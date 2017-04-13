Уряд скасував пенсійний збір із купівлі валюти

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 12 квітня, вніс зміни до порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінсоцполітики.

“Кабінет міністрів на своєму засіданні вніс зміни до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що необхідність прийняття урядом такого рішення зумовлена тим, що законом “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” були внесені зміни до закону “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

Зокрема, було виключено з нього норми, які передбачали сплату збору на державне пенсійне страхування при купівлі фізичними особами іноземної валюти у готівковій формі.

Зазначимо, що пенсійний збір при купівлі іноземної валюти (ставка 2%) сплачували тільки фізичні особи, які купували валюту виключно в готівковій формі (крім фізичних осіб, які купували іноземну валюту для погашення кредитів).

У міністерстві наголосили, що внесені зміни узгоджують Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій із законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

Нагадаємо, з 2015 року в Україні було підвищено збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти фізичними особами з 0,5% до 2%. НБУ неодноразово заявляв, що збір необхідно скасувати, і говорив, що скасування збору закладене в оновлений меморандум співпраці України і МВФ.