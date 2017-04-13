Сьогодні – Чистий четвер

Великий (Чистий) четвер – перший із трьох передвеликодніх днів, яких називають «Велике тридення» у християнстві. Цього дня на Таємній вечері Ісус Христос встановив Таїнство Євхаристії, цього ж дня Його заарештували первосвященики й заслали в темницю.

Від сьогодні протягом трьох днів усі церковні служби присвячені спогадам про земні страждання Господа нашого Ісуса Христа. При цьому сам Великий четвер, котрий іменується також Чистим, присвячується спогаду Тайної Вечері, під час якої Спаситель омив ноги Своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові та покори.

На п’ятий день після входу Господнього в Єрусалим, тобто в четвер ученики запитали Христа: «Де хочеш, щоб ми приготували Тобі їсти паску?». Ісус Христос відповів їм: «Підіть до міста, і зустрінеться вам чоловік, який нестиме глек води, підіть за ним, і куди він увійде, скажіть господареві дому того, що Учитель каже: Де світлиця, в якій Я споживатиму паску з Моїми учениками? І він покаже вам велику, прибрану і готову горницю; там приготуйте нам». Сказавши це, Христос послав двох учеників Своїх – Петра й Іоана. Вони пішли, і все відбулося так, як сказав їм Христос, і приготували паску.

Увечері Христос із дванадцятьма своїми учениками прийшов у приготоване місце. Зняв із Себе верхній одяг, обв’язався рушником, налив в умивальницю води, і почав омивати ноги ученикам. Вони обурювалися та відмовлялися. Господь, закінчивши справу, сказав: «Ви називаєте Мене Учителем і Господом, і добре кажете, бо Я Той і є. Отже, якщо Я, Господь і Учитель, умив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як Я зробив вам». Цим прикладом Господь засвідчив не лише Свою любов до учнів, а й навчив їх смирення, тобто не вважати за приниження для себе служити іншим, незалежно від будь-яких обставин і умов, як-от соціальний статус, матеріальне багатство, освіта, тощо.

Центральною подією вечора стало встановлення Таїнства Святого Причастя. Тому й називається вона Тайною Вечерею. Ісус Христос, узявши хліб, благословив його, розламав на частини і, даючи учням, сказав: «Прийміть, споживайте – це є Тіло Моє, що за вас ламається на відпущення гріхів». Потім узяв чашу з виноградним вином, благословив і, подаючи учням, промовив: «Пийте з неї всі, це є Кров Моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів». Ці слова означають, що у вигляді хліба й вина Спаситель подав те саме Тіло Своє і ту саму Кров, які наступного дня після цього Він віддав на страждання і смерть за наші гріхи. Як хліб і вино стали Тілом і Кров’ю Господа – це таємниця, незбагненна навіть для ангелів, тому називається таїнством. Причастивши апостолів, Господь дав заповідь завжди здійснювати це таїнство, чинити на спомин про Нього. Це таїнство здійснюється тепер під час Божественної Літургії.

У традиції Православної Церкви з Великим четвергом за стародавнім звичаєм пов’язаний чин мироваріння. Приготування святого мира є предметом особливої важливості, оскільки через помазання миром усім хрещеним у Церкві подається благодать Святого Духа. Сьогодні заведено пекти паски, а також наводити лад у будинку перед Великоднем.

Богослужіння Великого четверга присвячене спомину Тайної Вечері, коли була звершена перша Євхаристія й апостоли причастилися Тіла і Крові Христових. За вечірнім богослужінням цього дня згадується молитва Ісуса Христа в Гефсиманському саду, зрада Його Іудою і взяття під варту.

У Великий четвер звершують Літургію святителя Василія Великого, яка поєднується з Вечірньою на знак того, що Тайна Вечеря була звершена Господом саме ввечері.

У Великий четвер увечері під час служби Божої служать послідування Святих і Спасительних Страстей Господа нашого Ісуса Христа. Під час цієї служби читають дванадцять Євангелій, тобто 12 уривків зі всіх чотирьох Євангелій, де йдеться про страждання Христа перед розп’яттям, починаючи з останньої бесіди Його з учнями за Таємною Вечерею і закінчуючи похованням Його в саду Йосифа Аримафейського та приставлянням військової сторожі до Його гробу. Під час читання Євангелій усі в храмі стоять із запаленими свічками, показуючи цим, з одного боку, те, що слава і велич не залишили Господа і під час Його страждань, а з іншого – гарячу любов до свого Спасителя. Існує звичай нести після служби запалену свічку (з якою простояли всю службу) додому, і на порозі дверей до будинку вгорі накреслити димом від вогню хрест.

За народними традиціями, в Чистий четвер ще вдосвіта селяни чистили у стайнях, коморах, на подвір’ї, в хатах – все мало бути чистим і виглядати по-святковому.

Існує повір’я, що в Чистий четвер до східсонця ворон носить з гнізда своїх дітей купати в річці. Хто скупається раніше від воронячих дітей, той буде здоровий протягом усього року. Тож хворі люди купалися, бувало, вночі, щоб очиститись від хвороби.

У Чистий четвер господині, поряд з іншою роботою, готували сіль для великоднього столу. Вони брали грудку соли, загортали її в ганчірку і клали у піч. Коли ганчірка вже обгорить, сіль збирали і зберігали до Великодня. Вранці на Великдень, як прийдуть, бувало з церкви і сядуть за стіл розговлятися, господар клав цю сіль на хлібину і все це ставив на покутті під образами. Цю сіль зберігали і давали худобі при шлункових недугах.

У Карпатах Чистий четвер називали ще «живим», гуцули з цієї нагоди розпалювали вогонь і тримали його доти, доки не вигонили тварин на пасовиська. Ним окурювали домашню скотину від злих духів. Ввечері після відправи у церкві люди запалювали свічки і намагалися принести «живий» вогонь до хати, щоб зробити кіптявою на сволокові чорний хрестик.