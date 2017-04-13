У Львові встановили п’ятикратний розмір штрафу у разі повторного самовільного встановлення рекламоносія

Суб’єкти господарювання, які повторно розмістили рекламоносії чи вивіски без отриманих відповідних дозволів за тими ж адресами, за якими конструкція вже була демонтована силами КП «Адміністративно-технічне управління», відшкодовуватимуть витрати на демонтаж, транспортування та зберігання такої конструкції у п’ятикратному розмірі.

Відповідні рішення затвердив сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради, інформує прес-служба ЛМР.

Зокрема, внесено зміни у додатки до рішень виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові» та від 11.11.2016 № 1025 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові».

«Коли суб’єкт господарювання розмістив конструкцію – чи рекламну, чи вивіску, він за процедурою отримує документ реагування – вимогу. Якщо він не виконує вимогу добровільного демонтажу чи отримання відповідних дозволів на цю конструкцію, вона примусово демонтовується силами «Адміністративно-технічного управління». Відповідно на суб’єкта господарювання покладаються витрати з демонтажу, транспортування і зберігання цієї вивіски. Після того, як суб’єкт це оплачує, він забирає вивіску і знову ж таки може її розмістити повторно.

Для того, щоб суб’єкт господарювання все ж таки задумався, чи йому варто ще раз повторно порушувати порядок, то введений п’ятикратний розмір штрафу, який буде певною фінансовою дисципліною для таких суб’єктів господарювання», – зазначив керівник КП «Адміністративно-технічне управління» Тарас Вітик.