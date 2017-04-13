Уже готові паспорти львів’янам видають у територіальних підрозділах Міграційної служби

У Центрах надання адміністративних послуг міста Львова через технічні причини, зокрема, відсутність зв’язку, тимчасово призупинено надання послуги з оформлення та видачі паспортів у формі ID-карток громадянина України та для виїзду за кордон.

Проте уже готові паспорти львів’янам з вівторка видають у територіальних підрозділах Міграційної служби. Як тільки відновлять роботу робочі станції у ЦНАПах, всі мешканці, які були записані попередньо, будуть перезаписані на інші робочі дні, інформує прес-служба ЛМР.

«Є домовленість з територіальними підрозділами Міграційної служби, щоб ті паспорти, які були замовлені раніше і вже готові, видати мешканцям через робочі станції Міграційної служби. Всіх клієнтів ми інформуємо, визначаємо і пропонуємо години, коли вони можуть прийти. Наш працівник чекає відвідувачів у підрозділах Міграційної служби, і спільно з працівником служби видає ці паспорти», – розповіла директор департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик.

Підрядник, який надавав такі послуги ЦНАПам, на зв’язок не вийшов, тому станом на зараз ведуть переговори з іншим підрядником. Усіх мешканців просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Отримати актуальну інформацію щодо відновлення роботи сервісу можна, зателефонувавши на «Гарячу лінію підтримки» (297 57 95) чи «Гарячу лінію міста» (15 80).

Нагадаємо, з п’ятниці, 7 квітня, центри надання адміністративних послуг міста припинили надавати послуги з оформлення та видачі паспортів через відсутність зв’язку.