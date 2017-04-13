У Сокальському районі виявили трьох мертвих диких кабанів і двох бобрів (фото)

Працівники Держекоінспекції у Львівській області під час проведення заходів державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства виявили на території Сокальського району в межах мисливських угідь ТВМР ЗРУГ «Корчівка» три особини кабана дикого та дві особини бобра. Про це інформує сайт Держекоінспекції Львівської області.

Із залученням працівників Держпродспоживслужби Сокальського району особини диких тварин забрали на дослідження. Зважаючи на зовнішні ознаки виявлених тварин, імовірнйо, час, що минув від моменту їхньої загибелі, становить 1-1,5 місяці.

Встановлений факт свідчить про те, що єгерська служба ТВМР ЗРУГ «Корчівка» не здійснює належної охорони наданих у користування мисливських угідь і державного мисливського фонду, – зауважили в Держекоінспекції.