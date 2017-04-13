Унаслідок пожежі в квартирі на Сихові загинула жінка (ФОТО, ВІДЕО)

Також постраждав власник помешкання

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, пожежа виникла сьогодні, 13 квітня, незадовго до першої години ночі у квартирі на 9-му поверсі на просп. Червоної Калини, 67.

Унаслідок пожежі загинула жінка віком близько 55 років, особу якої не встановлено. Також постраждав 55-річний власник квартири, який із діагнозом «отруєння продуктами горіння, алкогольне сп’яніння» після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

Як додали в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу вони отримали 13 квітня о 00:46. Рятувальники за лічені хвилини прибули на місце події.

Оскільки існувала загроза перекидання вогню на сусідні квартири, було вирішено вивести мешканців сусідніх квартир, аби гарантувати їхню безпеку. Загалом з будівлі вивели 18 людей.

Пожежа спричинила сильне задимлення, через що рятувальники ліквідовували займання у апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізували о 01:16 і ліквідували о 01:22 у складі трьох ланок газодимозахисної служби.

Вогнем знищено кухню, коридори, кімнату, речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м, пошкоджено стіни та стелю кімнати на площі 20 кв.м.

До ліквідації займання залучали 4 одиниці спецтехніки та 24 осіб.

Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.