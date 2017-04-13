У Львові злодійка намагалася обікрасти іноземку

Інспектор 2-го батальйону сьогодні вдень, у позаслужбовий час виходячи з магазину побачив як на світлофорі зупинилися дівчина з рюкзаком та хлопцем.

Позаду невідома особа нишпорила в рюкзаку дівчини. У момент коли невідома закривала блискавку сумки, інспектор затримав її за руку. Власниця сумки, виявилася іноземкою, вона була вражена і оглянувши речі запевнила, що нічого не вкрали та й пішла собі далі. У той час патрульний зателефонував колегам та викликав їх на місце події аби з‘ясувати чи 14-річна громадянка не має відношення до крадіжок.

Водночас до неї зателефонували і вона покликала собі на допомогу чоловіка. Невідомий прийшов і одразу почав нападати на інспектора. Патрульний сказав, що чекає наряд поліції. Особи намагалися втекти і інспектор разом з очевидцями події вирушив за ними до приїзду поліції. Раптом чоловік витягнув зі смітника весло і почав бігти за патрульним намагаючись нанести йому ушкодження. Коли приїхав екіпаж патрульних жінку та чоловіка доставили у відділ поліції для з‘ясування обставин, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.