62

0673735063
Львів, вул.Кульпарківська, 3 237-39-71

0673735066
Львів, вул.Гетьмана І.Мазепи 15/4 294-09-15

0673438062
Львів, вул.Драгана 1/1 244-98-72

0673222114
Львів, вул.С.Бандери, 71 237-32-36

0676703791
Львів, вул.Сихівська, 12 223-50-71

0673735068
Львів, вул.Сахарова, 4 237-09-48

0673735069
Львів, пр.Ч.Калини, 36 244-38-70

0673703247
Львів, вул.Некрасова 11а 275-01-74

0673202448
Львів, вул.Огієнка, 10 225-58-37

0676703795
Львів, вул.Грінченка, 5 293-54-40

0673735074
Львів, вул.Пасічна, 55 244-86-42

0673735075
Львів, вул.Київська, 9 237-64-33

0673736009
Львів, пл.Соборна, 14, 15 235-60-50

0673735326
Львів, вул.В.Великого 1 263-00-25

0673735327
Львів, вул.Угорська 8/2 270-22-55

0673735329
Львів, вул.Стрийська, 107 223-23-25

0673736717
Львів, вул.Наукова 10А 263-12-21

0673736718
Львів, вул.Гайдамацька 9а 237-32-36

0676703791
Львів, вул.Городоцька 218/2 262-01-76

0673117601
ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД» Львів, вул.Галицька, 19 235-40-06

0673200763
Львів, пр.Шевченка 22 261-20-38

0673200754
Львів, вул.Федьковича, 26 237-28-79

0673200755
Львів, вул.Шпитальна, 30 261-50-02

0673200757
Львів, вул.Личаківська, 187 224-10-31

0673200751
Львів, вул.Словацького, 2 261-20-80

0673200764
Львів, вул.Пекарська, 33 276-19-05

0673200753
Львів, вул.Городоцька, 181 235-28-84

0673200771
Львів, вул.Городоцька, 177 237-59-15

0673200766
Львів, вул.І.Франка, 26 260-23-29

0673200767
Львів, вул.Патона 4/1 262-84-48

0673200768
Львів, вул.Стрийська, 59 234-46-96

0673200769
Львів, вул.Кн.Ольги, 114 263-21-49

0673200762
Львів, вул.Щирецька, 36 295-55-97

0673200765
Львів, пр.Свободи, 33 255-42-15

0673200772
Львів, пр.Чорновола, 67А 224-71-52

0673200773
Львів, вул.Дж.Вашингтона, 8 251-24-45

0673200774
Львів, вул.Наукова, 35А 295-26-58

0673200758
Львів, вул.Стрийська, 103 232-20-23

0673705697
Львів, вул.Мучна, 2 275-61-62

0673200759
Львів, вул.Личаківська, 55 276-76-20

0672244897
Львів-Рудно, вул.Шептицьких, 1 297-97-46

0673200752
Львів, вул.Пасічна, 3 251-38-88

0673430391
Львів, вул.Наукова, 29А 244-49-90

0676704926
Львів, Соборна, 1 244-41-03

0673705567
Львів, вул.Широка, 87 247-03-97

0673438061
Львів, пр.Ч.Калини 85А 244-60-55

0968499737
Львів, вул. Городоцька, 300 242-10-35

0673436884
Львів, вул.Шевченка 45/47 233-60-75

0673735186
Львів, пр.Чорновала, 57 «А» 0676733314
Львів, вул.Стара, 1 240-33-45

0673142701
Львів, вул.Базарна, 11 0673142709
Львів, вул.Зелена, 73 0673142706
Львів, вул.Личаківська, 26 260-18-04

0673200760
ТзОВ «Декада-2000» Львів, Симоненка, 4 245-11-18
 вул. Мазепи,25 245-99-28
Пр. Червоної калини,68 245-99-28
 вул. Виговського,32 245-99-28
 вул. Повітряна,99 245-99-28
 вул. Симоненка,4 245-99-28
 вул. Рапопорта,8 245-99-28
вул.Шевченка, 7
с.Буськ, вул.Львівська, 77
ТзОВ «Повноділ » Мережа аптек «Подорожник » м. Львів вул. Ч.Калини,68 0987247694
 м. Львів вул. Виговського,22 0987247695
ПП «Соломія Сервіс » Мережа аптек «Подорожник »  м. Львів вул. Гашека 15а 0987247690
 м. Львів вул. Васильківського,1 0987247690
м. Львів вул. пр..Ч.Калини94а 0987247690
м. Львів вул. Шевченка,364 0987247690
 м. Львів вул. Мазепи,12 0987247690
м. Львів вул.Хімічна,5 0987247690
м. Львів вул. В.Великого,61 0987247690
м. Львів вул. Виговського,3 0987247690
м. Львів вул. Наукова,64 0987247690
 м. Львів вул. Некрасова,15 0987247690
м. Львів вул. Широка,64 0987247690
м. Львів вул. Навроцького23(пункт№1) 0987247690
 м. Львів вул. П.Орлика,4 \лікарня 0987247690
 м. Львів вул. вул. пр..Ч.Калини,97 0987247690
м. Львів вул. Заводська,8 0987247690
м. Львів вул. Навроцького23(пункт№2) 0987247690
м. Винники вул. Галицька,18 0987247691
м. Львів вул. Чорновола,95 0987247692
Комунальна 3-а міська поліклініка                 м. Львів, вул. Повітряна, 99 ТзОВ «Декада-2000»

 

 Апт. пункт №15

Львів, Повітряна 99

  

267-08-55
Апт. пункт №5

Львів, вул. Мазепи,25

 293-81-71
Апт. пункт №11

Львів, пр. Червоної Калини 68

 240-64-97
Апт. пункт №12

Львів, вул. Виговського 32

 245-99-28
Апт. пункт №21

Львів, Симоненка 4

 264-68-31
Апт. пункт №29

Львів, вул. Рапопорта 8

 098-514-93-99
ТзОВ Аптека 18 «Під Вознесінням»

 

 Аптечний пункт 1 «Під Вознесінням»

Львів, Повітряна 99

  

267-09-86
ТзОВ Аптека 18 «Під Вознесінням»

Львів, Широка 66

  

267-50-61
“АПТЕКА ДОВІРИ”

 

 Аптека №1(Рясне-2) вул..Величковського, 38 297-18-23
Аптека №2  м.Львів,

вул.Лисенка, 5

 297-18-23
Аптека №4

Львів вул. Щирецька, 36,

ТЦ «Карпати-2» І пов.№05

 297-18-23
Аптека №5 с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 12 297-18-23
Аптека №6 м.Львів,

вул. М.Драгана, 1(кв. 37)

 297-18-23
Апт. п. №6 м. Львів,

вул. Повітряна, 99

 297-18-23
Апт. п. №7 м. Львів,

вул. Повітряна, 99

 297-18-23
Аптека № 8 м. Львів,

вул. Зубрівська, 7а

 297-18-23
Апт.п. №8 м. Львів,

вул. Замарстинівська, 233

 297-18-23
Аптека №9 м.Львів,

вул.Стрийська, 76-а, 2

 297-18-23
Апт. п.№10 м. Львів,

вул. Миколайчука, 9

 297-18-23
Апт.п.№11 м. Львів,

вул. Миколайчука, 9,

МКЛШМД

 297-18-23
Апт.п. №12 м. Львів

пр.Черв.Калини, 57

 297-18-23
Аптека №13 м.Львів,

вул.Під Дубом, 8/3

 297-18-23
Аптека №14 м. Львів,

вул. Панча П., 18 в, кв. 101

 297-18-23
Аптека №15 м. Львів,

вул. Генерала Чупринки, 58

 297-18-23
Аптека №20 м.Львів,

вул. Миколайчука І., 22

 297-18-23
Аптека №24 м.Львів,

вул. Наукова, 47

 297-18-23
Аптека №37

м.Львів,

вул.Володимира Великого, 51

 297-18-23
Аптека №41 м.Львів,

вул.Творча, 46

 297-18-23
Аптека №49 м.Львів, вул.Личаківська,117/1 297-18-23
Аптека №67 м.Львів,

вул.І.Франка, 43,кв. 2А

 297-18-23
Аптека №78 м.Львів, вул.Любінська,104 297-18-23
Аптека №86 м.Львів,

вул.Пасічна, 90

 297-18-23
Аптека №87, м.Винники,

вул.Галицька, 16-Б

 297-18-23
ТзОВ «3І»

 

 Аптека №1 м.Львів, вул.Нечуя-Левицького, 3 297-18-23
Аптека №6  м. Львів,

вул. Кульпарківська, 95

 297-18-23
Аптеч. Пункт №1 (ЛОДЦ) м.Львів, вул.Пекарська,69б 297-18-23
Аптеч. пункт №2  м.Львів, пр.Черв.Калини, 57 297-18-23
Аптечний пункт №3  м.Львів, вул.Зелена, 477 297-18-23
Апт. пункт №4 м.Львів, вул.Медової Печери, 1 297-18-23
Апт. пункт №6 м.Львів,  вул.Острозького,1 297-18-23
Апт. пункт №7 с. Сокільники, вул. Д. Галицького, 2 297-18-23
Апт.пункт №8 м.Львів, вул.Навроцького, 23 297-18-23
Апт.пункт №13 м. Львів, вул. Пекарська, 65 297-18-23
 

ТзОВ «Лідер-Захід»

 

 ТзОВ «Лідер-Захід»

Аптека №3 ЛІДЕР-ЗАХІД

м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 273

 050-356-13-55

 
ТзОВ фірма «Медфарм»

 

 Апт.п. №2, м.Львів,

вул.Лисенка, 31

ОХМАТДИТ

(головний корпус)

 297-18-23
Апт.п. №3, м.Львів,

вул.Лисенка, 31

ОХМАТДИТ

(поліклініка)

 297-18-23
Апт.п. №1, м.Винники,

вул.В.Івасюка,31(госпіталь)
Аптека №4 м. Львів,

вул. Пекарська, 2, кв.2а

 297-18-23
Апт.п. №4, м.Львів, вул.Кульпарківська,35

(кардіо центр)

 297-18-23
Аптека №25, м. Львів,

вул. Хмельницького Б., 273

 297-18-23
Аптека №27, м. Львів,

вул. Героїв УПА, 76

 297-18-23
Аптека №28, м. Львів,

вул. Шеченка Т., 96

 297-18-23
Аптека №30, м. Львів,

вул. Хмельницького Б., 173

 297-18-23
Аптека №47, м.Львів,

вул.Городоцька, 212

 297-18-23
Аптека №54 м.Львів,

вул. Некрасова М., 4

 297-18-23
Аптека №85 с.Сокільники, вул.Стрийська, 20 297-18-23
Аптека №91 м.Борислав, вул.Шевченка, 20 297-18-23
Комунальна 4-а міська поліклініка                м. Львів,пр. Червоної Калини, 68 ТзОВ «3і» Аптечний пункт № 2

вул. Пр. Червоної Калини,57

 297-18-23
Аптечний пункт № 3

вул. Зелена,477

 297-18-23
Аптечний пункт № 8

вул. Навроцького,23

 297-18-23
Аптечний пункт № 1

вул.Нечуя-Левицького,3

 297-18-23
 Аптечний пункт № 6

вул. Кульпарківська,95

 297-18-23
Аптечний пункт № 1

вул. Пекарська,69 б

 297-18-23
 Аптечний пункт № 4

вул. Медової Печери,1

 297-18-23
Аптечний пункт № 6

вул. Острозького,1

 297-18-23
Аптечний пункт №7

С. Сокільники,

вул. Д. Галицького,2

 297-18-23
 Аптечний пункт № 13

вул. Пекарська,65

 297-18-23
ТзОВ «Медфарм»

 

 Аптека №85

с.Сокільники, вул. Стрийська, 20

 (032)297-18-23
Ап. пункт №1

м.Винники, вул. Івасюка,31(госпіталь)

 (032)297-18-23
Ап. пункт №2

м.Львів, вул. Лисенка,31 (ОХМАДИТ(гол.корпус)

 (032)297-18-23
Ап. пункт №3

м.Львів, вул. Лисенка,31 (ОХМАДИТ(поліклініка)

 (032)297-18-23
Аптека №4

м.Львів, вул. Пекарська, 2/2а

 (032)297-18-23
Ап.пункт №4

м.Львів, вул. Кульпарківська, 35 (кардіоцентр)

 (032)297-18-23
Аптека №25

м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 273

 (032)297-18-23
Аптека №27

м.Львів, вул. Героїв УПА, 76

 (032)297-18-23
Аптека №28

м.Львів, вул. Шевченка, 96

 (032)297-18-23
Аптека №30

м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 173

 (032)297-18-23
Аптека №47

м.Львів, вул. Городоцька, 212

 (032)297-18-23
Аптека №54

м.Львів, вул. Некрасова М.,4

 (032)297-18-23
Аптека №91

м.Борислав, вул. Шевченка,20

 (032)297-18-23
ТзОВ «Аптека довіри»

(«3і»)

  Аптечний пункт № 6

вул. М. Драгана,1 кв.37

 297-18-23
Аптечний пункт № 8

вул. Зубрівська,7а

 297-18-23
 Аптечний пункт № 1

Рясне-2, вул. Величковського,38

 297-18-23
 Аптечний пункт № 11

вул. Миколайчука,9

 297-18-23
 Аптечний пункт № 2

вул. Лисенка,5

 297-18-23
 Аптечний пункт № 4

вул. Щирецька,36,                                         ТЦ “Карпати-2” І пов. №05

 297-18-23
 Аптечний пункт № 5

С. Лапаївка, вул. Геофізиків, 12
 Аптечний пункт № 6

вул.Повітряна,99

 297-18-23
 Аптечний пункт № 7

вул. Повітряна,99

 297-18-23
 Аптечний пункт № 8

вул. Замарстинівська,233

 297-18-23
Аптечний пункт № 9

вул. Стрийська,76-а/2

 297-18-23
Аптечний пункт № 10

вул. Миколайчука,9

 297-18-23
 Аптечний пункт № 11

вул. Миколайчука,9

 297-18-23
 Аптечний пункт № 13

вул. Під Дубом,8/3

 297-18-23
 Аптечний пункт № 14

вул. П. Панча,18в,кв.101

 297-18-23
 Аптечний пункт № 15

вул.ГенералаТ. Чупринки,58

 297-18-23
Аптечний пункт № 20

вул. Миколайчука,22

 297-18-23
 Аптечний пункт № 24

вул. Наукова,47

 297-18-23
 Аптечний пункт № 37

вул. В. Великого,51

 297-18-23
 Аптечний пункт № 41

вул. Творча,46

 297-18-23
 Аптечний пункт № 49

вул. Личаківська,117/1

 297-18-23
 Аптечний пункт № 67

вул. І. Франка,43,кв. 2А

 297-18-23
 Аптечний пункт № 78

вул. Любінська,104

 297-18-23
 Аптечний пункт № 86

вул. Пасічна,90

 297-18-23
 Аптечний пункт № 12

Пр. Червоної Калини,57

 297-18-23
ТзОВ «ЛІДЕР-ЗАХІД»

 

 вул.Б.Хмельницького, 273 2971823
ТзОВ «Аптека Знахар»  вул. Личаківська,54 255-63-80
 вул. Пасічна,70 251-00-72
 вул. Симоненка,3 251-00-72
 вул. Сихівська,22 232-99-20
 вул. Хімічна,22 252-03-37
 вул. Шевченка,366в 291-22-91
ТзОВ «Візарл-Лі» Аптечний пункт № 1

м. Львів вул. Б.Хмельницького, 1

 297-55-89
Аптечний пункт № 2

м. Львів вул. Городоцька, 82

 238-17-50
Аптечний пункт № 3

м. Львів вул. Виговського, 29 А

 262-21-67
Аптечний пункт № 7

м. Львів вул. Дорошенка, 6

 244-56-22
Аптечний пункт № 8

м. Львів вул.Червоної Калини, 64

 232-87-22
ПП Соломія сервіс мережа аптек Подорожник Аптека №1(2) м. Львів вул. Навроцького23 (пункт№1) 0987247690
Аптека №2(2) м. Львів вул. Навроцького23(пункт№2) 0987247690
Аптека №14 м. Львів вул. Гашека 15а 0987247690
Аптека №2 м. Львів вул. Васильківського,1 0987247690
Аптека №12 м. Львів вул. пр.Ч.Калини94а 0987247690
Аптека №3 м. Львів вул. Шевченка,364 0987247690
Аптека №4 м. Львів вул. Мазепи,12 0987247690
Аптека №8 м. Львів вул.Хімічна,5 0987247690
Аптека №7 м. Львів вул. В.Великого,61 0987247690
Аптека №5 м. Львів вул. Виговського,3 0987247690
Аптека №33 м. Львів вул. пр.Ч.Калини,97 0987247690
Аптека №19 м. Львів вул. Наукова,64 0987247690
Аптека №22 м. Львів вул. Некрасова,15 0987247690
Аптека №30 м. Львів вул. Широка,64 0987247690
Аптека №1(8) м. Львів вул. П.Орлика,4 \лікарня 0987247690
Аптека №42 м. Львів вул. Заводська,8 0987247690
Аптека №84 м. Винники вул. Галицька,18 0987247690
Аптека №115 м. Львів вул. Чорновола,95 0987247690
ТзОВ Повноділ

Мережа аптек «Подорожник»

 

 Аптека № 2

м. Львів вул. Ч.Калини,68

 0987247694
 Аптека № 2(2)

м. Львів вул. Виговського,32

 0987247695
 Аптека № 1 (2)

м. Львів вул. Миколайчука, 9

 0987247690
ТзОВ «Маркет універсал ЛТД»  Аптечний пункт № 1

вул. Галицька,19

 235-40-06
Аптечний пункт № 2

пр. Шевченка,22

 261-20-38
Аптечний пункт № 3

пр. Федьковича,26

 237-28-79
Аптечний пункт № 4

вул. Шпитальна,8

 261-50-02
Аптечний пункт № 5

вул. Личаківська,187

 224-10-31
Аптечний пункт № 6

вул. Словацького,2

 261-20-80
Аптечний пункт № 7

вул. Пекарська,33

 276-19-05
Аптечний пункт № 8

вул. Городоцька,181

 235-28-84
Аптечний пункт № 9

вул. Городоцька,177

 237-59-15
Аптечний пункт № 10

вул. І. Франка,26

 260-23-29
Аптечний пункт № 11

вул. Патона,4/1

 262-84-48
Аптечний пункт № 12

вул. Стрийська,59

 234-46-96
Аптечний пункт № 13

вул. Княгині Ольги,114

 263-21-49
Аптечний пункт №14

вул. Щирецька,36, торговельний центр “Європа”

 295-55-97
Аптечний пункт №15

проспект Свободи,33

 255-42-15
Аптечний пункт № 16

проспект Чорновола,67

 224-71-52
Аптечний пункт № 17

вул. Дж. Вашингтона,8

 251-24-45
Аптечний пункт № 20

вул. Наукова,35-А

 295-26-58
Аптечний пункт № 22

вул. Стрийська,103

 232-20-23
Аптечний пункт № 23

вул. Мучна,2

 275-61-62
Аптечний пункт № 24

вул. Личаківська,55

 276-76-20
Аптечний пункт № 25

Львів-Рудно, вул. Шептицьких,1

 297-97-46
Аптечний пункт № 26

вул. Пасічна,3

 251-38-88
Аптечний пункт № 27

вул. Наукова,29А

 244-49-90
Аптечний пункт № 28

пл. Соборна,1

 244-41-03
Аптечний пункт № 30

вул. Широка,87

 247-03-97
Аптечний пункт № 31

Пр. Червоної, Калини,85А

 244-60-55
Аптечний пункт № 32

вул. Городоцька,300

 242-10-35
Аптечний пункт № 37

вул. Т. Шевченка,45/47

 233-60-75
Аптечний пункт № 39

Пр. Чорновола,57А

 676733314
Аптечний пункт № 42

вул. Стара,1

 240-33-75
Аптечний пункт № 44

вул. Базарна,11

 673142709
Аптечний пункт № 45

вул. Зелена,73

 673142706
Аптечний пункт № 1

вул. Личаківська,26

 260-18-04
ТзОВ «Ваша аптека» Аптека №2

м. Львів

пл.Кропивницького, 2

 

Аптека №3

вул.Некрасова, 17/1

 

Аптека №4

вул.Б.Хмельницького, 1/8

 

Аптека №5

вул.Максимовича , 9

 

Аптека №6

вул.Кульпарківська, 3

 

Аптека №7

Вул.Г.Мазепи, 15/4

 

Аптека №8

вул.Драгана, 1/1

 

Аптека №10

вул.С.Бандери, 71

 

Аптека №11

вул.Сихівська, 12

 

Аптека № 16

вул.Сахарова, 4

 

Аптека № 18

Пр-т.Червоної Калини, 36

 

Аптека № 24

вул.Некрасова, 11а

 

Аптека № 25

вул. Огієнка, 10

 

Аптека № 26

вул.Грінченка, 5

 

Аптека № 27

вул.Пасічна,55

 

Аптека №30

вул.Київська, 9

 

Аптека №33

Пл.Соборна, 14,15 ТЦ Роксолана

 

Аптека №34

вул.Володимира Великого, 1

 

Аптека №37

вул.Угорська ,8 кв.2

 

Аптека №38

вул.Стрийська, 107

 

 

Аптека №39

вул.Наукова буд.10 а

 

Аптека №41

вул.Гайдамацька, 9а

 

Аптека №51

вул.Городоцька, 218/2

 

 235-27-03

0673735062

 

 

297-63-33

0676703797

 

261-16-26

0676703794

 

245-84-62

0673735063

 

237-39-71

0673735066

 

294-09-15

0673438062

 

 

 

244-98-72

0673222114

 

237-32-36

0676703791

 

223-50-71

0673735068

 

237-09-48

0673735069

 

244-38-70

0673703247

 

275-01-74

0673202448

 

255-58-37

0676703795

 

293-54-40

0673735074

 

244-86-42

0673735075

 

237-64-33

0673736009

 

235-60-50

0673735326

 

 

263-00-25

0673735327

 

 

270-22-55

0673735329

 

 

223-23-25

0673736717

 

263-12-21

0673736718

 

237-32-36

0676703791

 

262-01-76

0673117600
Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка

м. Львів, вул. Виговського, 32

 ТзОВ «Візард-Л»,

(аптека «Знахар»),

вул. Виговського, 29 а

 вул. Виговського,29А 262-21-67
 вул. Городоцька,82 238-17-50
Пр. Червоної Калини,64 232-87-22
 вул. Дорошенка,6 244-56-22
аптека”Знахар”

 

  вул. Личаківська,54 255-63-80
 вул. Пасічна,70 251-00-72
 вул. Симоненка,3 251-00-72
 вул. Сихівська,22 232-99-20
 вул. Хімічна,22 252-03-37
 вул. Шевченка,366в 291-22-91
ТОВ «Декада 2000», вул. Панча, 10/54 Аптечний пункт №5

вул. Мазепи,25

 245-99-28
Аптечний пункт №11

Пр. Червоної калини,68

 245-99-28
Аптечний пункт №12

вул. Виговського,32

 245-99-28
 Аптечний пункт №15

вул. Повітряна,99

 245-99-28
 Аптечний пункт №21

вул. Симоненка,4

 245-99-28
 Аптечний пункт №29

вул. Рапопорта,8

 245-99-28
Аптека «3 І» Аптечний пункт №1

вул.Нечуя-Левицького,3

 297-18-23
 Аптечний пункт №6

вул. Кульпарківська,95

 297-18-23
Аптечний пункт №1

вул. Пекарська,69б

 297-18-23
Аптечний пункт №2

вул. Пр. Червоної Калини,57

 297-18-23
Аптечний пункт №3

вул. Зелена,477

 297-18-23
 Аптечний пункт №4

вул. Медової Печери,1

 297-18-23
Аптечний пункт №6

вул. Острозького,1

 297-18-23
Аптечний пункт №8

вул. Кнавроцького,23

 297-18-23
 Аптечний пункт №13

вул. Пекарська,65

 297-18-23
ТзОВ «Медфарм»

«3 І»

 Аптечний пункт № 2

вул. Лисенка,31

 297-18-23
 Аптечний пункт № 3

вул. Лисенка,31

 

 297-18-23
 Аптечний пункт № 4

вул. Кульпарківська,35

 297-18-23
 Аптечний пункт № 25

вул. Б.Хмельницького,273

 297-18-23
 Аптечний пункт №27

вул. Героїв Упа,76

 297-18-23
 Аптечний пункт №28

вул. Шевченка,96

 297-18-23
 Аптечний пункт № 30

вул. Б.Хмельницького,173

 297-18-23
 Аптечний пункт №47

вул. Городоцька,212

 297-18-23
 Аптечний пункт № 54

вул. Некрасова,4

 297-18-23
ТзОВ «Аптека Довіри»

«3 І»

  Аптечний пункт № 11

вул. Миколайчука,9

 297-18-23
 Аптечний пункт № 12

Пр. Червоної Калини,57

 297-18-23
 Аптечний пункт № 13

вул. Під Дубом,8/3

 297-18-23
 Аптечний пункт № 14

вул. П. Панча,18в,кв.101

 297-18-23
 Аптечний пункт № 15

вул.ГенералаТ. Чупринки,58

 297-18-23
Аптечний пункт № 20

вул. Миколайчука,22

 297-18-23
 Аптечний пункт № 24

вул. Наукова,47

 297-18-23
 Аптечний пункт № 37

вул. В. Великого,51

 297-18-23
 Аптечний пункт № 41

вул. Творча,46

 297-18-23
 Аптечний пункт № 49

вул. Личаківська,117/1

 297-18-23
 Аптечний пункт № 67

вул. І. Франка,43,кв. 2А

 297-18-23
 Аптечний пункт № 78

вул. Любінська,104

 297-18-23
 Аптечний пункт № 86

вул. Пасічна,90

 297-18-23
 Аптечний пункт № 1

Рясне-2, вул. Величковського,38

 297-18-23
 Аптечний пункт № 2

вул. Лисенка,5

 297-18-23
 Аптечний пункт № 4

вул. Щирецька,36,                                         ТЦ “Карпати-2” І пов. №05

 297-18-23
 Аптечний пункт № 6

вул. М. Драгана,1 кв.37

 297-18-23
 Аптечний пункт № 6

вул.Повітряна,99

 297-18-23
 Аптечний пункт № 7

вул. Повітряна,99

 297-18-23
Аптечний пункт № 8

вул. Зубрівська,7а

 297-18-23
 Аптечний пункт № 8

вул. Замарстинівська,233

 297-18-23
Аптечний пункт № 9

вул. Стрийська,76-а/2

 297-18-23
Аптечний пункт № 10

вул. Миколайчука,9

 297-18-23
ТзОВ «Лідер Захід»

«3 І»

 Аптечний пункт № 3

вул. Б.Хмельницького,273

 297-18-23
ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД»

DS

  Аптечний пункт № 1

вул. Галицька,19

 235-40-06
Аптечний пункт № 2

пр. Шевченка,22

 261-20-38
Аптечний пункт № 3

пр. Федьковича,26

 237-28-79
Аптечний пункт № 4

вул. Шпитальна,8

 261-50-02
Аптечний пункт № 5

вул. Личаківська,187

 224-10-31
Аптечний пункт № 6

вул. Словацького,2

 261-20-80
Аптечний пункт № 7

вул. Пекарська,33

 276-19-05
Аптечний пункт № 8

вул. Городоцька,181

 235-28-84
Аптечний пункт № 9

вул. Городоцька,177

 237-59-15
Аптечний пункт № 10

вул. І. Франка,26

 260-23-29
Аптечний пункт № 11

вул. Патона,4/1

 262-84-48
Аптечний пункт № 12

вул. Стрийська,59

 234-46-96
Аптечний пункт № 13

вул. Княгині Ольги,114

 263-21-49
Аптечний пункт №14

вул. Щирецька,36, торговельний центр “Європа”

 295-55-97
Аптечний пункт №15

проспект Свободи,33

 255-42-15
Аптечний пункт № 16

проспект Чорновола,67

 224-71-52
Аптечний пункт № 17

вул. Дж. Вашингтона,8

 251-24-45
Аптечний пункт № 20

вул. Наукова,35-А

 295-26-58
Аптечний пункт № 22

вул. Стрийська,103

 232-20-23
Аптечний пункт № 23

вул. Мучна,2

 275-61-62
Аптечний пункт № 24

вул. Личаківська,55

 276-76-20
Аптечний пункт № 25

Львів-Рудно, вул. Шептицьких,1

 297-97-46
Аптечний пункт № 26

вул. Пасічна,3

 251-38-88
Аптечний пункт № 27

вул. Наукова,29А

 244-49-90
Аптечний пункт № 28

пл. Соборна,1

 244-41-03
Аптечний пункт № 30

вул. Широка,87

 247-03-97
Аптечний пункт № 31

Пр. Червоної, Калини,85А

 244-60-55
Аптечний пункт № 32

вул. Городоцька,300

 242-10-35
Аптечний пункт № 37

вул. Т. Шевченка,45/47

 233-60-75
Аптечний пункт № 39

Пр. Чорновола,57А

 676733314
Аптечний пункт № 42

вул. Стара,1

 240-33-75
Аптечний пункт № 44

вул. Базарна,11

 673142709
Аптечний пункт № 45

вул. Зелена,73

 673142706
Аптечний пункт № 1

вул. Личаківська,26

 260-18-04
ТзОВ «Ваша Аптека»

DS

 Аптечний пункт № 2

вул. Кропивницького,2

 235-27-03
Аптечний пункт № 3

вул. Некрасова,17/1

 297-63-33
Аптечний пункт № 4

вул. Б.Хмельницького,1/8

 261-16-26
Аптечний пункт № 5

вул.Максимовича,9

 245-84-62
Аптечний пункт № 6

вул. Кульпарківська,3

 237-39-71
Аптечний пункт № 7

вул. Гетьмана І. Мазепи, 15/4

 294-09-15
Аптечний пункт № 8

вул. Драгана,1/1

 244-98-72
Аптечний пункт № 10

вул. С. Бандери,71

 237-32-36
Аптечний пункт № 11

вул. Сихівська,12

 223-50-71
Аптечний пункт № 16

вул. Сахарова,4

 237-09-48
Аптечний пункт № 18

пр. Червоної Калини, 36

 244-38-70
Аптечний пункт № 24

вул. Некрасова,11а

 275-01-74
Аптечний пункт № 25

вул. Огієнка,10

 225-58-37
Аптечний пункт № 26

вул. Грінченка,5

 293-54-40
Аптечний пункт № 27

вул. Пасічна,55

 244-86-42
Аптечний пункт № 30

вул. Київська,9

 237-64-33
Аптечний пункт № 33

площа Соборна,14,15 ТЦ Роксолана

 235-60-50
Аптечний пункт № 34

вул.В. Великого,1

 263-00-25
Аптечний пункт № 37

вул. Угорська,8 кв.2

 270-22-55
Аптечний пункт № 38

вул. Стрийська,107

 223-23-25
Аптечний пункт № 39

вул. Наукова,101

 263-12-21
Аптечний пункт № 41

вул. Гайдамацька,буд. 9А

 237-32-36
Аптечний пункт № 51

вул.Городоцька,218/2

 262-01-76
Комунальна 6-а міська  поліклініка

м. Львів,вул. Медової Печери, 1

 КП ЛОР «Аптека №1»

 

 КП ЛОР “Аптека №1”

м.Львів, вул.Фредра,2

 (032)261-63-46
ТзОВ «Ваша аптека»

 

 Аптека №2

м.Львів, вул Кропивницького,2

 (032)235-27-03
Аптека №3

м.Львів, вул Некрасова, 17/1

 (032)297-63-33
Аптека №4

м.Львів, вул Б.Хмельницького, 1/8

 (032)261-16-26
Аптека №5

м.Львів, вул Максимовича, 9

 (032)245-84-62
Аптека №6

м.Львів, вул Кульпарківська, 3

 (032)237-39-71
Аптека №7

м.Львів, вул. Гетьмана І.Мазепи, 15/4

 (032)294-09-15
Аптека №8

м.Львів, вул Драгана, 1/1

 (032)244-98-72
Аптека №10

м.Львів, вул. С.Бандери, 71

 (032)237-32-36
Аптека №11

м.Львів, вул. Сихівська, 12

 (032)223-50-71
Аптека №16

м.Львів, вул Сахарова, 4

 (032)237-09-48
Аптека №18

м.Львів,пр. Червоної Калини, 36

 (032)244-38-70
Аптека №24

м.Львів, вул Некрасова, 11а

 (032)275-01-74
Аптека №25

м.Львів, вул Огієнка, 10

 (032)225-58-37
Аптека №26

м.Львів, вул. Грінченка, 5

 (032)293-54-40
Аптека №27

м.Львів, вул Пасічна, 55

 (032)244-86-42
Аптека №30

м.Львів, вул Київська, 9

 (032)237-64-33
Аптека №33

м.Львів, пл. Соборна, 14,15 ТЦ Роксолана

 (032)235-60-50
Аптека №34

м.Львів, вул Володимира Великого, 1

 (032)263-00-25
Аптека №37

м.Львів, вул Угорська, 8/2

 (032)270-22-55
Аптека №38

м.Львів, вул Стрийська,107

 (032)223-23-25
Аптека №39

м.Львів, вул Наукова, 10а

 (032)263-12-21
Аптека №41

м.Львів, вул Гайдамацька, 9а

 (032)237-32-36
Аптека №51

м.Львів, вул Городоцька, 218/2

 (032)262-01-76
ТзОВ «Маркет універсал ЛТД»

 

 Аптека №1

м.Львів, вул Галицька, 19

 (032)235-40-06
Аптека №2

м.Львів, пр. Шевченка, 22

 (032)261-20-38
Аптека №3

м.Львів, вул Федьковича, 26

 (032)237-28-79
Аптека №4

м.Львів, вул Шпитальна, 30

 (032)261-50-02
Аптека №5

м.Львів, вул Личаківська, 187

 (032)224-10-31
Аптека №6

м.Львів, вул Словацького, 2

 (032)261-20-80
Аптека №7

м.Львів, вул Пекарська, 33

 (032)276-19-05
Аптека №8

м.Львів, вул Городоцька, 181

 (032)235-28-84
Аптека №9

м.Львів, вул Городоцька, 177

 (032)237-59-15
Аптека №10

м.Львів, вул І. Франка, 26

 (032)260-23-29
Аптека №11

м.Львів, вул.Патона, 4/1

 (032)262-84-48
Аптека №12

м.Львів, вул Стрийська, 59

 (032)234-46-96
Аптека №13

м.Львів, вул Княгині Ольги, 114

 (032)263-21-49
Аптека №14

м.Львів, вул Щирецька,36 ТЦ”Європа”

 (032)295-55-97
Аптека №15

м.Львів, пр.Свободи, 33

 (032)255-42-15
Аптека №16

м.Львів, пр. Чорновола, 67а

 (032)224-71-52
Аптека №17

м.Львів, вул. Дж.Вашингтона,8
(Центр оптової торгівлі МЕТРО)

 (032)251-24-45
Аптека №20

м.Львів, вул Наукова, 35а ТЦ

 (032)295-26-58
Аптека №22

м.Львів, вул Стрийська, 103

 (032)232-20-23
Аптека №23

м.Львів, вул Мучна, 2

 (032)275-61-62
Аптека №24

м.Львів, вул Личаківська, 55

 (032)276-76-20
Аптека №25

м.Львів-Рудно, вул Шептицьких, 1

 (032)297-97-46
Аптека №26

м.Львів, вул.Пасічна, 3

 (032)251-38-88
Аптека №27

м.Львів, вул Наукова, 29а

 (032)244-49-90
Аптека №28

м.Львів, пл. Соборна, 1

 (032)244-41-03
Аптека №30

м.Львів, вул Широка, 87

 (032)247-03-97
Аптека №31

м.Львів, пр. Червоної Калини, 85а

 (032)244-60-55
Аптека №32

м.Львів, вул Городоцька, 300

 (032)242-10-35
Аптека №37

м.Львів, вул Шевченка, 45/47

 (032)233-60-75
Аптека №39

м.Львів, вул пр. Чорновола, 57а

 (067)673-33-14
Аптека №42

м.Львів, вул Стара, 1

 (032)240-33-75
Аптека №44

м.Львів, вул Базарна, 11

 (067)314-27-09
Аптека №45

м.Львів, вул Зелена, 73

 (067)314-27-06
Ап. Пункт №1 (Аптеки №1) м.Львів, вул Личаківська, 26, Військово-медичний клінічний центр (032)260-18-04
ТзОВ «3І» Аптека №1

м.Львів, вул. Нечуя-Левицького,3

 (032)297-18-23
Аптека №6

м.Львів, вул. Кульпарківська,95

 (032)297-18-23
Ап. пункт №1(ЛОДЦ) м.Львів,вул.Пекарська,69б (032)297-18-23
Ап. пункт №2

м.Львів, пр. Червоної Калини,57

 (032)297-18-23
Ап. пункт №3

м.Львів, вул. Зелена,477

 (032)297-18-23
Ап. пункт №4

м.Львів, вул. Медової Печери,1

 (032)297-18-23
Ап. пункт №6

м.Львів, вул. Острозького,1

 (032)297-18-23
Ап. пункт №7

с.Сокільники, вул.Д.Галицького,2

 (032)297-18-23
Ап. пункт №8

м.Львів, вул. Навроцького, 23

 (032)297-18-23
Ап. пункт №13

м.Львів, вул. Пекарська, 65

 (032)297-18-23
ТзОВ «Аптека Довіри»

 

 Аптека №1 (Рясне-2)

м.Львів, вул. Величковського, 38

 (032)297-18-23
Аптека №2

м.Львів, вул. Лисенка, 5

 (032)297-18-23
Аптека №4

м.Львів, вул. Щирецька, 36, ТЦ “Карпати-2” І пов.№05

 (032)297-18-23
Аптека №5

с.Лапаївка, вул. Геофізиків, 12

 (032)297-18-23
Аптека №6

м.Львів, вул. М.Драгана, 1

 (032)297-18-23
Ап.пункт №6

м.Львів, вул. Повітряна, 99

 (032)297-18-23
Ап.пункт №7

м.Львів, вул. Повітряна, 99

 (032)297-18-23
Аптека №8

м.Львів, вул. Зубрівська, 7а

 (032)297-18-23
Ап.пункт №8

м.Львів, вул. Замарстинівська, 233

 (032)297-18-23
Аптека №9

м.Львів, вул. Стрийська, 76-а,2

 (032)297-18-23
Ап. Пункт №10

м.Львів, вул. Миколайчука, 9

 (032)297-18-23
Ап. пункт №11

м.Львів, вул.Миколайчука, 9 (МКЛШМД)

 (032)297-18-23
Ап.Пункт №12

м.Львів, пр. Червоної Калини, 57

 (032)297-18-23
Аптека №13

м.Львів, вул. Під Дубом, 8/3

 (032)297-18-23
Аптека №14

м.Львів, вул. Панча П., 18а/101

 (032)297-18-23
Аптека №15

м.Львів, вул. Генерала Т.Чупринки, 58

 (032)297-18-23
Аптека №20

м.Львів, вул. Миколайчука, 22

 (032)297-18-23
Аптека №24

м.Львів, вул. Наукова, 47

 (032)297-18-23
Аптека №37

м.Львів, вул. Володимира Великого, 51

 (032)297-18-23
Аптека №41

м.Львів, вул. Творча, 46

 (032)297-18-23
Аптека №49

м.Львів, вул. Личаківська, 117/1

 (032)297-18-23
Аптека №67

м.Львів, вул. І.Франка, 43/2а

 (032)297-18-23
Аптека №78

м.Львів, вул. Любінська, 104

 (032)297-18-23
Аптека №86

м.Львів, вул. Пасічна, 90

 (032)297-18-23
Аптека №87

м.Винники, вул. Галицька, 16Б

 (032)297-18-23
ТзОВ «ЛІДЕР-ЗАХІД»

 

 Аптека №3

м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 273

 (032)297-18-23
ТзОВ «Медфарм»

 

 Ап. пункт №1

м.Винники, вул. Івасюка,31(госпіталь)

 (032)297-18-23
Ап. пункт №2

м.Львів, вул. Лисенка,31 (ОХМАДИТ(гол.корпус)

 (032)297-18-23
Ап. пункт №3

м.Львів, вул. Лисенка,31 (ОХМАДИТ(поліклініка)

 (032)297-18-23
Аптека №4

м.Львів, вул. Пекарська, 2/2а

 (032)297-18-23
Ап.пункт №4

м.Львів, вул. Кульпарківська, 35 (кардіоцентр)

 (032)297-18-23
Аптека №25

м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 273

 (032)297-18-23
Аптека №27

м.Львів, вул. Героїв УПА, 76

 (032)297-18-23
Аптека №28

м.Львів, вул. Шевченка, 96

 (032)297-18-23
Аптека №30

м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 173

 (032)297-18-23
Аптека №47

м.Львів, вул. Городоцька, 212

 (032)297-18-23
Аптека №54

м.Львів, вул. Некрасова М.,4

 (032)297-18-23
Аптека №85

с.Сокільники, вул. Стрийська, 20

 (032)297-18-23
Аптека №91

м.Борислав, вул. Шевченка,20

 (032)297-18-23
ПП «Соломія Сервіс»

Мережа аптек «Подорожник»

 

 Аптека №14

м.Львів, вул.Гашека,15а

 (098)724-76-90
Аптека №2

м.Львів, вул.Васильківського,1

 (098)724-76-90
Аптека №12

м.Львів, пр. Червоної Калини, 94а

 (098)724-76-90
Аптека №3

м.Львів, вул.Шевченка,364

 (098)724-76-90
Аптека №4

м.Львів, вул.Мазепи,12

 (098)724-76-90
Аптека №8

м.Львів, вул.Хімічна,5

 (098)724-76-90
Аптека №7

м.Львів, вул.Володимира Великого,61

 (098)724-76-90
Аптека №5

м.Львів, вул.Виговського,3

 (098)724-76-90
Аптека №19

м.Львів, вул.Наукова,64

 (098)724-76-90
Аптека №22

м.Львів, вул.Некрасова,15

 (098)724-76-90
Аптека №30

м.Львів, вул.Широка,64

 (098)724-76-90
Аптека №1(2)

м.Львів, вул.Навроцького,23 (пункт №1)

 (098)724-76-90
Аптека №1 (8)

м.Львів, вул.П.Орлика,4 (лікарня)

 (098)724-76-90
Аптека №33

м.Львів, пр. Червоної Калини,97

 (098)724-76-90
Аптека №42

м.Львів, вул. Заводська,8

 (098)724-76-90
Аптека №2 (2)

м.Львів, вул. Навроцького ,23 (пункт 2)

 (098)724-76-90
Аптека №84

м.Винники, вул.Галицька,18

 (098)724-76-90
Аптека №115

м.Львів, пр. Чорновола ,95

 (098)724-76-90
ТзОВ «Повноділ»

Мережа аптек «Подорожник»

 

 Мережа аптек “Подорожник”, Аптека №1(2)

м.Львів, вул. Миколайчука,9

 (098)724-76-90
Мережа аптек “Подорожник”, Аптека №2

м.Львів, пр. Червоної Калини,68

 (098)724-76-90
Мережа аптек “Подорожник”, Аптека №2(2)

м.Львів, вул. Виговського,32

 (098)724-76-90
ТзОВ «7 Ясен» ТзОВ “7 Ясен”

м.Львів-Винники, вул. Галицька, 18

 (032)296-03-20
ТзОВ “7 Ясен”

м.Львів, вул. Княгині Ольги, 100К

 (068)689-7143
ТзОВ «Аптека Знахар» ТОВ “Аптека Знахар”

м.Львів, вул. Личаківська,54

ТОВ “Аптека Знахар”

м.Львів, вул. Пасічна,70

 (032)225-63-80
ТОВ “Аптека Знахар”

м.Львів, вул. Симоненка,3

 (032)225-63-80
ТОВ “Аптека Знахар”

м.Львів, вул. Сихівська,22

 (032)225-63-80
ТОВ “Аптека Знахар”

м.Львів, вул. Хімічна,22

 (032)225-63-80
ТОВ “Аптека Знахар”

м.Львів, вул. Шевченка,366в

 (032)225-63-80
ТОВ “Аптека Знахар”

м.Львів, вул. Личаківська,54

 (032)225-63-80
ТОВ “Аптека Знахар”

м.Львів, вул. Пасічна,70

 (032)225-63-80
ТОВ “Аптека Знахар”

м.Львів, вул. Симоненка,3

 (032)225-63-80
ТОВ “Аптека Знахар”

м.Львів, вул. Сихівська,22

 (032)225-63-80
ТОВ “Аптека Знахар”

м.Львів, вул. Хімічна,22

 (032)225-63-80
ТОВ “Аптека Знахар”

м.Львів, вул. Шевченка,366в

 (032)225-63-80
ТОВ “Аптека Знахар”

м.Львів, вул. Личаківська,54

 (032)225-63-80

 