Українцям рекомендували утриматися від поїздок в Єгипет

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту в найближчі три місяці. Про це йдеться на сторінці Департаменту консульської служби МЗС у Facebook.

У відомстві нагадують, що в Єгипті з 10 квітня на три місяці запровадили надзвичайний стан.

«Згадані застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, у т.ч. “ІДІЛ”, теракти яких, як показує практика останніх місяців, все частіше спрямовуються проти цивільних громадян, у т.ч. із урахуванням їхньої релігійної приналежності. Тим громадянам, які вже знаходяться в Єгипті, рекомендовано зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави та неухильно слідувати таким порадам:

категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл;

виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба)», – йдеться у повідомленні.

Також у МЗС рекомендують виявляти підвищену уважність під час святкування в Єгипті релігійних (у тому числі християнських) свят, та по можливості утримуватися від відвідування релігійних святинь.

«У разі різкого загострення ситуації необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання. Громадянам рекомендується зберігати в доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання. При потраплянні в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю та здоров’ю громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті за номером телефону: +201 000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 1657, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua», – наголосили в МЗС.