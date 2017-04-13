У Львові тривають роботи із заміни водопровідних мереж

Як проінформували у ЛМКП «Львівводоканал», на вул. Дністерській тривають роботи із заміни аварійної ділянки магістрального водогону.

Комунальники проклали тут 220 метрів поліетиленового трубопроводу діаметром 500 мм і планують завершити роботи після Великодніх свят, інформує прес-служба ЛМР.

«Під час робіт з підключення нової ділянки трубопроводу нам доведеться тимчасово припинити водопостачання будинкам на вулиці Дністерській та прилеглих до неї вулиць. Плануємо виконати вказані роботи вже після свят, щоб зменшити незручності для мешканців», – повідомив головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Анатолій Шимоняк.

Водночас розпочалися роботи щодо заміни ділянки магістрального водогону у селі Глинна Наварія. Тут прокладають 130 метрів трубопроводу діаметром 600 мм. Роботи планують завершити у першій декаді травня.

Загалом у першому кварталі 2017 року ЛМКП «Львівводоканал» замінив аварійних ділянок трубопроводів загальною протяжністю 1800 метрів. На місці проведення розкопок після ліквідації аварії та заміни інженерних мереж виконуються роботи по відновленню пошкоджених елементів благоустрою території.

«За минулий місяць ми відновили благоустрій за 223 адресами, з них на 84 адресах відновлено асфальтове покриття на дорозі. На даний час у нас немає протермінованих адрес з невідновленими елементами благоустрою», – зазначив заступник директора ЛМКП «Львівводоканал» Юрій Свізінський.