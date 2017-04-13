Шестимісячною дівчинкою, яку залишили в магазині, опікуються в одному з міських будинків дитини

Днями співмешканець матері шестимісячної дівчинки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, залишив немовля в одному із львівських магазинів.

Дівчинку влаштували у будинок дитини міста Львова, і нею опікуватимуться там аж поки мама дитини, яка перебуває на лікуванні, не одужає. Дівчинка доглянута, і застережень щодо її здоров’я немає, інформує прес-служба ЛМР

Як розповів начальник відділу «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Ростислав Тимків, дівчинка зараз перебуває у будинку дитини у Львові. «Заклад офіційно повідомив орган опіки та піклування за місцем знаходження – Франківську районну адміністрацію, і вони будуть готувати розпорядження про влаштування дитини в заклад, де дитина перебуватиме доки мама не вийде з лікарні. Після того, як мати дитини вийде з лікарні, з’ясовуватимуть, що робити далі. Думаю, дитина повернеться до мами. Сім’ї, при потребі, будуть надані соціальні послуги Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а далі, якщо виникатимуть якісь негаразди, дитина може бути поставлена на облік у відділі у справах дітей як дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Надіюсь до цього не дійде. Співмешканцю жінки дитину не повернуть», – пояснив Ростислав Тимків.

Мати дівчинки – одинока мати, зареєстрована в одному з населених пунктів Львівської області, але мешкає у Львові на вул. Городоцькій, у квартирі батька співмешканця. Тому повідомили службу у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації, щоб вони передали інформацію в дотичну службу у справах дітей, так як мати зареєстрована не у Львові. Наразі невідомо, чи жінка має ще дітей.

Нагадаємо, 11 квітня, близько 16.00 на телефон гарячої лінії 102 звернулися продавці з магазину на вул. Кульпарківській і повідомили, що невідомий чоловік залишив у магазині немовля. Інспектори поліції знайшли співмешканця дитини в стані сильного алкогольного сп’яніння неподалік від магазину. Фактом залишення дитини займаються правоохоронні органи.