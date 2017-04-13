Українці стали заробляти на 20% більше, – Нацбанк

В Україні реальна заробітна плата в січні-лютому цього року зросла на 20%.

Про це під час прес-конференції заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, інформує Еспресо.TV.

“У січні-лютому номінальна середня заробітна плата зросла на 36%, а реальна – на 20% в річному вимірі”, – сказала Гонтарева.

За її словами, очевидні диспропорції на ринку праці зумовили високий рівень безробіття в країні. Однак попит на робочу силу поступово відновлюється через пожвавлення бізнес-активності і поліпшення ділових очікувань підприємств.