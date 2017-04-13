У Раві-Руській вшанували пам’ять загиблих французьких воїнів

Сьогодні, 13 квітня, на Львівщині вшанували пам’ять французьких воїнів, які загинули в концтаборі міста Рава -Руська.

Представники влади, громадськості, а також члени французької делегації, зокрема, перший радник Посольства Французької Республіки в Україні Крістоф Ріголе, Президент національної спілки “Ті що з Рава-Руської та її нащадки” Вівіана Кервініо та Почесний консул Французької Республіки у Львові Данило Ярема поклали квіти до меморіалу французьким військовополоненим та виразили глибоку повагу до загиблих хвилиною мовчання.

Опісля, відбулась оглядова екскурсія на території колишнього концтабору «Шталаг – 325».

Учаснкики спільно помолилися за упокій загиблих у Церкві опіки Св. Йосипа Обручника, інформує прес-служба ЛОДА.